Αυτές είναι οι νέες πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN

Οι αεροπορικές εταιρείες τις τελευταίες ημέρες υπέβαλαν αναθεωρημένo πρόγραμμα πτήσεων για το Καλακαίρι 2020 και η AEGEAN περιλαμβάνεται σε αυτές. Ο αερομεταφορέας της Star Alliance που ξεκινά τις πτήσεις αυτή την εβδομάδα θα επαναλάβει σταδιακά τις πτήσεις του.

Οι πτήσεις όπως έχουν ανακοινωθεί στις 20 Μαϊου, έχουν ως εξής:

Athens – Amman eff 01AUG20 1 καθημερινά A320

Αθήνα – Άμστερνταμ 22JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (1 καθημερινή A321 από 01JUL20)

Αθήνα – Βαρκελώνη 22JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (12 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Bari eff 27JUL20 2 εβδομαδιαία A319 / 320

Αθήνα – Βηρυτός eff 01AUG20 1 καθημερινά A320

Αθήνα – Βελιγράδι eff 01JUL20 4 εβδομαδιαία A319 / 320

Αθήνα – Βερολίνο Tegeleff 13JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (1 καθημερινή A320 / 321 από 01JUL20)

Αθήνα – Μπιλμπάο eff 04AUG20 2 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Birmingham eff 04AUG20 2 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Μπολόνια eff 22JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (5 εβδομαδιαία A319 / 320 από 01JUL20)

Αθήνα – Μπορντό eff 02JUL20 3 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Borg el Arab eff 02AUG20 3 εβδομαδιαία A319

Αθήνα – Βρυξέλλες eff 01JUN20 Αύξηση από 6 σε 7 εβδομαδιαία (13 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Βουκουρέστι eff 06JUN20 2 εβδομαδιαία (3 εβδομαδιαία από 11 Ιουνίου 2014, 4 εβδομαδιαία από 21 Ιουνίου 2014, 15 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Βουδαπέστη από 03JUL20 4 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Κάιρο από 01JUL20 17 εβδομαδιαία A320 / 321

Αθήνα – Καζαμπλάνκα eff 01AUG20 2 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Κατάνια eff 02JUL20 4 εβδομαδιαία A319 / 320

Αθήνα – Κοπεγχάγη eff 25JUN20 2 εβδομαδιαία (6 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Δουβλίνο απο 20JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (5 εβδομαδιαία A320 / 321 από 01JUL20)

Αθήνα – Ντουμπρόβνικ eff 25JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (5 εβδομαδιαία από 03JUL20)

Αθήνα – Ντίσελντορφ eff 03JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (3 εβδομαδιαία από 22JUN20, 1 καθημερινά από 01JUL20)

Αθήνα – Εδιμβούργο από 03AUG20 3 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Φρανκφούρτη από 26MAY20 2 εβδομαδιαία A320 (4 εβδομαδιαία από 01JUN20, 6 εβδομαδιαία από 18JUN20, 1 καθημερινά από 25JUN20, 2 καθημερινά από 01JUL20)

Αθήνα – Γενεύη 28 Μαΐου 2 εβδομαδιαία A320 (9 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Αμβούργο από 25JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (1 καθημερινά από 01JUL20)

Αθήνα – Ανόβερο eff 03AUG20 2 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Ελσίνκι eff 03JUL20 2 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Ibiza eff 01AUG20 2 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Κωνσταντινούπολη από 01JUL20 3 καθημερινή A320

Αθήνα – Σμύρνη eff 01JUL20 7 εβδομαδιαία Dash8-Q400

Αθήνα – Jeddah eff 02AUG20 4 εβδομαδιαία A320 (Δεν υπάρχει κράτηση)

Αθήνα – Κρακοβία eff 02AUG20 3 εβδομαδιαία A319 / 320

Αθήνα – Kyiv Borispil eff 03AUG20 3 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Λισαβόνα 13JUN20 2 εβδομαδιαία (3 εβδομαδιαία από 21JUN20, 8 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Λονδίνο Heathrow eff 11JUN20 1 καθημερινά A320 (2 καθημερινά από 25JUN20, 3 καθημερινά από 01JUL20)

Αθήνα – Λουξεμβούργο από 26JUN20 3 εβδομαδιαία A319 / 320

Αθήνα – Λυών 02 ΙΟΥΛ20 4 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Μαδρίτη από 20JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (12 εβδομαδιαία A320 / 321 από 01JUL20)

