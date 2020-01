Διχάζει τις ΗΠΑ η επιθετικότητα Τραμπ: Μαζικές αντιπολεμικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Πάνω από 70 αντιπολεμικές διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ ως μια πρώτη απάντηση του αντιπολεμικού κινήματος στην απόφαση του Τραμπ να εξοντώσει τον Ιρανό υποστράτηγο Κασέμ Σολεϊμανί, αλλά και την αποστολή περίπου 3.000 επιπλέον αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Οι διαδηλώσεις διοργανώνονται από την κίνηση Act Now to Stop War and End Racism (Δράση Τώρα για τον Τερματισμό του Πολέμου και το Ρατσισμού).

Η πρωτοβουλία αυτή απαιτεί την απόσυρση όλων των αμερικανών στρατιωτών από το Ιράκ και τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, Walter Smolarek.

Διαδηλώσεις διοργανώνονται έξω από τον Λευκό Οίκο, στην πλατεία Times Square της Νέας Υόρκης και αλλού.