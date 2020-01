Από την Κιμ στον Ασάνζ: Τα πρόσωπα της δεκαετίας

Οι ιστορικοί λένε πως, για να κρίνει κάποιος μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αρκεί να ρίξει μια προσεκτική ματιά στα πρόσωπα που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή. Αναμφίβολα, η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές προσωπικότητες, η καθεμιά από τις οποίες άφησε το δικό της «στίγμα» στη διεθνή σκηνή.

Σε αυτές τις προσωπικότητες συγκατελέγονται, για παράδειγμα, ηγέτες όπως η Άνγκελα Μέρκελ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ανεξάρτητα εάν το πρόσημο των πολιτικών και των αποφάσεών τους υπήρξε εν τέλει θετικό ή αρνητικό.

Και, βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να μη σταθεί στο πρόσωπο – σύμβολο ενάντια στην κλιματική αλλαγή, την Γκρέτα Τούνμπεργκ, που αποτέλεσε το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2019, στο εξώφυλλο του περιοδικού Time.

Παράλληλα, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει την επιρροή ανθρώπων, όπως ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, Κιμ Γιονγκ Ουν, στο όνομα του οποίου ορκίζεται τυφλή υποταγή μια ολόκληρη χώρα, αλλά και ο επικεφαλής του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ – Μπαγκντάντι, ο θάνατος του οποίου σφράγισε ένα κεφάλαιο βιαιότητας και τρομοκρατίας σε διεθνές επίπεδο.

Υπάρχουν, όμως, και πρόσωπα τα οποία επηρέασαν με τη στάση τους σημαντικές εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου, όπως ο «Πάπας των Φτωχών» Φραγκίσκος, η ηρωική Μαλάλα Γιουσαφσάι, σύμβολο της αντίστασης απέναντι στο ακραίο καθεστώς των Ταλιμπάν ή ο Τζούλιαν Ασάντζ που με τις αποκαλύψεις και τις «διαρροές» του, απέδειξε πως ο ψηφιακός κόσμος είναι πολύ πιο επικίνδυνος απ’ όσο μπορεί κανείς να φανταστεί.

Το CNN Greece παρουσιάζει τις σημαντικότερες προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους αυτή τη δεκαετία.

Μικρός Αϊλάν: Ο θάνατός του «στοιχειώνει» την Ευρώπη

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2015 η προσφυγική κρίση έπαψε να αποτελεί ένα αριθμητικό δεδομένο. Απέκτησε πρόσωπο, προκάλεσε έντονα συναισθήματα. Ο 3χρονος Αϊλάν Κουρντί πνίγηκε στο Αιγαίο.

Η οικογένειά του δραπέτευσε από το εμπόλεμο Κομπάνι, όπου μαίνονταν οι μάχες μεταξύ του ISIS και των Κούρδων, το όνειρο της ευρωπαϊκής ασφάλειας, όμως, χάθηκε στα κύματα.

Εντοπίστηκε νεκρός στις ακτές της Κω και έγινε το σύμβολο των απανταχού κατατρεγμένων.

Ωστόσο, ήταν μόνο ένας εκ του ενός εκατομμυρίου προσφύγων και μεταναστών που ταξίδεψαν προς την Ευρώπη την ίδια χρονιά, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας μείωσε αισθητά τις ροές το επόμενο διάστημα, όμως οδήγησε τους πρόσφυγες σε πιο επικίνδυνες διόδους, όπως διαφαίνεται και από τους 5.000 νεκρούς του 2016. Δυστυχώς, η κατάσταση που διαμορφώθηκε το 2019– ειδικά όσον αφορά στις ροές στα ελληνικά νησιά – θύμισε και πάλι εικόνες από την περίοδο της «έκρηξης» του προσφυγικού.

Στις 24 Ιουνίου του 2019 ένα 23 μηνών κοριτσάκι ξύπνησε μνήμες Αϊλάν και επέδειξε ότι η προσφυγική κρίση δεν έχει σύνορα. Η Άντζι Βαλέρια Μαρτίνεζ και ο 25χρονος πατέρας της πνίγηκαν στα νερά του Ρίο Γκράντε στα σύνορα ΗΠΑ και Μεξικό, προσπαθώντας να κατακτήσουν το «αμερικάνικο όνειρο».Ο θάνατός τους έγινε πρωτοσέλιδο, αλλά οι ανάλγητες πολιτικές δεν σταμάτησαν. Oι «κυνηγοί ονείρων» εγκλωβίστηκαν, τα ναυάγια σε Μεσόγειο και Αιγαίο συνεχίστηκαν και οι θάνατοι πολλών περισσοτέρων, αλλά ανωνύμων πλέον, προσφυγόπουλων πέρασαν στην κοινή συνείδηση ως τραγικό, αλλά όχι πια σπάνιο φαινόμενο.

Σήμερα, περισσότεροι από 70 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκτοπισμένοι. Κι ενδεχομένως το νούμερο των Ηνωμένων Εθνών να αποκλίνει αρκετά από την πραγματικότητα.

Από τα Σεπόλια στην κορυφή του NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έχουν γραφτεί και ειπωθεί τόσα πολλά για τις σπουδαίες αθλητικές του ικανότητες.

Η σωματοδομή του έχει χαρακτηριστεί «θαύμα της φύσης», οι επιδόσεις του στο παρκέ τον ανέδειξαν σε MVP της σεζόν 2018-2019 στο NBA και η ηγετική του δεινότητα οδηγεί τους Μιλγουόκι Μπακς στην κορυφή του σπουδαιότερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Ωστόσο, ο 25χρονος Γιάννης ή Greek Freak, όπως «βαφτίστηκε» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχει καταφέρει να σπάσει τα αθλητικά στεγανά και να αναδειχθεί σε ήρωα για κάθε παιδί που παλεύει για τα όνειρά του.

Στην αρχή της δεκαετίας, τίποτα δεν προμήνυε το λαμπρό μέλλον που τον περίμενε.Γεννήθηκε στην Ελλάδα από γονείς Νιγηριανούς μετανάστες. Μιλά ανοιχτά για την εποχή που μαζί με τα αδέλφια του πουλούσαν τσάντες και ρολόγια σε υπαίθριες αγορές για να βγάλουν τα προς το ζην. Και δεν ντρέπεται να αναφερθεί στις φορές που κοιμήθηκε στο γυμναστήριο ώστε να μην περπατήσει τα έξι χιλιόμετρα μέχρι στο σπίτι του στα Σεπόλια.

Όταν «ανακαλύφθηκε» ήταν ένα ψηλό, αδύνατο παιδί που δεν τρεφόταν σωστά. Αλλά, αρνούνταν πεισματικά το πρόγραμμα διατροφής που του προσέφερε ο ατζέντης του. Ζητούσε να τρώνε τα ίδια και τα αδέλφια του. Η αφοσίωση στην οικογένειά του τον χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα.Τον Απρίλιο του 2013 μεταπήδησε από τον Φιλαθλητικό στον «μαγικό κόσμο» του NBA. Έξι χρόνια αργότερα, με αφοσίωση, επιμονή, ήθος και σκληρή δουλειά ανδρώθηκε μπασκετικά και αναδείχθηκε σε έναν αστέρα παγκοσμίου βεληνεκούς.

Βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδος, εκφράζει σε κάθε δυνατή ευκαιρία την αγάπη του για τη χώρα και τιμά τη γαλανόλευκη, που πολλές φορές υψώνεται προς τιμήν του και στα γήπεδα της Αμερικής.

Ο πολυμήχανος Τζούλιαν Ασάνζ

Ιδιοφυία στους υπολογιστές, ακτιβιστής, δημοσιογράφος και ιδρυτής των Wikileaks. Αυτοί είναι κάποιοι από τους «τίτλους τιμής» που κατέχει αδιαμφισβήτητα πολυμήχανος αλλά και πολυβραβευμένος Τζούλιαν Ασάνζ.