Αθήνα – Μάλαγα eff 01AUG20 4 εβδομαδιαία A320 / 321

Αθήνα – Μάλτα eff 26JUN20 4 εβδομαδιαία A319 / 320

Αθήνα – Μάντσεστερ eff 16JUL20 3 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Marseille eff 01JUL20 1 καθημερινά A320

Αθήνα – Μιλάνο Malpensa eff 11JUN20 1 καθημερινά A320 (19 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Μόσχα Domodedovo eff 01JUL20 10 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Μόναχο 3 εβδομαδιαία A320 (4 εβδομαδιαία από 01JUN20, 1 καθημερινά από 18JUN20, 2 καθημερινά από 01JUL20)

Αθήνα – Νάντη eff 02JUL20 3 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Νάπολη eff 23JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (5 εβδομαδιαία από 30JUN20)

Αθήνα – Nice eff 01JUL20 1 καθημερινή A320

Αθήνα – Νυρεμβέργη 01AUG20 2 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Παρίσι CDG eff 11JUN20 3 εβδομαδιαία A320 (6 εβδομαδιαία από τις 20 Ιουνίου2020, 1 καθημερινά από τις 27 Ιουνίου2020, 4 καθημερινά από την 1η Ιουλίου 20)

Αθήνα – Πίζα eff 02AUG20 3 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Podgorica eff 03AUG20 2 εβδομαδιαία Dash8-Q400

Αθήνα – Porto eff 01AUG20 4 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Πράγα eff 23JUN2 0 2 εβδομαδιαία A320 (1 καθημερινά από 30JUN20)

Αθήνα – Ρώμη από 11JUN20 1 καθημερινή A320 (3 καθημερινά από 01JUL20)

Αθήνα – Σκόπια eff 01AUG20 3 εβδομαδιαία Dash8-Q400

Αθήνα – Σόφια eff 11JUN20 3 εβδομαδιαία A320 (7 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Σπλιτ eff 06JUL204 εβδομαδιαία A319

Αθήνα – Αγία Πετρούπολη eff 02AUG20 3 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Στοκχόλμη Arlanda eff 19JUL20 3 εβδομαδιαία A320 (4 εβδομαδιαία από 03AUG20)

Αθήνα – Στουτγκάρδη eff 03JUL20 4 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Ταλίν eff 07AUG20 1 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Τιφλίδα 03JUL20 3 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Τελ Αβίβ απο 11JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (1 καθημερινά από 21JUN20, 20 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Τίρανα eff 22JUN20 3 εβδομαδιαία A320 (9 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Τουλούζη eff 30JUN20 4 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Τύνιδα eff 01AUG20 2 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Βαλένθια eff 02AUG20 2 εβδομαδιαία A320

Αθήνα – Βενετία από 21JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (1 καθημερινά από 01JUL20)

Αθήνα – Βιέννη από 21JUN20 3 εβδομαδιαία A320 (7 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Αθήνα – Βαρσοβία από 01JUL20 1 καθημερινή A320

Αθήνα – Yerevan eff 01JUL20 2 εβδομαδιαία A320 (5 εβδομαδιαίως από 02AUG20)

Αθήνα – Ζάγκρεμπ eff 01JUL20 3 εβδομαδιαία A319 / 320

Αθήνα – Ζυρίχη 25 Μαΐου 2 2 εβδομαδιαία A320 (5 εβδομαδιαία από 22 Ιουνίου2020, 10 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Κέρκυρα – Παρίσι CDG eff 05JUL20 1 w eekly A320

Irakleion – Bordeaux eff 06JUL20 1 εβδομαδιαία A320 (μείωση από 2 εβδομαδιαίως)

Irakleion – Brest 1 εβδομαδιαία ακυρώθηκε

Irakleion – Deauville 1 εβδομαδιαία ακυρώθηκε

Irakleion – Dusseldorf eff 05SEP20 1 εβδομαδιαία A320 (μειωμένη από 3 εβδομαδιαία)

Irakleion – Frankfurt eff 25JUL20 1 εβδομαδιαία A320 (μειωμένη από 4 εβδομαδιαίως)

