9 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου σήμερα και για τρίτη συνεχή χρονιά γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η οποία συμπίπτει με την ημέρα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του εθνικού ποιητή, Διονυσίου Σολωμού.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 2017, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με αφορμή αυτή την ημέρα, όλη η εξερχόμενη αλληλογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών προς τις εδρεύουσες στην Ελλάδα πρεσβείες και του διεθνείς οργανισμούς θα είναι γραμμένη στα ελληνικά, για την περίοδο 9 έως15 Φεβρουαρίου.

Τα ελληνικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, είναι επίσημα αναγνωρισμένη ως μειονοτική γλώσσα στην Αλβανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Τουρκία.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας του Yπουργείου Εξωτερικών δημοσίευσε στο YouTube μια καμπάνια υπό τον τίτλο «Did you know you speak Greek?» (Γνωρίζατε ότι μιλάτε Eλληνικά;)

Το πρωτογενές υλικό απέστειλαν τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας που λειτουργούν στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές.