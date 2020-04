Άρης Πετζετάκις: Από τη χλιδάτη ζωή στο… κελί

Ο 24χρονος γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας στις αρχές Μαρτίου προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για τον θάνατο του 47χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Λεονάρντο Σίτινα

Τις επόμενες κινήσεις του μέσα από το κελί των φυλακών σχεδιάζει ο Άρης Πετζετάκις με πρώτο βήμα την κατάθεση αίτησης για την αποφυλάκιση του.

Ο 24χρονος γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας που στις αρχές Μαρτίου προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για τον θάνατο του 47χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Λεονάρντο Σίτινα μαζί με τον δικηγόρο του Αλέξη Κούγια, είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν πριν το Πάσχα σε αυτή την κίνηση, όμως τα μέτρα για τον κορωνοϊό και η απουσία των δικαστικών λειτουργών ανέβαλλαν προσωρινά αυτή την ενέργεια.

Για το αιματηρό σκηνικό που διαδραματίστηκε στο πολυτελές συγκρότημα Φάρος στη Βουλιαγμένη την Κυριακή της Αποκριάς, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του νεαρού για πρόκληση σωματικών βλαβών αφού ο θάνατος του 47χρονου Ελληνοαμερικανού συσχετίστηκε άμεσα με επεισόδιο που είχε προηγηθεί ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ο 24χρονος, υποστηρίζει ότι το θύμα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ του επιτέθηκε και του δάγκωσε το χέρι με αποτέλεσμα να του ρίξει μια γροθιά στο στόμα χωρίς να έχει πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του. Μάλιστα, όπως θα επισημάνει και στην αίτηση αποφυλάκισης, έχει λευκό ποινικό μητρώο και στην ουσία πρόκειται για μια σωματική βλάβη από αμέλεια που την δικαιολογεί η συμπεριφορά του θύματος.

Παράλληλα, αναμένεται να υποστηρίξει ότι στην περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα για την άρση της προσωρινής κράτησης, δεν εχει πρόθεση να εξαφανιστεί αφού έχει διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

Όπως λένε οι πληροφορίες, η πλευρά του νεαρού συγκεντρώνει μαρτυρικές καταθέσεις οι οποίες θα αφορούν στον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του Αριστόβουλου Πετζετάκι αλλά και τη ζωή του σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την υπερασπιστική του γραμμή τόσο στο ζήτημα που αφορά στην αίτηση αποφυλάκισης όσο και για την προετοιμασία όταν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης Πετζετάκις περνά δύσκολες ώρες στη φυλακή καθως από τη μια ημέρα στην άλλη βρέθηκε από την χλιδάτη καθημερινότητα στο πολυτελές συγκρότημα Φάρος της Βουλιαγμένης και τις βόλτες στην παραλιακή με τα γρήγορα supercars στο κελί.

Όμως, μετά το αρχικό σοκ και τις πρώτες εβδομάδες προσαρμογής προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και ασχολείται καθημερινά με την υπόθεση μελετώντας τις λεπτομέρειες της τραγικής αυτής ιστορίας για να χαράξει την υπερασπιστική του γραμμή.

Έγκλημα την Κυριακή της Αποκριάς

Το τι έγινε εκείνο το απόγυεμα της 1ης Μαρτίου περιέγραψαν στους αστυνομικούς τόσο ο 24χρονος γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, όσο η φίλη του και ο επιστάτης του πολυτελούς συγκροτήματος στη Βουλιαγμένη. «Στις 17:00, μαζί με την κοπέλα μου, τη Ριγκέλντα, βγάλαμε βόλτα τα δυο σκυλιά μας και μαζί μας βρίσκονταν η ανήλικη κόρη μιας γειτόνισσας και η κόρη του θυρωρού.

Ο Σίτινας βρίσκονταν στον κήπο του συγκροτήματος και τακτοποιούσε κάποιες καρέκλες. Καθώς περνούσαμε από μπροστά του, αυτός με φώναξε, κοντοστάθηκα ρωτώντας τον τι θέλει ενώ η σύντροφος μου συνέχισε μαζί με τα κορίτσια να περπατούν.

Μου είπε : “Hey, motherfucker!”. Σταμάτησα και του είπα ότι υπάρχουν μικρά παιδιά εδώ και μου είπε “I will do what I want…”. Έβαλα το δεξί μου χέρι στον αριστερό του ώμο και του είπα: “Λεονάρντο, σοβαρέψου”. Ξαφνικά με άρπαξε με το αριστερό του χέρι και άρχισε να με δαγκώνει στο δέξι μου χέρι. Εγώ από αντίδραση για να με ελευθερώσει το χέρι φώναξα “άσε με!” και του έδωσα μια γροθιά στα χείλη. Ξαφνικά έπεσε κάτω ανάσκελα στο γκαζόν. Μου δάγκωσε τα δυο μεσαία δάχτυλα με δύναμη για λίγα δευτερόλεπτα…».

Η νεαρή ελληνοαλβανίδα φίλη του 24χρονου είπε: «Ο Άρις απομακρύνθηκε πρός το γρασίδι και τον άκουσα να μιλάει με τον Λεονάρντο. Συνέχισα να περπατώ προς την πύλη με τα κορίτσια και τα δυο σκυλιά μας και αντιλήφθηκα ότι ο Άρις και ο Λεονάρντο τσακωνόντουσαν. Χωρίς ιδιαίτερη ένταση, χωρίς όμως να καταλάβω τι έλεγαν.

Μετά από λίγο ήρθε μαζί μου ο Άρις και του είπα να μην ασχολείται με τον Λεονάρντο, με αποτέλεσμα να τσακωθούμε και να φύγει πίσω προς το συγκρότημα. Αυτό το είπα γιατί πολύ συχνά ο Σίτινας είχε προσβλητική και επιθετική συμπεριφορά όχι μόνο προς εμάς αλλά όλους στο συγκρότημα, προφανώς λόγω του προβλήματος αλκοολισμού που αντιμετώπιζε…».

Ο 65χρονος επιστάτης του πολυτελούς συγκροτήματος, έζησε λεπτό προς λεπτό το σκηνικό και είπε στην Αστυνομία: «Αφού άκουσα φωνές έτρεξα στο σημείο και είδα πεσμένο στο γρασίδι τον Σίτινα.

Δίπλα του ήταν ο Πετζετάκις με την κοπελιά του και το σκύλο του. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και μετά από λίγο άρχισε να συνέρχεται ο Λεονάρντο. Σηκώθηκε και τον βάλαμε να κάτσει σε καρέκλα έξω από το θυρωρείο. Τον ρωτήσαμε τι έγινε, αλλά δεν έδωσε διευκρινίσεις και έλεγε πως δεν θυμαται…».

Ο Ελληνοαμερικάνος Λεονάρντο Σίτινας άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο διαμέρισμα του, αφού παρά τις εισηγήσεις της γιατρού και τον τραυματιοφορέων , αρνήθηκε να πάει στο νοσοκομείο ενώ ο νεαρός Πετζετάκις, λίγες ώρες αργότερα εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του Αλέξη Κούγια στην Αστυνομία συνελήφθη και στη συνέχεια προφυλακίστηκε.

