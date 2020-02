Χανιά : Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Ορθόδοξο Ακαδημίας Κρήτης

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), ως Ερευνητικό Κέντρο (Ν. 4310/2014 (Α΄258), διεκδίκησε, και επέτυχε, την έγκριση του ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος TORAL (Training On Religion As a Lever towards mental and physical health), με θέμα «Η συμβολή της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην ψυχική και σωματική υγεία». Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός της ΟΑΚ, η Χριστιανική Θεολογική Ακαδημία της Βαρσοβίας (Πολωνία), τα Πανεπιστήμια της Καππαδοκίας Erciyes και Gazi, η Εθνική Ένωση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες της Βουλγαρίας και η Εταιρία Phoenix του Βελγίου. Σκοπός των Εταίρων είναι να εντρυφήσουν ερευνητικά, ώστε να παραχθούν αποτελέσματα με πρακτικές εφαρμογές στον χώρο της υγείας, αξιοποιώντας το θεολογικό υπόβαθρο των Ιδρυμάτων που υλοποιούν το Πρόγραμμα εστιάζοντας στις πνευματικές ανάγκες του ασθενή, με σεβασμό και αξιοπρέπεια προς τη διαφορετικότητα.

Το Πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια και στο πλαίσιο αυτού θα πραγματοποιηθούν Συνέδρια και ευρύτερες Επιστημονικές Συναντήσεις σε συνεργασία με το Δίκτυο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας, Ιατρικούς Συλλόγους και Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Νομού Χανίων. Το παραγόμενο εκπαιδευτικό πλούσιο πολύγλωσσο υλικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από το ιατρικό προσωπικό, τους ερευνητές αλλά και τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να μελετήσουν τα αποτελέσματα του Προγράμματος TORAL.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Καισάρεια της Τουρκίας το διάστημα 22-25 Ιανουαρίου 2020 και την ΟΑΚ εκπροσώπησε ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Αντώνης Καλογεράκης