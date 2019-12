Δύο Χριστουγεννιάτικες συναυλίες σε Θεατρικό Σταθμό και Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Με δύο συναυλίες συνεχίζονται οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου. Έτσι στις 20:00 το βράδυ στον Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου θα δοθεί η Συναυλία Εγχόρδων και Ορχήστρας Junior του «Ωδείου των Χρωμάτων» με την Ορχήστρα JUNIOR, με την Ορχήστρα Εγχόρδων, με τη «Συμφωνική Ορχήστρα Νέων» (ΣΟΝ) και με την παιδική Χορωδία του «Ωδείου των χρωμάτων».

Διεύθυνση: Ηρακλής Θανάσης

Διεύθυνση Χορωδίας: Εύα Θανάση

Την ίδια βραδιά, στις 20:30 στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου το Παγκρήτιο Ωδείο θα δώσει το δικό του Christmas Concert. Συμμετέχουν: Η νεανική ορχήστρα, η παιδική και η νεανική χορωδία του Παγκρήτιου Ωδείου.

Διεύθυνση Χορωδιών: Αθανασία Κυριακίδου

Διεύθυνση Ορχήστρας: Μπάμπης Παλιός

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μαρίνα – Μαρία Μπιλμέζη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και στις δύο συναυλίες.

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» (https://www.xristougenniatikokastro.gr/). Αναλυτικά το πρόγραμμα για όσους βρεθούν στην Πλατεία Ελευθερίας την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου είναι:

Μουσική επιμέλεια: Μελωδία 106,6

Γλυκά και αλμυρά κεράσματα, παιχνίδια, διαγωνισμοί και δώρα από τον «Μελωδία 106,6»

10:00-16:00: «Καλεσμένοι: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την αιμοδοσία με παιγνίδια και δράσεις για παιδιά από το Κέντρο Αιμοδοσίας Βενιζέλειου Πανάνειου Γ.Ν. Ηρακλείου.

11:30: Στην κεντρική σκηνή, οι Κultur Multur, «Back to back», στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο»!

11:30-12:30: «Cine-Κάστρο Ξωτικών»: αφήγηση, «Η νεράιδα Τυπογραφία, τα χρωμοξωτικά και οι μαγικές σελίδες», από τη συγγραφέα Κ. Δεττοράκη, εκδόσεις «Ίτανος»

11:00-13:00: «Κεράσματα»: «Το χριστόψωμο», βιωματικό εργαστήρι με τη Δέσποινα Μαθιουδάκη.

12:00: Στην Πλατεία η «Σχολική Μελέτη» με πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες κατασκευές για τους μικρούς φίλους του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου»!

12:00-14:00: Στην Πλατεία του Κάστρου: «Ζυμώματα» από τον Μελωδία 106.6

13:00-17:00: Στην Πλατεία του Κάστρου: Εκπαιδευτική Ρομποτική & Lego® Education από την Ο3 – Out of ordinary και το Kέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστημών Κρήτης – RSA (Robotics and Science Academy).

Εργαστήρια:

Για παιδιά 6-9 ετών: 1. Ρομποτικός αγώνας ποδοσφαίρου

2. Κατασκευή Ρομπότ Άι Βασίληδων και ταράνδων και… αγώνες! Ποιος θα παραδώσει πρώτος φέτος τα δώρα στα παιδιά;

Για παιδιά 10-12 ετών: Οι μικροί κατασκευαστές θα πρέπει να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα ρομπότ που θα λύνει προβλήματα για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις σε συγκεκριμένο χρόνο!

17:00: «Κεράσματα»: Νόστιμες δίπλες για όλους από την Σχολή Παραδοσιακών Τεχνών «Οι Κρείττονες»

17:00-19:00: «Cine-Κάστρο Ξωτικών»: «1,2,3 και σου φτιάχνω μια ταινία!». Κινηματογραφικό εργαστήρι. Εισηγητής: Μ. Κριτσωτάκης

17:00-19:00: «Καλεσμένοι»: «το έθιμο του δικέφαλου αετού με ιστορίες και κεράσματα από τη γιαγιά και τον παππού», «ιστορίες και μνήμες από παραμονές των γιορτών» από το ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Φορτέτσας.

18:00-20:00: «Καστρολογήματα»: «Χριστουγεννιάτικες οικολογικές κατασκευές» και το «Πείραμα κλιματικής αλλαγής» από την Ομάδα Eco Voice

18:30-19:30: Στην κεντρική σκηνή, η Χορωδία Ars Nova, από το Κλασικό Ωδείου Ηρακλείου, σε ένα εορταστικό πρόγραμμα από πολλά μέρη του κόσμου και από την Ελλάδα.

20:15: Στην κεντρική σκηνή, ο Δ. Παγωμένος και οι μουσικοί του σε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια! Μαζί τους η Θαλένα Αβραμέα!

