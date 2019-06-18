Δείτε τους υποψήφιους βουλευτές της Κρήτης με τη ΝΔ
Δείτε όλους τους υποψήφιους βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία για τους τέσσερις νομούς της Κρήτης:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝ.ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΘΕΑΝΩ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ-ΚΑΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