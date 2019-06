Iστορική συνάντηση Τραμπ – Κιμ

Υψηλού συμβολισμού συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει αυτή την ώρα ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (DMZ) ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα.

Ο Κιμ αποδέχθηκε την τελευταία στιγμή αυθόρμητη πρόσκληση που του απηύθυνε ο Τραμπ μέσω Twitter, παρά το γεγονός ότι η προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες έδειχνε να έχει βυθιστεί σε τέλμα μετά το ναυάγιο της Συνόδου στο Ανόι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αντήλλαξαν ιστορική χειραψία στα σύνορα ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα, με τον πρόεδρο Τραμπ να διασχίζει νωρίτερα τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών και να περνά στην Βόρεια Κορέα.

Αυτή μάλιστα είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία αμερικανός πρόεδρος εισέρχεται στο έδαφος της Βόρειας Κορέας. Κατά τη συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ο Τραμπ δήλωσε πως «είναι μία σπουδαία ημέρα για την ανθρωπότητα».

Ο Τραμπ παραδέχτηκε πως ήθελε από καιρό να βρεθεί στην αποστρατικοποιημένη ζώνη.Αν και η συνάντηση εκτιμάται ότι θα είναι εξαιρετικά σύντομη και χωρίς πρακτικά αποτελέσματα, θεωρείται υψηλού συμβολισμού και θα μπορούσε να δώσει μία νέα πνοή στις διαπραγματεύσεις για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου. Αποτελεί σε κάθε περίπτωση θετική έκπληξη, καθώς οι σχέσεις των δύο πλευρών ήταν τεταμένες μετά την αποτυχία της Συνόδου στο Ανόι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέσχισε τα σύνορα ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα στο χωριό Πανμουντζόμ, όπου είχε υπογραφεί η ανακωχή του 1953.

Συνοδεία του ισχυρού άνδρα της Πιονγκγιάνγκ, ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος έκανε μερικά βήματα στο βορειοκορεατικό έδαφος, προτού σταθεί δίπλα του στην συνοριακή γραμμή για να βγάλουν φωτογραφίες οι δημοσιογράφοι.

«Είναι μια μεγάλη ημέρα για τον κόσμο» δήλωσε. «Σηματοδοτεί ότι θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στο δυσάρεστο παρελθόν και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον» πρόσθεσε.

