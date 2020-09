Ελλάδα:43 Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

43ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΔΡΑΜΑΣ

20-26 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 43ου Φεστιβάλ Tαινιών Μικρού Δράμας ξεκίνησε. Το Φεστιβάλ γυρίζει σελίδα στην ιστορία του, με νέο καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Σακαρίδη, που ανέλαβε καθήκοντα σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία παγκοσμίως, και μάλιστα σε μια περίοδο που οι έλληνες μικρομηκάδες διαπρέπουν στα μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού. Αυτός είναι και ο λόγος που για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Φεστιβάλ Δράμας θα διεξαχθεί ταυτόχρονα και σε φυσικούς χώρους και online.

Με χαρά το φετινό Φεστιβάλ Δράμας ανακοινώνει τη συμμετοχή του διεθνούς φήμης Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι στην επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού του Προγράμματος.

Η μεγάλη γιορτή των μικρομηκάδων (https://www.dramafilmfestival.gr), θα πραγματοποιηθεί στις 20-26 Σεπτεμβρίου με πρωταγωνιστές τους κινηματογραφιστές και το κοινό που αγαπά και στηρίζει την ταινία μικρού μήκους. Η Δράμα, ετοιμάζεται και φέτος να υποδεχθεί τους έλληνες μικρομηκάδες στην πιο κεφάτη γιορτή του ελληνικού σινεμά, που κάθε Σεπτέμβρη μεταμορφώνει το κέντρο της πόλης και το πανέμορφο υδάτινο πάρκο της, όπου στεγάζεται το Φεστιβάλ, σε ένα ξέφρενο κινηματογραφικό πλατό.

Το εθνικό φεστιβάλ κινηματογράφου για τη μικρού μήκους ταινία, είναι εδώ για να αναδείξει τα νέα κινηματογραφικά ταλέντα εν τη γενέσει τους και να ενθαρρύνει την δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους ως αυτόνομη κατηγορία που αφορά δημιουργούς κάθε ηλικίας.

Το 43ο DISFF, θα διεξαχθεί στον ανακαινισμένο θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρο, το νέο hotspot του φεστιβάλ, την αίθουσα Ολύμπια και το Δημοτικό Ωδείο Δράμας. Παράλληλα, για πρώτη φορά, θα στηθεί ένα Drive-in δίπλα στο Γήπεδο Κραχτίδη (το κλειστό γυμναστήριο της Δράμας).

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ οnline, θα πρέπει να εγγραφούν εδώ:

https://www.dramafilmfestival.gr/online-festival/profile/login/?redirect_to=https://www.dramafilmfestival.gr/online-festival/

Οι εγγραφές ξεκινούν με το άνοιγμα της πλατφόρμας, στις 20/9/20.

Συνολικά θα προβληθούν 141 ταινίες από 37 χώρες σε όλα τα προγράμματά του Φεστιβάλ.

Όπως σημειώνει ο Γιάννης Σακαρίδης, «σε μια χρονιά που όλος ο κόσμος έχει κλονιστεί από τη πανδημία, ετοιμάσαμε ένα φεστιβάλ που θα υποστηρίξει τις ταινίες και θα δώσει ελπίδες στους δημιουργούς. Σε καιρούς κρίσης οι ταινίες μπορούν να προκαλέσουν, να μας μεταφέρουν σε άλλα μέρη, να ενημερώσουν, να μαγέψουν, να μας θεραπεύσουν».

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Από τις 275 ελληνικές ταινίες που κατατέθηκαν φέτος (νέο ρεκόρ για το φεστιβάλ), 34 ταινίες θα διεκδικήσουν τα βραβεία της 43ης διοργάνωσης (https://www.dramafilmfestival.gr/festival/greek-competition/), σε ένα «σφιχτό» και ευέλικτο πρόγραμμα. Σε αυτές συγκαταλέγονται 3 ντοκιμαντέρ, 2 animation και 2 πειραματικές. Φέτος, περίπου το ένα τέταρτο των σκηνοθετών που διαγωνίζονται είναι γένους θηλυκού (οι γυναικείες υπογραφές είναι 9).

