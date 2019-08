Δηλώσεις υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Φράνσις Φάνον μετά τη συνάντησή τους

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε σήμερα με τον υφυπουργό Εξωτερικών για ενεργειακούς πόρους των ΗΠΑ κ. Φράνσις Φάνον.

Μετά τη συνάντηση έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Κ.Χ.: Ως υπουργός είναι η δεύτερη συνάντησή μου με τον κ. Φάνον, έχοντας συναντηθεί επίσης και με το υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, τον κ. Πέρι. Αυτό δείχνει πόσο δυνατή είναι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και των ΗΠΑ ιδιαίτερα στο χώρο της ενέργειας. Το γεγονός ότι στην Αθήνα διοργανώνεται αύριο αυτή η τετραμερής διάσκεψη για τα θέματα της ενέργειας, Ελλάδα, Κύπρος Ισραήλ και ΗΠΑ, έρχεται να δείξει όχι μόνο πόσο ισχυρή είναι η σχέση μας με τις ΗΠΑ, αλλά και το γεγονός πως όλες οι χώρες που συμμετέχουν στη διάσκεψη εργάζονται προς την κατεύθυνση η ενέργεια να μην είναι πηγή προβλημάτων αλλά ένα μέσο συνεργασίας, σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Θέλω επίσης να δηλώσω ότι επειδή μιλήσαμε και για όλα τα ενεργειακά projects που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα, διαβεβαίωσα τον κ. Φάνον ότι η κυβέρνηση μέσα στον Σεπτέμβριο θα καταθέσει στη Βουλή προς κύρωση τις συμβάσεις με την ExxonMobil και με την Total για να δείξουμε ακριβώς τη βούλησή μας για στενή συνεργασία στο χώρο της ενέργειας, αλλά και για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στη χώρα μας.

Φρ.Φ.: It is my second time here and I just think it underscores the critical role of our bilateral relationship and the increasing role that Greece plays as an energy hub for the region. We are very excited to have discussions and Greece is doing so much in terms of diversifying its energy mix, having multiple types of energy, increasing its energy security, and really being a crossroads for markets in all directions. We are excited about it and we have a deep partnership, which is only growing.

Δημοσιογράφος: In which way is your government going to support these energy projects, like East Med or drilling for natural gas? Because, Egypt, Greece, Cyprus, also Israel, are on the same route, but Turkey has a different approach to all these.

Φρ.Φ.: Yes, actually we had the fortune of seeing many of the ministers, including Minister Hatzidakis, in Cairo just last week. Where we spoke at the East Mediterranean Gas Forum. You know, we very much view the region, as an inclusive region, we are very pleased to see all of the countries represented in Cairo and we continue to push for an open, transparent and efficient market. You mentioned US companies were excited. I am very pleased that US companies are here and have an increasing presence in the region and a growing one here in Greece. We are confident that, if there is a level playing field, transparency that US companies will be at the top of the selection process. We have the best technology, the best environment, health, safety records and the greatest innovation of the world. I think a lot of US companies can contribute to Greece as well as regional environment, energy and political stability.

Δημ.: Yes, but we have Turkey’s moves with drill-ships and warships in Cyprus’ exclusive economic zone.

Φρ.Φ.: Well, our statements have been very clear. We support a peaceful, stable region and we discourage provocative actions by any players.

Απόδοση δηλώσεων Φρ. Φάνον στα ελληνικά:

Φρ. Φ.: Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ και πιστεύω ότι υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της διμερούς μας σχέσης αλλά και τον αυξανόμενο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της περιοχής. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχουμε αυτές τις συζητήσεις. Η Ελλάδα κάνει αξιέπαινες προσπάθειες να διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα, να έχει δηλαδή διαφορετικούς ενεργειακές πηγές, να αυξήσει την ενεργειακή της ασφάλεια, και να είναι ένα σταυροδρόμι για τις αγορές προς όλες τις κατευθύνσεις. Χαιρόμαστε πολύ για αυτό και έχουμε μια βαθιά συνεργασία η οποία μόνο μεγαλώνει.

Δημ.: Με πιο τρόπο θα υποστηρίξει η κυβέρνησή σας ενεργειακά πρότζεκτ, όπως ο αγωγός East Med ή οι εξορύξεις φυσικού αερίου; Καθώς η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, η Τουρκία όμως έχει μία διαφορετική προσέγγιση.

Φρ. Φ.: Βασικά, είχα την τύχη να συναντήσω αρκετούς από τους υπουργούς, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού κ. Χατζηδάκη στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα. Όπου συζητήσαμε στο East Mediterranean Gas Forum (EMGF). Αντιλαμβανόμαστε την περιοχή, ως μία περιοχή χωρίς αποκλεισμούς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που είδαμε όλες τις χώρες να αντιπροσωπεύονται στο Κάιρο. Και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε μία ανοιχτή, διαφανή και αποτελεσματική αγορά ενέργειας. Αναφέρατε ότι οι εταιρείες των ΗΠΑ ήταν ενθουσιασμένες. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι εταιρείες των ΗΠΑ βρίσκονται εδώ και έχουν μία αυξανόμενη παρουσία στην περιοχή όπως και στην Ελλάδα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι, αν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και διαφάνεια, οι εταιρείες των ΗΠΑ θα βρίσκονται στην κορυφή των διαδικασιών επιλογής. Έχουμε την καλύτερη τεχνολογία, τις καλύτερες προδιαγραφές στο περιβάλλον, στην υγεία και την ασφάλεια, όπως και το μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας στον κόσμο. Πιστεύω ότι πολλές εταιρείες των ΗΠΑ μπορούν να συνεισφέρουν στην Ελλάδα, όπως και στο περιβάλλον, την ενέργεια, αλλά και την πολιτική σταθερότητα της περιοχής.

Δημ.: Σχετικά με τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων εξόρυξης, αλλά και πολεμικών πλοίων στην Κυπριακή ΑΟΖ;

Φρ. Φ.: Τα ανακοινωθέντα μας έχουν υπάρξει πολύ σαφή. Υποστηρίζουμε μια ειρηνική και σταθερή περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και αποθαρρύνουμε οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια από οποιονδήποτε παράγοντα.