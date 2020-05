Ε.Π.Σ.Ρ.:Ανακήρυξε πρωταθλητές σε Α΄και Β΄Κατηγορία-Κληρώνει για την ανάδειξη Κυπελλούχου

8. Παροτρύνουμε τα σωματεία-μέλη μας, όπως επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΓΓΑ:

h t t p s : / / g g a . g o v . g r / co mp o n e n t / co n t e n t / a rt i c l e / 2 7 8 – co vi d / 2 9 8 1 – co v i d 1 9 – sp o rt s ,

ώστε να έχουν την απαραίτητη ενημέρωση για την ασφαλή χρήση των αθλητικών χώρων, μετά από την επαναλειτουργία τους.

9. Επιπλέον, καλούμε τα σωματεία-μέλη μας όπως μεριμνήσουν για την προεγγραφή τους στο «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων» στην ειδική πλατφόρμα που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) στον ακόλουθο σύνδεσμο R w w w . g g a . g o v . g r / m i t ro o

10. Με το υπ. αριθμ. 33/29-04-2020 η ΕΠΟ μας ενημέρωσε πως η Τακτική Γ.Σ. της Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30-06-2020 στις 10.00, στο ξενοδοχείο «DivaniRCaravel» στην Αθήνα.