Συμμετέχουν πολλά νέα ταλέντα αλλά και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν. Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα μοιάζει να μονοπωλεί φέτος το ενδιαφέρον πολλών σκηνοθετών σε ταινίες πολύ διαφορετικού στυλ. Οι τρανς χαρακτήρες φιλοδοξούν να κλέψουν την παράσταση, ενώ το θέμα του κορωνοϊού, παραδόξως, απασχολεί λιγοστούς διαγωνιζόμενους -θα δούμε ωστόσο μια μετα-αποκαλυπτική γκέι ερωτική ιστορία εμπνευσμένη από την πανδημία.

Και φέτος κυριαρχούν οι θεματικές που τα τελευταία χρόνια κεντρίζουν τους έλληνες μικρομηκάδες: το προσφυγικό (και μάλιστα υπό το πρίσμα παιδιών) σε μια αφιλόξενη Αθήνα, η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, ο πόλεμος, η διαχείριση της απώλειας, της ανημπόριας και των γηρατειών, ο έρωτας. Τους σκηνοθέτες φαίνεται να απασχολούν έντονα οι σχέσεις παιδιών και γονιών, και ιδιαίτερα οι περιπτώσεις μπαμπάδων αλλά και μαμάδων που, απόντες για διάφορους λόγους, «σημαδεύουν» τα παιδιά τους ανεπανόρθωτα. Δεν λείπουν οι ταινίες εποχής, τα αλληγορικά παραμύθια, οι ταινίες φαντασίας και κάποιες που πειραματίζονται έντονα με την φόρμα.

Πολλοί είναι οι δημοφιλείς ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στις ταινίες του διαγωνιστικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Παύλο Ιορδανόπουλο, Γιώργο Κέντρο, Γιάννη Κοκιασμένο, Κίμωνα Κουρή, Νίκο Κουρή, Γιούλα Μπούνταλη, Κώστα Νικούλι, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Μάκη Παπαδημητρίου, Καραφίλ Σένα, Μαρία Σκουλά, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Έλενα Τοπαλίδου, Πηνελόπη Τσιλίκα και Γιάννη Τσορτέκη.

Θα δούμε ακόμα ηθοποιούς σε ρόλο σκηνοθέτη (Χρήστος Καρτέρης) και παραγωγούς σε ρόλο συν-σεναριογράφου (Χρήστος Κ.Κωνσταντακόπουλος)

Eδώ θα βρείτε το τρέιλερ του ελληνικού διαγωνιστικού: https://vimeo.com/457837210

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Το Φεστιβάλ, που φέτος συμπληρώνει 26 χρόνια από την διεθνοποίησή του, θα προβάλλει συνολικά 36 ταινίες από 30 χώρες. (https://www.dramafilmfestival.gr/festival/international-competition/0 ). Θα παρουσιάσει 11 διεθνείς, 2 ευρωπαϊκές και 19 ελληνικές πρεμιέρες.

Όπως επισημαίνει ο Head Programmer του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Μανώλης Μελισσουργός, για πρώτη φορά στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν έξι ελληνικές ταινίες. Πρόκειται για τις εξής: Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό της Ανθής Δαουτάκη, Στα βήματά της της Αναστασίας Κρατίδη, Το τέλος του πόνου (μια πρόταση) της Ζακλίν Λέντζου , Goads της Ίριδας Μπαγλανέα, Βουτιά του Θύμιου Μπακατάκη και Πρώτος Έρωτας του Χάρη Ραφτογιάννη (Γαλλία-Ελλάδα). Θα διαγωνιστεί επίσης η ταινία από την Κύπρο The Parrot Lady του Μιχάλη Καλοπαίδη.

Μερικές ακόμα από τις εκπλήξεις του φετινού προγράμματος:

*Για πρώτη φορά οι γυναίκες δημιουργοί υπερβαίνουν σε αριθμό τους συναδέλφους τους. Από τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν, 19 είναι γυναίκες και 17 άνδρες.