Πρόκειται για ένα από τα πρόσωπα που μονοπωλούν το ενδιαφέρον του κόσμου, των media και των κυβερνήσεων, τόσο για τις αποκαλύψεις της ιστοσελίδας του, όσο και για τις διώξεις εις βάρους του.

Η «πτώση» του άρχισε τον Αύγουστο του 2010 μετά από έρευνα που ξεκίνησε στη Σουηδία με την κατηγορία πως είχε βιάσει μια γυναίκα.

Ύστερα από την έκδοση του εντάλματος από την Interpol για την υπόθεση αυτή, o Ασάνζ παραδόθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010 στις βρετανικές Αρχές. Στις 19 Ιουνίου του 2012 ο Ασάνζ κατέφυγε στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, υποβάλλοντας αίτημα για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου. Εκδιώχτηκε μετά από επτά χρόνια και ξανασυνελήφθη.

Η δίωξη για την υπόθεση βιασμού σταμάτησε αλλά έχει να δώσει ακόμη μια μάχη, απέναντι σε έναν ισχυρό «εχθρό».

Τις ΗΠΑ, που τον κατηγορούν ότι συνωμότησε για να παραβιάσει υπολογιστές κυβερνητικών υπηρεσιών και να καταπατήσει τον νόμο περί κατασκοπείας.

Για κάποιους ο 47χρονος Αυστραλός είναι απειλή ενώ για άλλους ήρωας, ένας άνθρωπος που δεν έκρυψε την αλήθεια και κατάφερε να τα βάλει με τους ισχυρούς.

Η σημερινή εικόνα πάντως του Ασάνζ προκαλεί ανησυχία.. Μετά από τόσα χρόνια εγκλεισμού και απομόνωσης άλλαξε, ενώ έχει επιβαρυνθεί και η υγεία του.Αυτό που δεν άλλαξε είναι η στάση των υποστηρικτών του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Πάμελα Άντερσον, η οποία σε κάθε ευκαιρία μιλάει για τον αγαπημένο της Άσαντ, ζητώντας δικαιοσύνη.

Μπαράκ Ομπάμα vs Ντόναλντ Τραμπ

Όπως στη ζωή έτσι και στην πολιτική, τα πράγματα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ μαζί με το νυν δισεκατομμυριούχο ένοικο του Λευκού Οίκου, δεν θα μπορούσαν να μην κατέχουν ξεχωριστή θέση στη λίστα με τους ανθρώπους που «σημάδεψαν] τη δεκαετία.

Και αυτό γιατί αποτελούν, στην ουσία, τα δύο διαφορετικά «πρόσωπα» των ΗΠΑ.

Η πιο αποστομωτική σύγκριση των δύο Αμερικανών προέδρων ήρθε «δια χειρός» Jimmy Kimmel, αγγίζοντας εκατομμύρια θεατές, και αφορά το πώς ο Μπαράκ Ομπάμα παρουσίασε το θάνατο του αρχηγού της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν, σε σχέση με τον τρόπο που ο ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το θάνατο του αρχηγού του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.Η οργή που προκάλεσε στους Ρεπουμπλικανούς η πρόταση του Ομπάμα «είμαστε και θα είμαστε πάντα ένα έθνος μεταναστών» στη διάρκεια της ομιλίας του για τη μεταρρύθμιση του «κατακερματισμένου» -όπως το χαρακτήρισε τότε- συστήματος μετανάστευσης, δεν άργησε να γίνει πολιτική των ΗΠΑ.

Επ’ αόριστον κράτηση παιδιών μεταναστών, επιχειρήσεις-σκούπα απέλασης οικογενειών συνοδευόμενες από ένα κύμα δικαστικών απορριπτικών αποφάσεων για άδειες παραμονής, αλλά και αφαίρεση του δικαιώματος να ζητήσουν άσυλο ή διεθνή προστασία όσοι διέρχονται από τρίτη χώρα στα νότια σύνορα στις ΗΠΑ, ανήκουν στα πεπραγμένα της διοίκησης Τραμπ.

