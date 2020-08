Χανιά:Έκθεση Σύγχρονης Φωτογραφίας: Βάκχιον

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 8.8.2020, ΩΡΕΣ: 18:00-22:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ MATCH MORE

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 351, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

ΧΑΝΙΑ.- Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον σε συνεργασία με την Αίθουσα Τέχνης Match More παρουσιάζουν την έκθεση σύγχρονης φωτογραφίας «Βάκχιον». Η πρώτη ημέρα παρουσίασης της έκθεσης θα είναι το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, από τις 18:00 έως τις 22:00, στην Αίθουσα Τέχνης Match More, Δημοκρατίας 351, Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη.

Επιμέλεια: Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος και Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Μαγδαληνή Βογιατζή, Δημοσθένης Γαλλής, Νίκος Γιαβρόπουλος, Νίκος Καμπιανάκης, Βασίλης Καρκατσέλης, Δήμητρα Κουφάκη, Γιώργος Μπαλαδάκης, Νίκος Μπασιάς, Θόδωρος Μπρουσκομάτης, Μιχάλης Πολυχρονάκης, Βαγγέλης Πουλής, Θεόφιλος Σγουρόπουλος, Χρήστος Τσουμπλέκας και Κωνσταντίνος Φίσερ.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Χαρά Δασκαλάκη, Σπύρος Ζερβουδάκης, Μιχάλης Καλαϊτζάκης, Κατερίνα Καλογεράκη και Έφη Τσακρακλίδου.

Ο θεός των αρχαίων Ελλήνων Βάκχος-Διόνυσος, εκπροσωπεί την αναγέννηση της φύσης, τη μέθη της γιορτής και τη χαρά της ζωής. Είναι ο θεός της αχαλίνωτης ανθρώπινης επιθυμίας που επιφέρει τη γονιμότητα. Είναι ο θεός της «ιερής μανίας» και της «θείας ωμοφαγίας». Δεν είναι μήτε παιδί, ούτε άντρας, αλλά αιώνιος έφηβος, καταλαμβάνοντας μια θέση ανάμεσα στα δύο. Με αυτή τη μορφή, αντιπροσωπεύει το πνεύμα της ενέργειας και της μεταμορφωτικής δύναμης του καθημερινού παιχνιδιού της ζωής, που είναι γεμάτο πονηριά, εξυπνάδα και στρατηγικές που υποδεικνύουν είτε τη θεϊκή σοφία ή το αρχέτυπο του «κατεργάρη».

Ο ιστορικός της τέχνης Δρ Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος σημειώνει: «Ο Nietzsche θεώρησε ότι η αρμονική πλευρά της αρχαίας ελληνικής τέχνης, που πράγματι ανταποκρίνεται σε ένα ωραίο όνειρο, προκρίνει την ατομικότητα και εκπροσωπείται από τον Θεό Απόλλωνα, δεν εξαντλεί το περιεχόμενο της αρχαίας ελληνικής τέχνης και είναι μονοδιάστατη. Στην πραγματικότητα η αρχαία ελληνική τέχνη περιλάμβανε μια σκοτεινότερη και πιο διάφωνη οπτική του κόσμου που απαιτούσε την κατάργηση της εξατομίκευσης, το άμορφο, την ασχήμια και εκπροσωπείτο από τον Βάκχο-Διόνυσο, το θεό του κρασιού και της μέθης. Το όνειρο και η μέθη είναι δύο αντίθετες αρχές στην τέχνη που αντιστοιχούν στον πολιτισμό και στη φύση: η αρχή του πολιτισμού αντανακλάται στη δημιουργία, τη γέννηση και την τέχνη ενώ η αρχή της φύσης αφορά στη σεξουαλικότητα, τη σκληρότητα και το θάνατο.

Συνεχίζοντας αναφέρει: «Η νηφάλια ματιά του φωτογράφου δε σημαίνει οποιοδήποτε είδος καθαρότητας για το φωτογραφικό μέσο, είτε αυτή είναι νέα και επινοημένη είτε είναι εννοιολογική. Η φωτογραφία στην εποχή μας διεθνώς επεκτείνεται σε νέα μέσα του θεάτρου και της παράστασης μεταξύ άλλων, τα οποία μόνο μέχρι ενός βαθμού είναι συμβατά με την ιστορία και την ιδιοσυστασία του δικού της μέσου. Αντίθετα οι νέες εξελίξεις στον τομέα της φωτογραφίας είναι συμβατές με την ψηφιακή τέχνη και τα άγνωστα πεδία που αυτή ανοίγει στο μέλλον».

Η έκθεση σύγχρονης φωτογραφίας «Βάκχιον» αρχικά σχεδιάστηκε για να παρουσιαστεί την άνοιξη του 2020 στο Φεστιβάλ Οίνου «ΟινοΚρητικά 2020» αλλά λόγω των γνωστών επιπτώσεων της πανδημίας δεν έγινε εφικτό.

Η έκθεση με την τωρινή της παρουσίαση ανοίγει ένα διάλογο αντίστιξης με τις κοροναϊκές ημέρες του φόβου, του εγκλεισμού και της εσωστρέφειας που κυριαρχούν στην καθημερινότητά μας. Οργανώνεται για να μας θυμίζει τη χαρά της ζωής που σήμερα πρέπει να προστατεύσουμε και αύριο να απολαύσουμε ξανά με περισσότερη ορμή και ενέργεια.