*Ο Θύμιος Μπακατάκης, είναι διακεκριμένος Διευθυντής Φωτογραφίας, και, μεταξύ άλλων, στενός συνεργάτης του Γιώργου Λάνθιμου (Ο θάνατος του ιερού ελαφιού, Ο αστακός, Κυνόδοντας) . Στο Διεθνές Διαγωνιστικό του 43ου DISFF συμμετέχει με την πρώτη μικρού μήκους ταινία του, Βουτιά.

* Στην ταινία Keep it quiet της Yaya (ΗΠΑ), πρωταγωνιστεί η ηθοποιός του Χόλιγουντ Rusty Schwimmer (γνωστή μας από ταινίες όπως τοTwister, η Καταιγίδα, και η Άνιση Μάχη).

*Φέτος το Διεθνές Διαγωνιστικό φιλοξενεί 2 ταινίες που προκρίθηκαν στο Drama Pitching Lab του 2019: το Wild Child της Kaki Wong (Hong Kong) και το Under the same roof του Simeon Tsonchev (Βουλγαρία).

*Τέλος, το Φεστιβάλ Δράμας, στο Διεθνές του Τμήμα, θα παρουσιάσει, σε πανελλαδική πρώτη, την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Programmer του Διεθνούς Σπουδαστικού Διαγωνιστικού Θανάση Νεoφώτιστου, Route-3 (Βοσνία, Ελλάδα), η οποία θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο νέο, φιλόδοξο, διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δράμας (https://www.dramafilmfestival.gr/festival/international-student-competition/), επιλέχθηκαν να προβληθούν 22 ταινίες από 16 χώρες –ανάμεσά τους και 3 ελληνικές : Violetta του Φοίβου Ήμελλου (New York College), Rosa Kairo του Jacques Simha (κινηματογραφικός τομέας Π.Ο.Φ.Π.Α.) και The Jar του Κυριάκου Ρόντση (Bournemouth Film School)

Πρόκειται για σπουδαστές από 21 σχολές κινηματογράφου σε όλον τον κόσμο, οι 12 εξ αυτών παγκοσμίου κύρους. Το φεστιβάλ εξασφάλισε 7 παγκόσμιες πρεμιέρες, 2 ευρωπαϊκές, 4 βαλκανικές και 9 ελληνικές.

Η δημιουργία του καινούργιου αυτού Προγράμματος, στόχο έχει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής και παγκόσμιας κινηματογραφικής παραγωγής σπουδαστικών ταινιών μικρού μήκους, ενώ συνδέεται με το όραμα του Φεστιβάλ για την επικείμενη δημιουργία της Κινηματογραφικής Σχολής στη Δράμα.

Head Programmer του Διεθνούς Σπουδαστικού Προγράμματος είναι ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Θανάσης Νεοφώτιστος που ξεκίνησε την καριέρα του στο Φεστιβάλ Δράμας.

ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

*Ο βραβευμένος με Όσκαρ πολωνός σκηνοθέτης Πάβελ Παβλικόφσκι θα έχει καλή παρέα στην κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού: την ηθοποιό Θέμιδα Μπαζάκα, τον σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρίτο, την συγγραφέα Λένα Διβάνη και τον σκηνοθέτη Στέργιο Πάσχο.

*Στο Εθνικό Διαγωνιστικό, πρόεδρος, θα είναι ο σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος. Τα μέλη της επιτροπής: ο Γιάννης Στάνκογλου, ηθοποιός, η Αλεξία Θεοδωράκη, σκηνογράφος- ενδυματολόγος, η Εύη Καλογηροπούλου, σκηνοθέτις και η Ρομάννα Λόμπατς, ηθοποιός.

*Στο Διεθνές Σπουδαστικό τμήμα η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από τους: Αλέξανδρο Διακοσάββα, δημοσιογράφο, Λήδα Βαρτζιώτη & Δημήτρη Τσακαλέα, σκηνοθετικό δίδυμο και Άλκη Πολίτη, σεναριογράφο, σκηνοθέτιδα.