Αδιαμφισβήτητο σημείο τομής, η «ομηρεία» και των δύο στην ανεξέλεγκτη οπλοκατοχή και τις επιταγές της Εθνικής Ένωσης Όπλων (National Rifle Association – NRA), αλλά και την αστυνομική αυθαιρεσία που γιγαντώθηκε σε κάθε προεδρική θητεία αντίστοιχα.

Αλέξης Τσίπρας: Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην Ελλάδα της κρίσης

Βασικός πρωταγωνιστής στο κεφάλαιο «η ελληνική ύφεση, το οικοδόμημα της ευρωζώνης και τι διακυβεύεται» είναι αναμφίβολα ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας, στην περίοδο της κρίσης.

Ο λόγος για τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανέλαβε τα πρωθυπουργικά καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2015 και παρέδωσε τη σκυτάλη σχεδόν τεσσερισήμισι χρόνια μετά.

Ανάμεσα σε μία παρατεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας, ΕΕ και ΔΝΤ, σε ταμειακά αποθέματα που στέρευαν αμείλικτα και ταυτόχρονα στο συντριπτικό όχι του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015 στις πολιτικές λιτότητας, αποφασίζει να αποδεχτεί δημοσιονομικά πλεονάσματα ύψους 3,5% και προχωρά σε μεταρρυθμίσεις, που παλαιότερα απέρριπτε.

Τρία χρόνια μετά το όνομά του βρίσκεται ξανά στους τίτλους των διεθνών ΜΜΕ, με τους New York Times, για παράδειγμα, να χαρακτηρίζουν ως «Νίκη για τη Δύση» τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο διεθνής Τύπος κάνει λόγο για μια ιστορική συμφωνία που διευθετεί μία διαμάχη 28 ετών μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων για την χρήση του ονόματος «Μακεδονία», ανοίγοντας το δρόμο για την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

Μεσολαβεί η προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να αποτελεί σημείο άφιξης και πέρασμα για περίπου 800.000 από τους τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ανθρώπους που κατάφεραν να διασχίσουν τη Μεσόγειο, μόνο για το 2015. Η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και η υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα στη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, δημιουργεί ένα ακόμα ρήγμα με το παραδοσιακό εκλογικό του κοινό.

Παρά το γεγονός ότι επικροτήθηκε διεθνώς, οι πολιτικές του αποφάσεις τον οδηγούν στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λίγο πριν από την εκπνοή της δεκαετίας.

Φραγκίσκος: Ο Πάπας των φτωχών

Η εκλογή του ως του 266ου Πάπα το 2013 εξέπληξε πολλούς αναλυτές, οι οποίοι περίμεναν έναν νεότερο άντρα από τον 76χρονο τότε καρδινάλιο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο (Jorge Mario Bergoglio) –ένα αουτσάιντερ τότε-, να διαδεχτεί τον Πάπα Βενέδικτο XVI.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ο πρώτος Λατινοαμερικανός – γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες το 1936 από Ιταλούς γονείς- και ο πρώτος Ιησουίτης που ηγείται της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έξι χρόνια στον παπικό θρόνο είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ενώ έχει πάνω από 18 εκατομμύρια ακόλουθους στο twitter.

Ωστόσο, ο υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης το 2014, έχει αποκτήσει και μια μερίδα αντιπάλων εντός και εκτός Βατικανού, λόγω της προθυμίας του να αντιμετωπίζει τα ζητήματα κατά πρόσωπο.Αυτό το οποίο τον χαρακτηρίζει είναι η ταπεινοφροσύνη και η ειλικρινής υποστήριξη των φτωχών και περιθωριοποιημένων όλου του κόσμου. Ο ίδιος έχει αποποιηθεί του πολυτελούς διαμερίσματος και της εξοχικής κατοικίας που χρησιμοποιείται από όλους τους Πάπες τον τελευταίο αιώνα, επιλέγοντας να μείνει σε μια μικροσκοπική σουίτα στον ξενώνα του Βατικανού. Εξάλλου και ως αρχιεπίσκοπος και καρδινάλιος, οι κάτοικοι του Μπουένος Άιρες είχαν να το λένε ότι έμενε σε ένα ταπεινό σπίτι, με μια απλή σόμπα και ότι μετακινείτο με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ως Πάπας, δεν έχει διστάσει να θέσει υπό αμφισβήτηση την ελεύθερη οικονομική αγορά, έχει ζητήσει συγγνώμη για τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς, έχει καλέσει την εκκλησία να απολογηθεί στους ομοφυλόφιλους, αντί να τους κρίνει, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στο προσφυγικό ζήτημα, συγκρίνοντας τα κέντρα κράτησης προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη με στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το 2016 προχώρησε σε μια ιστορική απόφαση, παρέχοντας επ’ αόριστον στους καθολικούς ιερείς τη δυνατότητα να δίνουν άφεση αμαρτιών σε περιπτώσεις αμβλώσεων.Σκοτεινό σημείο του παρελθόντος του είναι η στάση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην Αργεντινή, οπότε και είχε κατηγορηθεί ότι έκανε τα στραβά μάτια σε αυθαιρεσίες και εγκλήματα των στρατιωτικών.

Μαλάλα: Το κορίτσι που παραλίγο να πεθάνει λόγω της αγάπης της στα γράμματα

«Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα στυλό, και ένα βιβλίο μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο»: Malala Yousafzai.

Γεννήθηκε στην περιοχή Mingora στο Πακιστάν στις 12 Ιουλίου 1997. Όπως έχει πει η ίδια, το να έρχεται ένα κορίτσι στον κόσμο, δεν είναι πάντα λόγος εορτασμού στο Πακιστάν. Ο πατέρας της όμως, Ziauddin Yousafzai, που ήταν δάσκαλος, ήταν αποφασισμένος να της δώσει κάθε ευκαιρία που θα είχε ένα αγόρι.

Η ίδια αγαπούσε το σχολείο. Όταν όμως οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο της πόλης στην οποία ζούσε, τα πάντα άλλαξαν, αφού ήθελαν να απαγορεύσουν στα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο.

Η Μαλάλα ήταν ακτιβίστρια από νωρίς: σε ηλικία 11 ετών, έδωσε την πρώτη της ομιλία διαμαρτυρίας σε μια τοπική λέσχη στην Peshawar, με τίτλο «Πώς τολμούν οι Ταλιμπάν να μου αφαιρούν το βασικό μου δικαίωμα για εκπαίδευση;».Το 2009, ξεκίνησε να γράφει με ψευδώνυμο ένα blog στο BBC για τη ζωή της υπό τους Ταλιμπάν, εκφράζοντας ανοιχτά τις απόψεις της σχετικά με το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση, που είχε μεγάλη απήχηση σε όλο τον κόσμο.

Το 2011 της απονεμήθηκε το πρώτο εθνικό βραβείο ειρήνης του Πακιστάν.

Στους Ταλιμπάν, όμως, δεν άρεσε αυτό. Και εξαιτίας αυτών που έγραφε και πρέσβευε, τον Οκτώβριο του 2012 δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι από στρατιώτες της οργάνωσης, την ώρα που επέστρεφε σπίτι της με το σχολικό λεωφορείο.

Ξύπνησε 10 μέρες αργότερα σε ένα νοσοκομείο στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Οι γιατροί την ενημέρωσαν για την επίθεση, ενώ άνθρωποι από όλο τον κόσμο προσεύχονταν για την ανάρρωσή της.

Μετά από μήνες χειρουργείων και θεραπειών, ζει πλεόν με την οικογένειά της στο νέο τους σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Τότε ήταν που ήξερα ότι είχα μια επιλογή: Μπορούσα να ζήσω μια ήσυχη ζωή ή μπορούσα να κάνω περισσότερα με την καινούρια ζωή που μου δόθηκε. Αποφάσισα να συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι κάθε κορίτσι να μπορεί να πάει σχολείο», γράφει η ίδια.

Με τον πατέρα της, που ήταν πάντα υποστηρικτής της, ίδρυσαν το Ίδρυμα Malala, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό με σκοπό να προσφέρει σε κάθε κορίτσι την ευκαιρία να πετύχει το μέλλον που επιλέξει.

Το 2014 της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης και έγινε η νεότερη κάτοχος του βραβείου. Σήμερα σπουδάζει Φιλοσοφία, Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ είναι η νέα αγγελιοφόρος Ειρήνης του ΟΗΕ.

Ταγίπ Ερντογάν: Ο «Πορθητής» ρήτορας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρείται μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες που σημάδεψαν με τις πράξεις τους τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, πρωθυπουργός για δύο συνεχόμενες θητείες, αλλά και πρόεδρος της Τουρκίας από το 2014 μέχρι και σήμερα, ο αρχηγός του ισλαμιστικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ελευθερίας (AKP) είναι από εκείνους του πολιτικούς που περιστοιχίζονται από ένθερμους φίλους και υποστηρικτές αλλά κι από εξίσου φανατικούς εχθρούς.

Γεννημένος στις 26 Φεβρουαρίου 1954 στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν θεωρεί εαυτόν ως συνεχιστή του Μωάμεθ Β’ του Πορθητή. Οι συντηρητικές θέσεις του είναι εκείνες που θα οδηγήσουν τη χώρα του στα αιματηρά επεισόδια του 2013, με αποκορύφωμα τις ωμότητες στην πλατεία Γκεζί της Κωνσταντινούπολης.

Η προσφυγική κρίση του 2015 φέρνει τη χώρα του σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Συνάπτει οικονομική συμφωνία με την Ε.Ε. για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Άλλοτε εμφανίζεται συγκαταβατικός κι άλλοτε απειλεί να τη διαγράψει, προβληματίζοντας τις Βρυξέλλες.

«Στρατηγικά» απρόβλεπτος, συγκρούεται ανοικτά με υπερδυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, με τις οποίες όμως δεν σταματά να συναλλάσσεται σε επίπεδο εξοπλισμών.Δεινός ρήτορας, ο Ερντογάν έχει την ικανότητα να ξεσηκώνει τα πλήθη, δίνοντας έμφαση στη νέα τουρκική «Μεγάλη Ιδέα», που διακατέχεται από αναθεωρητισμό απέναντι σε διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες. Χρησιμοποιεί την τέχνη της προπαγάνδας όσο κανείς άλλος, ακόμα και στον αθλητισμό.

Η σύγκρουσή του με το κεμαλικό κατεστημένο είναι εκείνη που οδηγεί στις 15 Ιουλίου 2016 στην εκδήλωση απόπειρας πραξικοπήματος από μερίδα του τουρκικού στρατού, για την ανατροπή του.Είναι ο πολιτικός που υιοθετεί απαρέγκλιτα τις θέσεις του Νεο – Οθωμανισμού στην εξωτερική πολιτική, εγείροντας επεκτατικές βλέψεις απέναντι σε όμορες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, αλλά και η Συρία, στην οποία εισβάλλει, στις 17 Οκτωβρίου 2019, καταλαμβάνοντας εδάφη.

Αιχμή του δόρατός του παραμένει η διαχείριση των υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο. Λίγο πριν από το τέλος του 2019 συνάπτει Μνημόνιο Κατανόησης με την κυβέρνηση Εθνική Συμφιλίωσης της Τρίπολης στην Λιβύη, για τη χάραξη αυτόνομης ΑΟΖ, εγείροντας διεθνείς αντιδράσεις.

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Ήπιε λίγο παραπάνω» και δημιούργησε το Facebook

Ο άνθρωπος που κατάφερε να φέρει την επανάσταση στην επικοινωνία των ανθρώπων μέσα από το δωμάτιό του το 2004: είχε πιει «λιγάκι παραπάνω» και μαζί με τρεις συμφοιτητές του δημιούργησε το «Facemash», το σημερινό Facebook.

Σήμερα, είναι ένας από τους νεότερους δισεκατομμυριούχους στον πλανήτη, με μία εταιρεία που αξίζει πάνω από 500 δις δολάρια και «κρατάει» όλο τον κόσμο στο… σάιτ του! Και όλα αυτά τα οφείλει σε μία απόφαση που πήρε σε «πέντε λεπτά», όπως ο ίδιος είχε δηλώσει όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές του και να ασχοληθεί με αυτό που μόλις είχε δημιουργήσει.Το 2010 ο Ζάκερμπεργκ κατάφερε να προσελκύσει μέσω του Facebook 500 εκατομμύρια χρήστες. Εννιά χρόνια μετά, ο αριθμός αυτός έχει ξεπεράσει τα δύο δισεκατομμύρια.

Ωστόσο, μετά από τις πολλές επιτυχίες και τα όλο και αυξανόμενα πλούτη, μία «βόμβα» που έσκασε το 2018 έφερε τον νεαρό κροίσο αντιμέτωπο με εκατομμύρια χρήστες του Facebook, πολιτικά πρόσωπα των ΗΠΑ και της ΕΕ, αλλά και το Κογκρέσο: τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών είχαν διαρρεύσει –φυσικά χωρίς τη συγκατάθεσή τους– στην εταιρεία Cambridge Analytica.Το σκάνδαλο του στοίχισε ακριβά. Μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά: έχασε την αξιοπιστία του, οι μετοχές του έκαναν «βουτιά» και κατέβαλε πρόστιμο περίπου 580.000 ευρώ.

Όπως και να ‘χει, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ φαίνεται πως επέλεξε τον δρόμο της συμμόρφωσης για την πολύτιμη εταιρεία του και κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του, παραμένοντας μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της τελευταίας δεκαετίας.

Κιμ Καρντάσιαν: Σκάνδαλα, πλούτη, μόντελινγκ και… ποινική δικαιοσύνη

Σκάνδαλα, πλούτη, μόντελινγκ, οικογένεια και ποινική δικαιοσύνη. Αυτή είναι η περίπλοκη, θα έλεγε κανείς, ζωή της Κιμ Καρντάσιαν.

Η Κιμ κατάφερε να διαμορφώσει μία ολόκληρη δεκαετία και σε αυτό, καλώς ή κακώς, δεν χωράει αμφιβολία. Συνέβαλε σημαντικά στον χώρο της διαφήμισης καθώς κατάφερε να αλλάξει την «πατροπαράδοτη» προώθηση προϊόντων και να καθορίσει αυτή μέσω Instagram που επικρατεί σήμερα, έκανε εκατομμύρια κόσμο να «εθιστεί» με τη ζωή της αλλά και με αυτή της οικογένειάς της μέσω του ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians», έκανε αποδεκτό και αρεστό ένα διαφορετικό «καλούπι» για τα γυναικεία σώματα και μέσα σε όλα, έγινε και συνήγορος της μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης, καθώς μελετάει να γίνει δικηγόρος.Μέσω της σχέσης της με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ -τον οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι έπεισε να δώσει χάρη στην 63χρονη κρατούμενη Άλις Μαρί Τζόνσον, η οποία εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή για παραβάσεις περί ναρκωτικών- η Κιμ προχώρησε σε μικρά αλλά σημαντικά βήματα για τους αποφυλακισμένους.

Συγκεκριμένα, συνέβαλε στη δημιουργία δράσεων για την ένταξη τους στην κοινωνία, ενώ πρόσφατα βοήθησε και στη θέσπιση μέτρου που θα τους προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.Μάλιστα, το New York Magazine την όρισε πρόσωπο της δεκαετίας, χαρακτηρίζοντάς τη την προσωπικότητα που επηρέασε και διαμόρφωσε τα 10 προηγούμενα χρόνια, περισσότερο απ' όλους.