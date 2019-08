Χανιά : Δράσεις στην Ορθόδοξο Ακαδημίας Κρήτης

Το σημαντικότερο βιβλιοθηκονομικό γεγονός, το 85ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων (World Library and Information Congress / International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA), το οποίο έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από 24 έως 30 Αυγούστου 2019, παρακολούθησαν 3.640 σύνεδροι από 140 χώρες του κόσμου. Τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν οι Νέες Τεχνολογίες, η Καινοτομία, οι Συνεργασίες, το Περιβάλλον, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στον χώρο των Βιβλιοθηκών.

Τη Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ, «Το Φως», εκπροσώπησε –με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση / Onassis Foundation– ο Βιβλιοθηκονόμος του Ιδρύματος κ. Ιωάννης Μουντογιαννάκης, ο οποίος είχε κύκλο συναντήσεων με επίσημους φορείς του χώρου, ενώ η ΟΑΚ συμμετείχε επιπλέον στο Συνέδριο με υλικό πληροφοριών, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις και το έργο της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

Επιστημονικά Συνέδρια στην ΟΑΚ

* Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενός από τα σημαντικότερα Συνέδρια Φυσικής (8th International Conference on New Frontiers in Physics), το οποίο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα, με τη συμμετοχή 250 διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων, μεταπτυχιακών φοιτητών, ειδικευμένων σε θέματα των διαφόρων κλάδων της Φυσικής, όπως της φυσικής βαρέων ιόντων, της πυρηνικής φυσικής, της φυσικής στοιχειωδών σωματίων, της αστροφυσικής και της κοσμολογίας. Επίσης, στο Συνέδριο συμμετείχαν και επιστήμονες από παρεμφερείς κλάδους, π.χ. των μαθηματικών, της μαθηματικής φυσικής, της κβαντικής οπτικής κ.ά.

* Το επόμενο Συνέδριο Agile Crete, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, αποτελεί ένα ιδιαίτερο Συνέδριο ανταλλαγής ιδεών σχετικά με την ευέλικτη ανάπτυξη του λογισμικού Agile. Στον παραπάνω προβληματισμό του Συνεδρίου θα ενταχθεί και η συζήτηση για το λογισμικό SoCraTes “Software Craft and Testing (un)”. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι θα λάβουν μέρος Προγραμματιστές από όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ζηλανδία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική κ.λπ.), ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αξιοθέατα της περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://agilecrete.org/.