*Ως φόρο τιμής στην αγαπημένη σκηνογράφο και ενδυματολόγο Ιουλία Σταυρίδου που έφυγε τόσο άδικα από κοντά μας, το Φεστιβάλ δίνει το όνομά της σε ένα νέο βραβείο: τιμητική διάκριση κοστουμιών «Ιουλία Σταυρίδου». Θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2000€, προσφορά του κινηματογράφου ΤΡΙΑΝΟΝ.

*Επίσης προστίθενται τέσσερα νέα (χρηματικά) έπαθλα από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στις κατηγορίες Χρυσός Διόνυσος, σενάριο, σκηνοθεσία και ντοκιμαντέρ.

*Θεσπίζονται για πρώτη φορά Βραβεία Κοινού: μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ (Online Festival), οι θεατές θα μπορούν να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία για την ανάδειξη της καλύτερης ταινίας για το Audience award και για τα τρία διαγωνιστικά προγράμματα του φεστιβάλ.

*Το Βραβείο Ντινος Κατσουρίδης μεταφέρεται στο Διεθνές Σπουδαστικό Τμήμα ως ενίσχυση προς τους έλληνες που συμμετέχουν και ενθάρρυνση για το επόμενό τους έργο.

Το βραβείο “#ThisisEU – Ευρωπαϊκές αξίες” απονέμεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στην ταινία, η οποία θα επιλεγεί από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή ανάμεσα σε όλες τις ταινίες που προβάλλονται στα διάφορα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ και η οποία διακρίνεται για την προώθηση των αξιών στις οποίες έχει τα θεμέλια της και προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

*Τέλος, η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Κύκλωψ» με έδρα την Δράμα, επιχορηγεί το Ειδικό Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή με 4000€, στο Διεθνές Διαγωνιστικό.

Eδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες: https://www.dramafilmfestival.gr/news/

DRAMA PITCHING LAB –ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ONLINE

Το Φεστιβάλ Δράμας συνεχίζει να υποστηρίζει την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους και να επιμορφώνει τους νέους σκηνοθέτες: Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πλατφόρμας DRAMA MINI TALENT LAB, διοργανώνει και φέτος εργαστήριο Pitching Lab για την παροχή τεχνικών pitching σε σκηνοθέτες / παραγωγούς, ενώ στο Pitching Forum νέοι σκηνοθέτες και παραγωγοί από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν το project τους, σε ένα pitch διάρκειας 5’, σε παραγωγούς και πιθανούς χρηματοδότες. Στο τέλος του Pitching Forum, οι συμμετέχοντες έχουν επίσης την ευκαιρία να οργανώσουν μεμονωμένες συναντήσεις με ενδιαφερόμενους παραγωγούς ή διευθυντές φεστιβάλ , για την πιθανή προώθηση των έργων τους.

Το Pitching Lab/Forum θα διεξαχθεί ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ και αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Το Pitching Forum θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και θα είναι ανοιχτό για το κοινό σε live streaming.

Η Finos Film θα προσφέρει χρηματικό έπαθλο για το καλύτερο σχέδιο, ενώ η Authorwave υπηρεσίες εργαστηρίου post production

Το Pitching Lab, φέτος, αποφάσισε να δεχθεί 15 σχέδια, καθώς η διαδικτυακή πλατφόρμα, μπορεί να επιτρέψει τη μεγαλύτερη συμμετοχή (εδώ θα βρείτε τα πρότζεκτ που συμμετέχουν: https://www.dramafilmfestival.gr/festival/pitching-lab/)

Επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ Δράμας, είναι η σκηνοθέτης και εκπαιδεύτρια Βαρβάρα Δούκα. Μαζί της η δραματουργός Τζωρτζίνα Κακουδάκη.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-Κινηματογραφοθεραπεία με τον Pawel Pawlikovski: O σπουδαίος σκηνοθέτης θα συμμετάσχει σε μια ανοιχτή συζήτηση για την τελευταία του ταινία Ψυχρός πόλεμος. Την συζήτηση θα συντονίσει η κινηματογραφοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου. Για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Δράμας φιλοξενεί το εν λόγω εγχείρημα με στόχο να αναδείξει την ψυχοθεραπευτική επίδραση που μπορεί να ασκήσει ένα κινηματογραφικό έργο στον θεατή μέσω του cinematherapy (Παρασκευή 25/9, 16.00, Δημοτικό Ωδείο).