Κατά την επίσκεψη των φιλότεχνων στην έκθεση θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η έκθεση συνοδεύεται από έγχρωμο, δίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά) κατάλογο με εισαγωγή, σχόλια και εκτενή κείμενα τεκμηρίωσης από τους επιμελητές ενώ ταυτόχρονα εικονογραφεί πλήρως όλα τα εκθέματα.

Η έκθεση σύγχρονης φωτογραφίας «Βάκχιον» εντάσσεται στο εικαστικό πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT-2020, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Χανίων-ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, το Δήμο Πλατανιά, την Αίθουσα Τέχνης Match More και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη από 8 Αυγούστου 2020 έως 6 Σεπτεμβρίου 2020. Ανοικτά κάθε μέρα 12:00-22:00 με Ελεύθερη Είσοδο.

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» δημιουργήθηκε με σκοπό να σώσει από την ερήμωση και τον αφανισμό το Παλιό Ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζυμπραγού στο Νομό Χανίων της Κρήτης. Στόχος της είναι να στεγάσει στους χώρους του εκδηλώσεις πολιτισμού, μετατρέποντάς το σε έναν τόπο μνήμης και ένα πεδίο δράσεων στην ενδοχώρα του νησιού.

Το κτίριο του Παλιού Ελαιουργείου αποτελείται από τον κεντρικό οικοδομικό πυρήνα που κατασκευάστηκε με λιθοδομή τη δεκαετία του 1920 και από πτέρυγες – δορυφόρους κατασκευασμένες σε διαδοχικές οικοδομικές φάσεις ως τη δεκαετία του 1970. Το 1980 σταμάτησε η λειτουργία του ως λιοτρίβι και αφέθηκε να καταρρέει γοργά. Κατά την ανασυγκρότησή του στόχος ήταν η διατήρηση των πρωταρχικών υλικών του κτιρίου με τον αυθεντικό τεχνολογικό του εξοπλισμό με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις. Ο μηχανικός εξοπλισμός του ελαιοτριβείου είναι Ελληνικής Κατασκευής(!) από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και διατηρήθηκε σαν σημείο μνήμης και αναφοράς των αρχικών λειτουργιών του χώρου.

Σήμερα το «Ελαιουργείον – Εργοστάσιο Τέχνης» είναι ένας πολυδιάστατος πολιτιστικός οργανισμός. Απαρτίζεται από την «Πινακοθήκη Εικαστικών Τεχνών Χανίων» που στόχο της έχει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παρουσίαση περιοδικών εικαστικών εκθέσεων, και το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων» που σκοπός του είναι η διαφύλαξη, η παρουσίαση και η ανάδειξη των μόνιμων συλλογών του «Ελαιουργείου» και η προώθηση μαζί με τη μελέτη των διαδραστικών επαφών της Σύγχρονης Τέχνης με τον Άνθρωπο. Παράλληλα από το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείον» εκπορεύονται έξι μεγάλα προγράμματα Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Ανάπτυξης & Πολιτισμού: 1.«Ο Δρόμος των Μουσείων», 2.«Ο Κύκλος των Φαραγγιών», 3.«ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές στο Νομό Χανίων», 4.«Τέχνη & Οίνος – Τα Οινοποιεία Δυτικής Κρήτης στηρίζουν τον Πολιτισμό», 5.«Δημιουργική Φιλοξενία Καλλιτεχνών – Olivepress Art Residency» & 6.«Το Βήμα της Τέχνης».

Το παλιό λιοτρίβι που αναγεννήθηκε σε «Εργοστάσιο Τέχνης», βρίσκεται στο χωριό Δρομόνερο, 33 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων (30 λεπτά με το αυτοκίνητο), πάνω στον οδικό άξονα που οδηγεί στο γραφικό ψαροχώρι του Λιβυκού Πελάγους με τις μαγικές παραλίες: την Παλαιόχωρα.

Το σύμπλεγμα πολιτισμού και αναψυχής Match More δημιουργήθηκε το 2016 σε ένα σύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων στον Πλατανιά Χανίων. Αποτελείται από την Match More Art Gallery, την Match More Underground Gallery και το Match More Restaurant που διαθέτουν κήπο, εξώστες, άνετο parking και ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους. Η Match More Gallery φιλοδοξεί τόσο να προάγει τη σύγχρονη τέχνη σε όλες τις διαφορετικές μορφές κι εκδοχές της που περιλαμβάνουν τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη χαρακτική, το σχέδιο, το βίντεο, τις εγκαταστάσεις και τις performances, όσο και να εκπροσωπεί Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε εγχώριες ή διεθνείς εκθέσεις τέχνης, φόρουμ πολιτισμού και εικαστικές δράσεις. Παράλληλα με την εκθεσιακή δραστηριότητά της προγραμματίζει την ενεργή συμβολή της στην κοινότητα των καλλιτεχνών και στην ανάπτυξη του ευρύτερου πολιτιστικού πλαισίου διοργανώνοντας εργαστήρια, διαλέξεις, δράσεις και παρουσιάσεις που αφορούν στην τέχνη και στον τόπο.