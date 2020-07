Χανιά:Μέλη του προγράμματος Erasmus+ στο Δήμαρχο Χανίων

Το Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη επισκέφθηκαν σήμερα 27/07/2020 στο γραφείο του, μέλη του προγράμματος Erasmus+. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας, Νίκος Χαζιράκης, ο Διευθυντής του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), Δρ. Μπαουράκης Γεώργιος, ο ερευνητής στο τμήμα Οικονομίας & Διοίκησης, Αγγελάκης Γεώργιος, ο επικεφαλής του Εκπαιδευτικού Τουριστικού Ινστιτούτου του Σπολέτο, Paolo Diotallevi, η Επικεφαλής του Εκπαιδευτικού Τουριστικού Ινστιτούτου του Μιλάνο, Rossana Di Genarro, και ο Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Κέντρου της περιφέρειας Umbria, Francesco Di Giaccomo.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος Χανιών ενημερώθηκε για το πρόγραμμα ERASMUS+, το οποίο προβλέπει την συνεργασία του ΜΑΙΧ με Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας Umbria της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ERASMUS+ και το έργο «Innovating the WBL to increase employability in sustainable and accessible tourist 4.0 destinations – WBL4SlowTour» αφορά στην κινητικότητα σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και προβλέπει την υλοποίηση πρακτικής άσκησης/κατάρτισης σε επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας/τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, από τις 17 Ιουλίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, 17 σπουδαστές από Ανώτατες Δημόσιες Σχολές Τουρισμού του Σπολέτο, θα μαθητεύσουν σε επισιτιστικές και τουριστικές επιχειρήσεις του Νομού Χανίων.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χανίων επισημαίνει ότι η συνεργασία του ΜΑΙΧ με εκπαιδευτικά Ινστιτούτα του εξωτερικού αποδεικνύει ότι η εξωστρέφεια του Ιδρύματος συνεχίζεται δυναμικά παρά τις έκτακτες συνθήκες, που έχουν προκληθεί από την πανδημία. “Ο Δήμος Χανίων στέκεται αρωγός στις προσπάθειες του ΜΑΙΧ, με έμφαση στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και του τουρισμού”, τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Σημανδηράκης.