-Προβολή δύο προγραμμάτων μικρού μήκους με ταινίες που γυρίστηκαν κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας:

*Enter σε συνεργασία με τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: δεν είναι ένα ακόμη ημερολόγιο καραντίνας, αλλά μια σειρά από πρωτότυπα έργα που δημιουργήθηκαν μέσα στις συνθήκες του «εδώ και τώρα». Από το Μανχάταν στο Μπρούκλιν, από την Αθήνα μέχρι το Βερολίνο και από τα Καραντινάτα της Κεφαλονιάς έως το Λονδίνο, καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο μας υποδέχονται σπίτι τους. Μεταξύ αυτών οι Bασίλης Κεκάτος, Γιώργος Ζώης και Ευθύμης Φιλίππου.

*Spaces 1 (Χώροι 1) σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οκτώ έλληνες σκηνοθέτες γύρισαν, μετά από ανάθεση του φεστιβάλ, μια ολιγόλεπτη μικρού μήκους ταινία μέσα στο σπίτι τους, καταθέτοντας το δικό τους επίκαιρο κινηματογραφικό σχόλιο για την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώσαμε την Άνοιξη. Τις ταινίες υπογράφουν οι: Γιώργος Γεωργόπουλος, Ρηνιώ Δραγασάκη, Ζαχαρίας Μαυροειδής, Μίνως Νικολακάκης, Μαριάννα Οικονόμου, Σταύρος Παμπαλλής, Σύλλας Τζουμέρκας και Σταύρος Ψυλλάκης.

-Παρουσιάσεις των διαγωνιζόμενων σκηνοθετών και ανοιχτή συζήτηση με το

κοινό του Φεστιβάλ, καθημερινά, στον θερινό Κινηματογράφο «Αλέξανδρο» (12:00)

-Short Matters 2020

Βραβευμένες ταινίες του δικτύου κινηματογραφικών φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου και υποψήφιες για το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας Μικρού Μήκους EFA 2019.

-Focus on Animation (https://www.dramafilmfestival.gr/focusonanimation/). «Ελληνικό animation, από την εκπαίδευση στην επαγγελματική παραγωγή μικρού μήκους». Διαδικτυακή προβολή ελληνικών ταινιών κινουμένου σχεδίου

στην πλατφόρμα του φεστιβάλ, σε επιμέλεια του βραβευμένου σκηνοθέτη και

καθηγητή Σπύρου Σιάκα. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

-Δράσεις για παιδιά. “Μαθήματα Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης»: το πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ έρχεται και στη Δράμα με ένα τετραήμερο κινηματογραφικό εργαστήριο, για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Αίθρια Λογοτεχνικά Απογεύματα (21-25/9, Θερινός Κινηματογράφος «Αλέξανδρος», 18.00) σε παρουσίαση και επιμέλεια του συγγραφέα-δημοσιογράφου Παύλου Μεθενίτη.

Φετινοί προσκεκλημένοι είναι οι Λένα Διβάνη και Δημήρης Σοφιανόπουλος με αφορμή τα νέα βιβλία τους “Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας” (Παρασκευή 25/9) και “Πολλά χρόνια αργότερα” (Πέμπτη 24/9), αντίστοιχα.

Θα παρουσιαστούν επίσης: η ανθολογία μικροδιηγήματος “100 λέξεις σε 100 ώρες για τη Σχεδία” από την Κομοτηνή, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στο μηνιαίο περιοδικό δρόμου για τους άστεγους “Σχεδία” (Πέμπτη 24/9), καθώς και δύο βιβλία Δραμινών συγγραφέων: «Η Ειρήνη της Δράμας» του Φαίδωνα Πατρικαλάκι που δεν είναι πια κοντά μας, και “Τόσο ήθελε το στήθος” (ποίηση) της Καλλιόπης Εξάρχου (Τετάρτη 23/9). Η εκδήλωση θα ανοίξει την Τρίτη 22/9 με την παρουσίαση δύο σημαντικών περιοδικών: το Δραμινό περιοδικό λόγου και τέχνης “ΔΙΟΔΟΣ 66100” και το Περιοδικό για την Τέχνη και τη Ζωή “ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ” (εκδότης: Kώστας Κρεμμύδας). Για τα βιβλία θα μιλήσουν εκλεκτοί καλεσμένοι –ανάμεσά τους η Δραμινή ποιήτρια και δικηγόρος Πολύνα Γ. Μπανά.

-Τέλος, οι βραβευμένες ταινίες του φεστιβάλ, θα προβληθούν το απόγευμα της Κυριακής 27/9, στις 18:00, στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΑ.

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»

Στην τελετή έναρξης της 43ης διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας της κεντρικής αίθουσας του Δημοτικού Ωδείου Δράμας σε «Αίθουσα Αντώνης Παπαδόπουλος», στη μνήμη του αείμνηστου διευθυντή του Φεστιβάλ, που έφυγε πρόωρα από κοντά μας τον περασμένο Μάρτιο.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΚΑΙ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ραντεβού στην Δράμα, λοιπόν, αλλά τον Οκτώβριο (8-14/10) και στην Αθήνα, μια που και φέτος το ελληνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, οι βραβευμένες ταινίες του διεθνούς και επιλεγμένα προγράμματα, θα προβληθούν στο «Τριανόν».

Το πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει», θα συνεχιστεί σε ακόμα περισσότερους προορισμούς. Πέρυσι οι ελληνικές ταινίες του Φεστιβάλ ταξίδεψαν σε 45 πόλεις και 5 χώρες (και θα ήταν πολύ περισσότερες αν δεν μεσολαβούσε η πανδημία…) αναδεικνύοντας την δυναμική του ελληνικού σινεμά εντός κι εκτός Ελλάδας.

Το Φεστιβάλ Δράμας χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Δήμο Δράμας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε από όλα τα τμήματα:

https://www.dropbox.com/sh/h4kkvxvjqicokf3/AAAUmMFzAAO0L-2MFbRKf_H3a?dl=0

OI XOΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Ευχαριστούμε τους χορηγούς και υποστηρικτές του Φεστιβάλ Δράμας

Βουλή των Ελλήνων

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δήμο Δράμας

Xoρηγοί

ΕΡΤ

COSMOTE TV

ΤV5 Monde

Finos Film

Raycap

ΑμΚΕ ΚΥΚΛΩΨ

Τριανόν

SteFilm

Εnjoy Fashion Point

Oικογένεια Κατσουρίδη

Authorwave

Υποστηρικτές

ΕΚΚ – Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Creative Europe Media Greece

ΕΚΟΜΕ

Fipresci

EFA – Eυρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Ελλάδα

Γαλλική Πρεσβεία & Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας & Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους

Νεανικό Πλάνο

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Κινηματογραφικά σωματεία

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού- Περιφερειακό Τμήμα Δράμας

Οινοπαραγωγούς Δράμας

Χορηγοί Επικοινωνίας

ΕΡΤ, ΕΡΤ3, Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, Κόσμος 93.6, Η Φωνή της Ελλάδας, 102fm, 958fm, ΕΡΤ Καβάλας & ΕΡΤ Σερρών

ΤV5 Monde

ΒΟΥΛΗ Τηλεόραση

REAL FM

ΑΘΗΝΑ 9,84

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ –Θεσσαλονίκη

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

DOCUMENTO

Περισσότερες πληροφορίες:

info@dramafilmfestival.gr (Γραμματεία Φεστιβάλ Δράμας)

Γραφεία Δράμας: τηλ. 25210 47575

Γραφεία Αθήνας: τηλ. 210 3300309

• Site: https://www.dramafilmfestival.gr/

• Facebook: https://www.facebook.com/dramafilmfestival/

• Instagram: https://www.instagram.com/dramafilmfestival/

• Youtube: https://www.youtube.com/user/dramafilmfestival/

• FilmFreeway: https://filmfreeway.com/dramafilmfestival

• Hashtag: #dramafilmfestival & #DISFF43