Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, από τις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι, όπου συμμετείχε σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.

Η Dr. Suzanne Eaton, συμμετείχε στις εργασίες διεθνούς συνεδρίου Βιολογίας που διεξάγεται στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συναδέλφων της τελευταία φορά εθεάθη να παίζει πιάνο.

Συγγενικά της πρόσωπα μιλώντας στο cretapost, τόνισαν: «Τελευταία φορά οι συνάδελφοι της την είδαν να παίζει πιάνο στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας και πιστεύουν ότι έφυγε για τρέξιμο πριν τις 6 το απόγευμα. Τα αθλητικά της παπούτσια λείπουν από το δωμάτιο της ενώ εκεί βρίσκεται το κινητό της τηλέφωνο και το διαβατήριο της.Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.Παρακαλούμε βοηθήστε μας με κάθε τρόπο».

«We know that she was last seen playing the piano, then she was believed to have left for a run before a 6pm meeting. Her running shoes were missing from her room, though the room still had her phone and passport. Here is the main info we have:

Please help in any way possible.»

Με αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οι συγγενείς ζητούν από τους πολίτες οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανεύρεση της Dr. Suzanne Eaton.

Έρευνες από ξηρά, αέρα και θάλασσα

Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και εθελοντές χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό της 60χρονης.

Άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο καθώς σήκωσαν και το drone για να έχουν καλύτερη κάλυψη του χώρου από ψηλά.

Στις έρευνες συμμετέχει και το ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ που βρίσκεται στο νησί.

Αν και θεωρείται απίθανο η 60χρονη να πήγε για κολύμπι, εντούτοις και οι λιμενικές αρχές συμμετέχουν στις έρευνες και «χτενίζουν» τη θαλάσσια περιοχή.

Silver Alert για την 60χρονη Αμερικανίδα

Silver Alert εκδόθηκε για την 60χρονη Αμερικανίδα Suzanne Eaton.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «την ημέρα που εξαφανίστηκε η Eaton Suzanne φορούσε μάλλον ροζ μπλουζάκι, λευκό σορτς και αθλητικά παπούτσια. Είναι αδύνατη, έχει ύψος 1,72 και καστανά μάτια».

πηγή cretapost.gr