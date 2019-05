Clean Up The Med – Η πανευρωπαϊκή δράση που έγινε θεσμός στο Φόδελε

Για μια ακόμα χρονιά το ξενοδοχείο Fodele Beach and Water Park Holiday Resort συμμετείχε στην Πανευρωπαϊκή δράση Clean Up TheMed, μια δράση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε πολλές εκατοντάδες παραθαλάσσιες περιοχές με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην προστασία της θάλασσας της Μεσογείου.

Δεκάδες εθελοντές, ξένοι επισκέπτες και φυσικά τα στελέχη και το προσωπικό του ξενοδοχείου, με κέφι και όρεξη καθάρισαν την παραλία του του Φόδελε, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προστασίας του περιβάλλοντος. Αξίζει να τονιστεί ότι το Φόδελε – και η Κρήτη γενικότερα – προβλήθηκε διεθνώς από αυτή τη δράση, με τις φωτογραφίες των πελατών του ξενοδοχείου να κάνουν ήδη τον γύρω του κόσμου μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση, εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος που υλοποιούνται από το Fodele Beach & Water Park Holiday Resort, γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τους ξένους επισκέπτες, ενώ συμπεριλαμβάνεται και στα κριτήρια βράβευσης της παραλίας, με την Γαλάζια Σημαία.