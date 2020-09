Ελλάδα:Ξεκινάει το Φεστιβάλ Δράμας

την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 7 μ.μ., λίγο πριν την τελετή έναρξης, ανοίγει η πλατφόρμα για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις του Φεστιβάλ Δράμας online. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της πλατφόρμας θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Εδώ θα δείτε και το σχετικό βίντεο:

Συνημμένα θα βρείτε επίσης:

*το ημερήσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ ανά χώρο

*τους χορηγούς του Φεστιβάλ

*το πρόγραμμα του Drama Pitching Lab καθώς και πληροφορίες για τις δύο παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε live streaming στο πλαίσιο της δράσης:

την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 12, ο Sami Arpa, ιδρυτής της ελβετικής Largo, θα μιλήσει για την πλατφόρμα video on demand για μικρού μήκους ταινίες Sofy.tv.

Στις 13.10 η Βένια Βέργου, διευθύντρια του Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου θα δώσει μια ομιλία με τίτλο: “What does the Hellenic Film Commission has to offer?». Η Β.Βέργου θα αναφερθεί στις διευκολύνσεις και τα κίνητρα που προσφέρει η Ελλάδα σε όσους επιλέξουν την χώρα μας για το γύρισμα της επόμενης ταινίας τους, κίνητρα που αφορούν και τη μικρού μήκους ταινία.

Η μεγάλη γιορτή των μικρομηκάδων, θα διεξαχθεί στις 20-26 Σεπτεμβρίου με πρωταγωνιστές τους κινηματογραφιστές και το κοινό που αγαπά και στηρίζει την ταινία μικρού μήκους.

Επισκεφθείτε την σελίδα του Φεστιβάλ Δράμας (https://www.dramafilmfestival.gr) και παρακολουθήστε το Φεστιβάλ online εδώ:

https://www.dramafilmfestival.gr/online-festival/profile/login/?redirect_to=https://www.dramafilmfestival.gr/online-festival/

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας | Official website

Ελληνικό, Διεθνές, και Διεθνές Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα | DISFF | Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ται…

Στο συνημμένο Δελτίο Τύπου θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την διοργάνωση. Τα υλικό είναι διαθέσιμο και στη διεύθυνση: https://www.dramafilmfestival.gr/αντίστροφη-μέτρηση/

Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε από όλα τα τμήματα:

https://www.dropbox.com/sh/h4kkvxvjqicokf3/AAAUmMFzAAO0L-2MFbRKf_H3a?dl=0

Κι εδώ θα βρείτε το trailer του ελληνικού διαγωνιστικού:

https://player.vimeo.com/external/457837210.hd.mp4?s=613ce767c06670c4d83a1b51c857f3542d25bf42&profile_id=175