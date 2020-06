Ελάχιστα ξενοδοχεία άνοιξαν, «μύλος» με την λίστα των χωρών|Δεν μας θέλουν οι Έλληνες, λένε πολλοί Ευρωπαίοι|Ποια ξενοδοχεία άνοιξαν

Ελάχιστα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας άνοιξαν τις πύλες τους σήμερα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε από το πρωί το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, σαν αποτέλεσμα της ανακοίνωσης των υγειονομικών πρωτοκόλλων λειτουργίας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αλλά και της έλλειψης κρατήσεων.

Παράλληλα, μια απίστευτη σύγχυση επικρατεί με την λίστα των 29 χωρών που ανακοίνωσε η Ελλάδα ότι δέχεται τουρίστες, όπου από την μία αρκετές από αυτές έχουν «κλειδώσει» τα ταξίδια των πολιτών τους στο εξωτερικό (π.χ. Δανία), ενώ τουριστικοί φορείς πολλών χωρών που δεν περιλαμβάνονται στην λίστα, διαμαρτύρονται έντονα, ενώ έχουν κάνει την εμφάνισή τους και δημοσιεύματα του στυλ «δεν μας θέλουν οι Έλληνες». Την όλη σύγχυση επέτεινε και η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, που μάλλον πρόθεση είχε να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις από την λίστα.

Ακόμη παράλογες απαιτήσεις της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και προβλέψεις της ΚΥΑ, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα…

Πιο αναλυτικά, με βάση μια έρευνα του ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ στα κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στα μεγάλα 4 και 5στερα ξενοδοχεία, έχουν ανοίξει το Elia Ermou Athens και το Periscope του ομίλου YES HOTELS, στο Κολωνάκι.

Το ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ δεν άνοιξε, τα ξενοδοχεία της ZEUS – WYNDHAM δεν άνοιξαν, όπως και το Hilton, στην λεωφόρο Συγγρού τα περισσότερα ξενοδοχεία, όπως το Marriott, είναι κλειστά, τα ξενοδοχεία του ομίλου Airotel δεν άνοιξαν, όπως επίσης τα ξενοδοχεία του ομίλου HotelBrain. Το Holiday Inn θα ανοίξει στις 9 Ιουνίου, τα ξενοδοχεία Electra Metropolis και Electra Ερμού, θα ανοίξουν 10 και 5 Ιουνίου αντίστοιχα. Ακόμη άνοιξε το Divani Apollon Palace στο Καβούρι.

Αντιστοίχως στην Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι έχουν ανοίξει Mediterranean, Nikopolis και City. Για τον Ιούλιο φαίνεται να πηγαίνουν το άνοιγμά τους MAKEDONIA PALACE και DAIOS.

Η λίστα

Μεγάλες αντιδράσεις στο μεταξύ έχει προκαλέσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η γνωστοποίηση της λίστας με τις 29 χώρες που επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και η απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης για μεγάλες αγορές που παραδοσιακά ταξιδεύουν στην Ελλάδα.

Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, πρωτοστατούν στις αντιδράσεις, με τους Άγγλους να ακολουθούν, ενώ υπάρχουν και αρνητικά δημοσιεύματα για την απόφαση αυτή, στην λογική «οι Έλληνες δεν μας θέλουν». Μάλιστα η σύγχυση επιτάθηκε με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ελάχιστα μετά την δημοσιοποίηση της λίστας.

Με την ανακοίνωσή του με τίτλο «η Ελλάδα καλωσορίζει τον κόσμο», το υπουργείο ενημερώνει για τις φάσεις σταδιακής άρσης των περιορισμών στα σύνορα και τις πτήσεις και έχει απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο που προσπαθεί να εξηγήσει τους κανόνες για τη νέα πραγματικότητα όσον αφορά την υποδοχή των τουριστών.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις προβλέπονται τρεις φάσεις:

31/5-15/6: θα γίνεται τεστ σε όλους όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα. Όσοι είναι θετικοί θα τίθενται σε καραντίνα 14 ημερών, ενώ όσοι είναι αρνητικοί σε κατ’ οίκον καραντίνα για 7 ημέρες.

Από 15/6: Το τέστ θα είναι υποχρεωτικό μόνο για όσους προέρχονται από τη λίστα αεροδρομίων υψηλού κινδύνου με βάση την EASA. Το ίδιο ισχύει και για τις περιόδους καραντίνας. Στις πτήσεις από όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ.

Από 1/7: Θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ για όλες τις πτήσεις ανεξαρτήτως αεροδρομίου προέλευσης.

Διαμαρτυρίες

Το «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» έχει λάβει πλήθος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτόρων που απευθύνονται για διευκρινίσεις σε Έλληνες συναδέλφους τους. Μεγάλος και σημαντικός Γάλλος τουριστικός πράκτορας, γράφει: «it is very damaging and unfair this decision not to accept french in Greece. They say here in France that the decision can be revised in one month. But then it will be very late, too late probably for most of the bookings. Do you have any information that it can change sooner? I am recording a very popular TV set on June 11th and I wanted to show Greek products. But if it stays like this we’ll not sell anything. The pandemic is almost over. Yesterday in my region (south east) 5.000.000 inhabitants: only 3 new cases of Covid. No death. No entrance in hospital and 29 out of hospital».

Και η Ιταλία, όπως γράφει η DW, ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα θεωρώντας ότι θα πρέπει να ανοίξουν άμεσα τα σύνορα και για τους Ιταλούς τουρίστες, χωρίς επιπρόσθετους περιορισμούς. Στις 9 Ιουνίου, ο ΥΠΕΞ Λουίτζι ντι Μάιο στην Αθήνα.

Όπως γράφει «Ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια, επιμένει ότι έστω και αν γνωρίζει και ισχύει το «ούνα φάτσα, ούνα ράτσα», πολλοί συντοπίτες του δεν θα πάνε πια στην Ελλάδα. Θεωρεί λανθασμένο να μπαίνουν σε καραντίνα (έστω και μόνον για μια εβδομάδα) οι τουρίστες που φτάνουν στα ελληνικά αεροδρόμια από τέσσερις περιοχές του ιταλικού Βορρά.

Ο υπουργός Eξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο προσθέτει ότι «η Ιταλία πιστεύει στο ευρωπαϊκό πνεύμα, αλλά είναι έτοιμη να κλείσει τα σύνορα, σε όποιον δεν την σέβεται».

Στο μεταξύ ο Ντι Μάιο στις 9 Ioυνίου αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα. Νωρίτερα θα έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του στο Βερολίνο και την Λιουμπλιάνα. «Πιστεύουμε στην συνεργασία αλλά και στην αμοιβαιότητα. Με αυτό το πνεύμα θα πραγματοποιήσω τις τρεις αυτές επισκέψεις. Όταν πάω στην Αθήνα θα έχω μαζί μου όλα τα επιδημιολογικά στοιχεία για να δείξω ποια είναι η κατάσταση σε όλες τις ιταλικές περιφέρειες», τόνισε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Παρά ταύτα -πέρα από πολιτικές στρατηγικές και σκοπιμότητες- είναι γεγονός ότι πολλοί Ιταλοί θεωρούν την Ελλάδα δεύτερο σπίτι τους, συνώνυμο διακοπών, χαλάρωσης και επιστροφής στις ρίζες. Και ότι θα ήθελαν να την επισκεφθούν αμέσως, χωρίς περιορισμούς».

Αρνητικά δημοσιεύματα για την λίστα υπήρξαν και στον αγγλικό Τύπο.

Η Πολιτική Προστασία

fekΣτο μεταξύ και νέα προβλήματα προσθέτει η τακτική της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία προβάλλει, «περίεργες» απαιτήσεις. Παραδείγματος χάρη ζητά τα πληρώματα των αεροσκαφών που φθάνουν στην Αθήνα να υποβάλλονται κάθε φορά σε τεστ, και να διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία καραντίνας και όχι στα ξενοδοχεία με τα οποία έχουν συμβληθεί οι εταιρίες, γεγονός που οδηγεί σε ακυρώσεις πτήσεων, καθώς τα ξενοδοχεία έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένες διαδικασίες, πληρούν κριτήρια και έχουν εγκριθεί ακόμη και από τα εργατικά σωματεία των πληρωμάτων.

Τέλος, ένα ακόμη πρόβλημα είναι η μη λειτουργία των εστιατορίων των ξενοδοχείων, παρά μόνο αν έχουν ξεχωριστή είσοδο…

https://money-tourism.gr/