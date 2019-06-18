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ΕΚΛΟΓΕΣ

Δείτε τους υποψήφιους βουλευτές της Κρήτης με τη ΝΔ

Από Alk
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Δείτε όλους τους υποψήφιους βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία για τους τέσσερις νομούς της Κρήτης:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΚΛΙΔΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝ.ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΘΕΑΝΩ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ-ΚΑΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

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