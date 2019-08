Διέσχισε τη Μάγχη πετώντας με ατομικό αεριωθούμενο

Το στενό της Μάγχης κατάφερε να διασχίσει ο Γάλλος ερευνητής Φράνκυ Ζαπάτα πετώντας πάνω σε ένα ατομικό αεριωθούμενο το οποίο σχεδίασε ο ίδιος.

O Ζαπάτα απογειώθηκε από ένα χωριό λίγο έξω από το Καλαί στη Γαλλία, στις 8.17 το πρωί ώρα Ελλάδος.

Είκοσι λεπτά αργότερα είχε φθάσει στη Βρετανία, χαιρετώντας τους θεατές που τον είδαν να προσγειώνεται στο Saint Margaret Bay, στο νοτιότερο άκρο δηλαδή της Βρετανίας, κοντά στο Ντόβερ.«Τα τελευταία 5 με έξι χιλιόμετρα κυριολεκτικά το απήλαυσα», είπε ο Ζαπάτα στους ρεπόρτερ κατά την προσγείωσή του.

«Το κατά πόσον αυτό είναι ή όχι ένα ιστορικό γεγονός, δεν είμαι εγώ που θα το αποφασίσω. Ο χρόνος θα δείξει. Κατασκευάσαμε μια μηχανή πριν από τρία χρόνια και τώρα διασχίσαμε το Κανάλι. Είναι τρελό», είπε μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

French inventor Franky Zapata begins second attempt at crossing the English Channel on a hoverboard from France to England pic.twitter.com/8uAfRysShW

