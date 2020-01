10+1 κινηματογραφικές ταινίες με αυθεντικές ερωτικές σκηνές

Οι διάσημοι αλλά και οι λιγότερο γνωστοί ηθοποιοί που εμπιστεύτηκαν τους σκηνοθέτες τους και γύρισαν αυθεντικές σκηνές σεξ για τις ανάγκες του ρόλου τους, δεν είναι λίγοι. Για την ακρίβεια είναι πολλοί περισσότεροι απ’ ό ,τι μπορεί να φαντάζεστε.

Οι ερωτικές σκηνές σε κινηματογραφικές ταινίες, υπήρξε -και συνεχίζει να είναι- ταμπού όχι μόνο για μεγάλη μερίδα του κινηματογραφικού κοινού αλλά και για πολλούς ηθοποιούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους. Όχι όμως για όλους.

Στις παρακάτω γραμμές συναντάμε κινηματογραφικές ταινίες, όπου οι ηθοποιοί δεν υποδύονται, αλλά γυρίζουν 100% αληθινές ερωτικές σκηνές.

Ορισμένες από αυτές έχουν ισχυρή καλλιτεχνική δύναμη, ορισμένες έχουν γυριστεί επίτηδες για για να δημιουργήσουν σκάνδαλο, ενώ άλλες γυρίστηκαν σχεδόν αυθόρμητα με τους πρωταγωνιστές να παίρνουν φωτιά μπροστά από την κάμερα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορείς να σταματήσεις να τις κοιτάς. Εμείς, διαλέξαμε δέκα από τις πιο πολυσυζητημένες και σας τις παρουσιάζουμε σε ένα φλογερό αφιέρωμα.

1. Nymphomaniac: Volume I

Το «Nymphomaniac» είναι μία ευρωπαϊκή δραματική ταινία του 2013, χωρισμένη σε δύο μέρη, σε σκηνοθεσία και σενάριο του «αιρετικού» Λαρς Φον Τρίερ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν διάσημα ονόματα του αμερικανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου όπως οι Σαρλότ Γκανσμπούρ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Στέισι Μάρτιν, Σάια ΛαΜπαφ, Κρίστιαν Σλάτερ, Τζέιμι Μπελ, Ούμα Θέρμαν και Γουίλεμ Νταφόε.

Η πλοκή της ταινίας επικεντρώνεται στις δραματικές και δυσάρεστες ιστορίες μιας νυμφομανούς, από τα παιδικά της χρόνια έως και τα ενήλικα της χρόνια. Όταν ο ηθοποιός Σάια ΛαΜπαφ έκλεισε το ρόλο του στην ταινία ως το αντικείμενο πόθου της Στέισι Μάρτιν, φήμες διαδόθηκαν σχετικά με τις επιδόσεις τους για την ταινία.

Ο Λαρς Φον Τρίερ είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι η ταινία του θα περιέχει σκηνές αληθινού σεξ, προσέγγιση που αρχικά βρήκε τον ΛαΜπαφ, σύμφωνο. Ωστόσο στην πρεμιέρα της ταινίας, αποκαλύφθηκε ότι οι σκηνές σεξ μεταξύ ΛαΜπαφ και Μάρτιν, είχαν γυριστεί από επαγγελματίες ηθοποιούς ερωτικών ταινιών. Τα πρόσωπα των ΛαΜπαφ και Μάρτιν προστέθηκαν με τη βοήθεια CGI.

2. The Brown Bunny

Το The Brown Bunny ήταν η ανεξάρτητη παραγωγή, που έβαλε φωτιά στο Φεστιβάλ Καννών το 2003 και έκανε το όνομα της Κλόι Σεβινί, να ακουστεί παντού. Είναι επίσης η ταινία στην οποία έκανε στοματικό σεξ στον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της, Vincent Gallo. Πολλοί ήταν εκείνοι που ήταν καχύποπτοι για την αυθεντικότητα της επίμαχης σκηνής στην ταινία, ωστόσο η ίδια η Κλόι Σεβινί παραδέχθηκε ότι η σκηνή στοματικού σεξ είναι 100% αληθινή.

3. Antichrist

Ακόμα μια ταινία του Λαρς Φον Τρίερ. Ο «Αντίχριστος» με πρωταγωνιστές τα «γκανιάν» του Τρίερ, Γουίλεμ Νταφόε και Σαρλότ Γκενσμπούργκ, αγωνίζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους ως ζευγάρι μετά τον ξαφνικό θάνατο του παιδιού τους. Η ταινία δίνει στην έννοια της διαστροφής μια εντελώς νέα διάσταση, και είναι γεμάτη από βίαιες σεξ μεταξύ Νταφόε και Γκενσμπούργκ. Και ενώ κατά τα λεγόμενα χρησιμοποίησαν αντικαταστάτες ηθοποιούς γι’ αυτό, το σεξ είναι σίγουρα πραγματικό.

Η ταινία αν και ο ορισμός της αμφιλεγόμενης ταινίας χάρισε στην Γκενσμπούργκ το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών το 2009.

4. Love

Ακόμα μία ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, αυτή τη φορά το 2015. Το Love περιλαμβάνει πολλές αυθεντικές σκηνές σεξ, μεταξύ των οποίων ένα τρίο κι ένα όργιο.

Η ταινία του σκηνοθέτη Γκασπάρ Νοέ, διηγείται τη δυσλειτουργική σχέση ενός ζευγαριού, μέσα από μία σειρά flash back. O σκηνοθέτης της ταινίας μάλιστα, δοκίμασε τη «χημεία» μεταξύ των πρωταγωνιστών του, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας, κάτι που μάλλον έχει λογική αν αναλογιστεί κανείς πως οι σκηνές σεξ στην ταινία είναι απόλυτα αληθινές.

5. Little Ashes

Εδώ συναντάμε μια κάπως διαφορετική περίπτωση. Ενώ οι σκηνές σεξ δεν ήταν αληθινές, η αντίδραση στο πρόσωπο του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν πραγματική.

Οι θεατές είδαν την πραγματική του αντίδραση στον οργασμό που είχε κατά την ερμηνεία του ως Σαλβαδόρ Νταλί, στην ταινία Little Ashes.

Ο σημερινός Μπάτμαν παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι όντως αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά στη κάμερα για να κάνει τη σκηνή πιο ρεαλιστική. Ο Πάτινσον υποστήριξε ότι το να προσποιείται απλώς με τις εκφράσεις του προσώπου του «απλά δεν αρκεί. Το πρόσωπο μου έχει τώρα μείνει για πάντα στην αιωνιότητα».

6. 9 Songs

Ακόμα μία ταινία με αυθεντικές σκηνές σεξ, αυτή τη φορά στην πιο hipster εκδοχή τους ανησυχίας. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ένα ζευγάρι που πηγαίνει σε συναυλίες συγκροτημάτων όπως οι Franz Ferdinand και οι The Dandy Warhols, και κάνει πολύ σεξ. Πολύ, πολύ πραγματικό σεξ.

7. Lie With Me

Το Lie with Me είναι μία δραματική ταινία του 2005 για τη σχέση ενός άνδρα και μίας γυναίκας, στην οποία πρωταγωνιστούν δύο αρκετά γνωστοί ηθοποιοί: Ο Έρικ Μπάλφουρ, ο οποίος υποδύεται τον «Milo Pressman» στη σειρά «24» και η Λόρεν Λι Σμιθ, την οποία μπορεί να αναγνωρίσετε και από τη συμμετοχή της στην ταινία «Η μορφή του Νερού».

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο ωστόσο δεν έλαβε και πολύ καλές κριτικές.

8. Intimacy

Πρόκειται για μία βρετανική ταινία του 2001 με θέμα έναν άνδρα που ερωτεύεται μια γυναίκα με την οποία κάνει περιστασιακό σεξ, ενώ στη συνέχεια συνειδητοποιεί ότι είναι παντρεμένη.

Οι σκηνές σεξ είναι αληθινές, πράγμα αρκετά σπάνιο αν αναλογιστεί κανείς πως μιλάμε για μία αρκετά δημοφιλή ταινία η οποία μάλιστα, κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

9. In The Realm Of The Senses

Η ταινία «In The Realm Of The Senses» παρουσιάζει την πραγματική ιστορία της γκέισας Sada Abe, που έγινε γνωστή επειδή σκότωσε τον εραστή της και μετά του έκοψε τα γεννητικά του όργανα. Οι αληθινές σκηνές σεξ της ταινίας ήταν τόσο ακραίες που θεωρήθηκαν ακατάλληλες και αρχικά απαγορεύτηκαν στις ΗΠΑ.

«Το πιο δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν να βρούμε ηθοποιούς» είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας, Nagisa Oshima.

«Περίμενα ότι το γεγονός ότι θα τους ζητούσαμε να κάνουν κανονικό σεξ μπροστά στη κάμερα θα ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο. Αντίθετα με τις προσδοκίες μου ωστόσο, τελικά ήταν εύκολο να βρω γυναίκες για οντισιόν: ήρθαν πάρα πολλές, λέγοντας ότι αν χρειαζόταν σεξ, τότε δεν ήταν και σπουδαίο πράγμα. Στο τέλος, ακόμα και η γυναίκα μου, η ηθοποιός Akiko Koyama, είπε ότι αν δεν το έκανε κάποια άλλη, ήταν πρόθυμη να το κάνει αυτή».

10. Cruising

Σε αυτό το θρίλερ του Γουίλιαμ Φρίντκιν, πρωταγωνιστεί ο Αλ Πατσίνο ως αστυνομικός που προσπαθεί να εντοπίσει έναν κατά συρροήν δολοφόνο, ο οποίος έχει βάλει στο στόχαστρο του gay άνδρες.

Η πρωτότυπη εκδοχή της ταινίας περιλάμβανε σκηνές ομοφυλικού σεξ, και παρότι κάποιες σκηνές παρέμειναν και στην τελική εκδοχή της ταινίας, πολλές διαγράφηκαν, προκειμένου να μην χαρακτηριστεί η ταινία ως «ακατάλληλη». Ωστόσο αμέσως μετά την κυκλοφορία της ταινίας, δημιουργήθηκαν αρκετές εντάσεις από ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων της LGBTQ κοινότητας.

+1 Don’t Look Now

Το Don’t Look Now έχει μία πολύ έντονη και πολύ αληθινή σκηνή σεξ ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ταινίας, της Τζούλι Κρίστι και του Ντόναλντ Σάδερλαντ. Η επίμαχη σκηνή σκηνή, στιγματίστηκε ως αμφιλεγόμενη καθώς περιλάμβανε στοματικό σεξ σε γυναίκα που μάλλον δεν ήταν προσποιητή.

Πολλοί είναι αυτοί που μέχρι σήμερα υποστηρίζουν πως η σκηνή σεξ μεταξύ Σάδερλαντ και Κρίστι, είναι όχι μόνο μία από τις κορυφαίες ερωτικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου, αλλά και απόλυτα αυθεντική.