Ηράκλειο – Λυών 02 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 1 εβδομαδιαία Α320 (μειωμένη από 3 εβδομαδιαία)

Ηράκλειο – Μασσαλία απο 03JUL20 1 εβδομαδιαία Α320 (μειωμένη από 2 εβδομαδιαία)

Ηράκλειο – Metz / Nancy 1 εβδομαδιαία ακυρώθηκε

Ηράκλειο – Νάντη eff 13JUL20 1 εβδομαδιαία A320 (μειωμένη από 3 εβδομαδιαίως)

Ηράκλειο – Παρίσι CDG eff 02JUL20 5 εβδομαδιαία A320 (μειωμένη από 7 εβδομαδιαία)

Ηράκλειο – Τουλούζη eff 02JUL20 1 εβδομαδιαία A320 (μειωμένη από 2 εβδομαδιαία)

Ηράκλειο – Ζυρίχη eff 25JUL20 1 εβδομαδιαία A320 (μειωμένη από 3 εβδομαδιαία)

Καλαμάτα – Moscow Domodedovo eff 03JUL20 2 εβδομαδιαία A320

Καλαμάτα – Munich Munich 02JUL20 2 εβδομαδιαία A320

Καλαμάτα – Paris CDG eff 02JUL20 2 εβδομαδιαία A320

Καλαμάτα – Στοκχόλμη Arlanda eff 04JUL20 1 εβδομαδιαία A320

R hodes – Frankfurt eff 15AUG20 1 εβδομαδιαία A320 (μειωμένη από 2 εβδομαδιαίες)

Ρόδος – Λυών eff 05JUL20 1 εβδομαδιαία A320 (μειωμένη από 2 εβδομαδιαία)

Ρόδος – Μασσαλία 1 εβδομαδιαία ακυρωμένη

Ρόδος – Paris CDG eff 03JUL20 2 εβδομαδιαία A320 (μειωμένη από 3 εβδομαδιαίες)

Ρόδος – Ζυρίχη αποτελ. 19SEP20 1 εβδομαδιαία A320

Θεσσαλονίκη – Βαρκελώνη 01 01G20 2 εβδομαδιαία A320

Θεσσαλονίκη – Βερολίνο Tegel eff 02AUG20 2 εβδομαδιαία A320

Θεσσαλονίκη – Βρυξέλλες 27 27GG20 2 εβδομαδιαία A320

Θεσσαλονίκη – Ντίσελντορφ eff 02JUN20 3 εβδομαδιαία A320 (4 εβδομαδιαία από 25JUN20, 1 καθημερινή A321 από 01JUL20)

Θεσσαλονίκη – Φρανκφούρτη από 03JUN20 3 εβδομαδιαία A320 (4 εβδομαδιαία από 24JUN20, 1 καθημερινή A321 από 01JUL20)

Θεσσαλονίκη – Ανόβερο eff 04AUG20 2 εβδομαδιαία A320

Θεσσαλονίκη – Μόσχα Domodedovo eff 02JUL20 6 εβδομαδιαία A320

Θεσσαλονίκη – Μόναχο 01JUN20 3 εβδομαδιαία A320 (4 εβδομαδιαία από 14JUN20, 5 εβδομαδιαία από 19JUN20, 14 εβδομαδιαία από 01JUL20)

Θεσσαλονίκη – Νυρεμβέργη 01 01G3 3 εβδομαδιαία A320

Θεσσαλονίκη – Παρίσι CDG eff 01JUL20 3 εβδομαδιαία A320

Θεσσαλονίκη – Αγία Πετρούπολη από 01JUL20 2 εβδομαδιαία A320

Θεσσαλονίκη – Στουτγκάρδη από 03JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (1 καθημερινά από 01JUL20)

Θεσσαλονίκη – Τελ Αβίβ απο 21JUN20 2 εβδομαδιαία A320 (3 εβδομαδιαία από 02JUL20)

Θεσσαλονίκη – Ζυρίχη eff 03JUL20 2 εβδομαδιαία αεροσκάφη

Στον κωδικό αεροσκάφους A320 περιλαμβάνονται και πτήσεις μετα νέα αεροσκάφη A320neo σε επιλεγμένες διαδρομές.http://www.routesonline.com/ Follow us: @money_tourism on Twitter | xrimatourismos on Facebook – Πηγή: https://money-tourism.gr/ | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr