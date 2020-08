Με αντί- Navtex απαντά η Αθήνα στις νέες τουρκικές προκλήσεις με το Ορούτς Ρέις

Με αντί Navtex, την οποία εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού απαντάει η Αθήνα, στην προκλητική αναγγελία της Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου.

Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και κατά δεύτερον επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Mάλιστα καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H Navtex στην αγγλική γλώσσα:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ

Η Άγκυρα, στήνοντας εκ νέου σκηνικό έντασης στο Αιγαίο, εξέδωσε Navtex, που θα ισχύσει εως και τις 23 Αυγούστου, δεσμεύοντας περιοχή νοτίως του συμπλέγματος της Μεγίστης για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Ορούτς Ρέις, το οποίο απέπλευσε το πρωί με ρότα νότια της Καρπάθου, συνοδευόμενο από βοηθητικά πλοία και αριθμό μονάδων του τουρκικού στόλου.

Η εξέλιξη αυτή σήμανε συναγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου που συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρος. Από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι η Ελλάδα είναι σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μετά τις απειλές του Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία θα ξαναστείλει ερευνητικά πλοία για σεισμικές έρευνες, δεκάδες τουρκικά πολεμικά πλοία έχουν βγει από τον ναύσταθμο του Ακσάζ και έχουν αναπτυχθεί σε διεθνή ύδατα σε δύο περιοχές: μεταξύ Καστελόριζου και Ρόδου αλλά και μεταξύ Ρόδου και Κρήτης, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουρκικών ναυτικών μονάδων.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι πιθανόν να εισέλθουν σε νέο σκηνικό έντασης, καθώς Ερντογάν, μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό, εμφανίζεται να αντιδρά με οξύ τρόπο στην ιστορική συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ.

