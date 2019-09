Αγγλία: Ο Τζόνσον έχασε τον έλεγχο του Brexit

Μερίδα του Τύπου κάνει λόγο για «εξευτελισμό» του Μπόρις Τζόνσον, την στιγμή που χαρακτηρίζει την ήττα του στην Βουλή των Κοινοτήτων «ιστορική». «Οι αντάρτες των Τόρις του γύρισαν τη πλάτη. Ο Τζόνσον εξευτελίστηκε» είναι το χαρακτηριστικό σχόλιο της εφημερίδας Guardian.

Guardian front page, Wednesday 4 September 2019: Humiliation for Johnson as Tory rebels turn against him pic.twitter.com/265zf5MNdB

— Guardian news (@guardiannews) September 3, 2019