Άσκηση ανατολικά της Κρήτης ετοιμάζει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό

Συνεχίζει απτόητη η Τουρκία τις προκλήσεις, δεσμεύοντας παράνομα, με μία ακόμη NAVTEX, περιοχή στα νοτιανατολικά της Κρήτης και της Καρπάθου, για στρατιωτικά γυμνάσια.

O υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, με την σχετική οδηγία, γνωστοποίησε ότι προγραμματίζει άσκηση, διάρκειας 4 ωρών σε περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου και της Κρήτης.

Εξέλιξη που καταδεικνύει τις προθέσεις της Άγκυρας να να τραβήξει το σκοινί διεκδικώντας τη δική της υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα, με το onalert.gr με την υπ’ αριθμόν 0239/20 οδηγία προς ναυτιλομένους το τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα βρίσκεται στην περιοχή για τρεις ημέρες, 11, 14 και 25 Φεβρουαρίου με το χρόνο διεξαγωγής των ασκήσεων να είναι από τις έξι έως και τις δέκα το πρωί.

Αναλυτικά τα στοιχεία της τουρκικής άσκησης:

TURNHOS N/W : 0239/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA77-76/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 11, 14 AND 25 FEB 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N – 027 40.00 E

35 00.00 N – 027 15.00 E

34 40.00 N – 028 00.00 E

35 20.00 N – 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z FEB 20.

Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου, η Άγκυρα κλιμακώνοντας τις προκλήσεις στην περιοχή, προχώρησε σε έμπρακτη αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικων δικαιωμάτων, στέλνοντας το ερευνητικό σκάφος της, Oruc Reis να κινείται περί τις 27 ώρες στην θαλάσσια περιοχή εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, νοτιοανατολικά της Καρπάθου

Πρόκειται για μια κίνηση που συνέπεσε με τη συμπλήρωση των 24 ετών από την κρίση των Ιμίων.

Ενδεικτικό του μεγέθους της πρόκλησης είναι ο διάλογος μεταξύ του Ορούτς Ρέις και της φρεγάτας Νικηφόρος Φωκάς, που το παρακολουθούσε. Όπως γίνεται κατανοητό από τα λεγόμενα του κυβερνήτη του τουρκικού πλοίου, το ερευνητικό θεωρεί ότι κινείται εντός της τουρκικής ΑΟΖ.

«Βρίσκομαι στην τουρκική ΑΟΖ» φέρεται να απάντησε το τουρκικό πλοίο, σε έναν διάλογο που παραπέμπει ευθέως στη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» (σ.σ «Mavi Vatan»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αποχώρησή του από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, το Oruc Reis, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 1 Φερβουαρίου στη θαλάσσια περιοχλη δυτικά της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Ας μην ξεχνάμε εξάλλου την προηγούμενη Navtex, στις 3 Φεβρουαρίου, με την οποία η Τουρκία, δεσμεύει περιοχή στην καρδιά του Αιγαίου, προκειμένου το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό να πραγματοποιήσει ασκήσεις με πυρά. ( Η άσκηση αυτή ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 6 Φεβρουαρίου).

Σημειώνεται ότι Navtex είναι μια διεθνής προσφερόμενη υπηρεσία που σκοπό έχει τη διασπορά, στα πλοία εν πλω, ναυτιλιακών, μετεωρολογικών και κατεπειγούσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν στις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές. Οι πληροφορίες λαμβάνονται αυτόματα και εκτυπώνονται απευθείας με τηλετυπικό τρόπο.

Εντάσσεται σε ένα διεθνώς συντονισμένο δίκτυο εκπομπών (Maritime Safety Information). Το MIS διαθέτει τρεις υπηρεσίες εκπομπής, μία εκ των οποίων είναι και το Navtex.