Χανιά : Ξεκίνησε η υποβολή ταινιών για το 8ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Ξεκίνησε την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 η υποβολή ταινιών για το 8ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και το 8ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στην Εκπαίδευση

το οποίο θα πραγματοποιηθούν 21 έως 31 Οκτωβρίου 2020 στα Χανιά της Κρήτης.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των ταινιών είναι η Κυριακή 17 Μαΐου 2020.

Ο κανονισμός υποβολής ταινίας καθώς και η σχετική ηλεκτρονική φόρμα υπάρχουν στις διευθύνσεις

http://ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ https://www.chaniafilmfestival.com/8cff/ ΥΠΟΒΟΛΗ https://filmfreeway.com/CHANIAFILMFESTIVAL-931525 ΓΕΝΙΚΑ https://www.chaniafilmfestival.com Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο chaniafilmfestival@gmail.comFilm entries for 8h Chania Film Festival has started

Online submissions for films started for Chania Film Festival and CFF Edu on 06.04.2019. The festival will take place from 21.10.2020 – 31.10.2020 in Chania Crete Greece . Deadline for submission of applications is 17.05.2019

https://www.chaniafilmfestival.com/en/8cff/ https://filmfreeway.com/CHANIAFILMFESTIVAL-931525 https://www.chaniafilmfestival.com For any questions or further information please contact : chaniafilmfestival@gmail.com Chania Film Festival organization committee