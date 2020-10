Χανιά:Ολοκλήρωση του Τελικού Δακρατικού Συνεδρίου “INNOVAGRO”

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Τελικό Διακρατικό Συνέδριο στα Χανιά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών (ΜΑΙΧ).

Στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμούς η κ. Χρύσα Μακράκη – Χαριτάκη από την Περιφέρεια Κρήτης και ο κ. Νίκος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Χανίων καθώς και ο κ. Αντώνης Ροκάκης Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων. Η εκδήλωση διεξήχθη και διαδικτυακά λόγω Covid-19 και συμμετείχαν με εισηγήσεις ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. Γιώργος Αλεξάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, ο πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ο Πρώην Αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας και Πρώην Πρόεδρος του ΙΤΕ κ. Κώστας Φωτάκης, ο κ. Φίλιππος Βερβερίδης, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ, ο κ. Ευάγγελος Γρηγορούδης καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και πλήθος εκπροσώπων από τους διακρατικούς εταίρους του έργου.

Στο συνέδριο – εκτός των άλλων – έπαναπροσδιορίστηκαν οι στόχοι και οι δραστηριότητες του έργου και κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους και στις ομάδες – στόχους, καθώς επίσης και στο κοινό που το παρακολούθησε.

Υπενθυμίζεται ότι το ευρωπαϊκό έργο “INNOVAGRO”- Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic- Ionian Area (Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Αδριατική και το Ιόνιο) έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός διατοπικού συστήματος για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου έτσι ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων