Εκδόσεις Gema:Κυκλοφόρησε το συναρπαστικό μυθιστόρημα “Λαίδη Τσόρτσιλ Η πολυτάραχη ζωή της” της Στέφανι Μπάρον

Λαίδη Τσόρτσιλ: Η πολυτάραχη ζωή της

Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για τη ζωή, τους έρωτες και τα σκάνδαλα μιας από τις πιο αξιόλογες γυναίκες της ιστορίας: την Αμερικάνα μητέρα του Ουίνστον Τσόρτσιλ, Τζένι Τζερόμ. Το βιβλίο αυτό περιγράφει με ζωηρά χρώματα τη δύσκολη –και συχνά ανέφικτη– ισορροπία μεταξύ αγάπης, ελευθερίας και καθήκοντος, ενώ συνάμα συλλαμβάνει το πνεύμα μιας αλησμόνητης γυναίκας, μιας γυναίκας που άλλαξε τη ροή της ιστορίας.

Η εύπορη προνομιούχα και ακραία Νεοϋορκέζα Τζένι Τζερόμ σάρωσε σαν καταιγίδα τη βικτοριανή Αγγλία. Μεγαλωμένη με την πολυτέλεια του Χρυσού Αιώνα στο Νιούπορτ και το Παρίσι της Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας– ζούσε μια εξωφρενικά μοντέρνα ζωή, ολότελα δική της, γεμάτη αντιφάσεις, πάθη, τραγωδίες και θριάμβους.

Ως λαίδη Ράντολφ Τσόρτσιλ, γέννησε έναν άντρα ο οποίος καθόρισε τον εικοστό αιώνα: τον γιο της, Ουίνστον. Η Τζένι προικισμένη καλλιτεχνικά και οξυδερκής πολιτικά, οργανώνει την άνοδο του συζύγου της στο Κοινοβούλιο και το δύσκολο πέρασμα του νεαρού γιου της στη ενηλικίωση. Όμως, όσο θεριεύει η επιρροή της οικογένειας, τόσο ξεσπούν σκάνδαλα. Η Τζένι γοητεύεται αναπόδραστα από τον ευφυέστατο και σαγηνευτικό κόμη Τσαρλς Κίνσκι – διπλωμάτη, έμπειρο ιππέα, βαθιά παθιασμένο εραστή. Το ειδύλλιό τους φουντώνει όσο η υγεία του Ράντολφ Τσόρτσιλ φθίνει, και η Τζένι –μια γυναίκα της οποίας κρίνεται κάθε κίνηση στη δημόσια σκηνή– πρέπει να περπατήσει σε τεντωμένο σκοινί ανάμεσα στο καθήκον και τις επιθυμίες της.

Αναγκασμένη ν’ αποφασίσει πού πραγματικά ανήκει η καρδιά της, η Τζένι ρισκάρει τα πάντα –ακόμα και τον γιο της– και αναστατώνει τη ζωή ανθρώπων, και τη δική της ακόμα, και στις δύο ακτές του Ατλαντικού.

Η Στέφανι Μπάρον είναι απόφοιτος του Πρίνστον και του Στάνφορντ, όπου υπήρξε μέλος του Ιδρύματος Andrew W. Mellon στο τμήμα των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Είναι συγγραφέας των μεμονωμένων ιστορικών μυθιστορημάτων μυστηρίου A Flaw in the Blood και The White Garden, καθώς και του εθνικού μπεστ σέλερ, αγαπημένου των κριτικών, Jane Austen Mystery series. Πρώην αναλύτρια μυστικών πληροφοριών για τη CIA, η Στέφανι –η οποία γράφει επίσης και με το ψευδώνυμο Francine Mathews– άντλησε από την εμπειρία της στον τομέα της κατασκοπείας για μυθιστορήματα, όπως το Jack 1939, το οποίο ο New Yorker περιέγραψε ως το «πιο απολαυστικά υψηλού επιπέδου θρίλερ που μπορεί κανείς να φανταστεί». Ζει και εργάζεται στο Ντένβερ του Κολοράντο.