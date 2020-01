Ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.

Με αφορμή την ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος που γιορτάζεται ΣΗΜΕΡΑ 27 Ιανουαρίου σας προτείνουμε να δείτε την ταινία

Ταναΐς – Και τα λουκέτα δεν άνοιξαν ποτέ – Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας

την ομάδα δημιούργησε η κινηματογραφική ομάδα του Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων cineΜαθήματα και Αληθινές Ιστορίες / CRete Education Documentary Project (CR.E.DOC) του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2) From: Λέσχη του Chania Film Festival [mailto:friends@chaniafilmfestival.com]

Sent: Sunday, January 26, 2020 11:43 AM

To: undisclosed-recipients:

Subject: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ ΦΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ την Πέμπτη 30/1/2020 από την λέσχη του CFF

Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ ΦΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ με αφηγήσεις 5 Εβραιόπουλων που σώθηκαν στην Ελλάδα της Γερμανικής Κατοχής Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 από την Λέσχη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 , 22:00, ΑΤΤΙΚΟΝ

Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=BaNduV_IfbM&feature=emb_logo

Με αφορμή την ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος που γιορτάζεται στις 27 Ιανουαρίου η λέσχη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων προβάλει την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ ΦΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ με αφηγήσεις 5 Εβραιόπουλων που σώθηκαν στην Ελλάδα της Γερμανικής Κατοχής.

Φιλιά εις τα παιδιά / Kisses to the Children

Σκηνοθεσία/Direction: Βασίλης Λουλές / Vassilis Loules

Σενάριο/Script: Βασίλης Λουλές / Vassilis Loules

Παραγωγός/Production: Massive Productions, Βασίλης Λουλές, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΡΤ / Massive Productions, Vassilis Loules, Greek Film Centre, Hellenic Broadcasting Corporation-ERT

Χώρα Παραγωγής/Country: Ελλάδα / Greece

Διάρκεια/Duration: 115′

Έτος Παραγωγής/Year: 2012

Γλώσσα/Language: Ελληνικά / Greek

Πέντε μικρά Εβραιόπουλα στην Ελλάδα της Γερμανικής Κατοχής που σώθηκαν από τον θάνατο χάρις σε οικογένειες Χριστιανών, πέντε κρυμμένα παιδιά που έζησαν μέσα στην απόλυτη σιωπή αφηγούνται τις ιστορίες τους. Ιστορίες τρόμου κι αγωνίας, αλλά και στιγμές παιδικής ανεμελιάς μέσα στην αγκαλιά των ξένων, που στάθηκαν στοργικές φωλιές μακριά από τη φρίκη του Ολοκαυτώματος. Η ταινία παρακολουθεί αυτά τα πρόσωπα από την παιδική ηλικία μέχρι σήμερα, φέρνοντας στο φως πολύτιμα προσωπικά τους ντοκουμέντα —ένα παιδικό ημερολόγιο, μια σχολική έκθεση, φωτογραφίες και οικογενειακά φιλμάκια.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την ΤΑΙΝΙΑ στους παρακάτω

Συνδέσμους: https://www.chaniafilmfestival.com/kisses-to-the-children/

Δείτε το trailer της ταινίας https://www.youtube.com/watch?v=BaNduV_IfbM&feature=emb_logo

Δείτε όλο το πρόγραμμα της Λέσχης https://www.chaniafilmfestival.com/cine-program-2019/

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

Κάνε ηλεκτρονικά την αίτηση σου για την κάρτα στον παρακάτω σύνδεσμο και παρέλαβε την πριν από την ώρα της προβολής ή απόκτησε την στην είσοδο το cine Αττικόν στο ειδικό stand κάθε Πέμπτη πριν από τις 10μμ.

Απόκτησε την Κάρτα των Φίλων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Στήριξε το Φεστιβάλ και τις δράσεις του

Επωφελήσου από τα προνόμια της κάρτας ΚΑΙ στις προβολές της Λέσχης

https://www.chaniafilmfestival.com/friends

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας :

Με e-mail στην διεύθυνση friends@chaniafilmfestival.com

Στο κινητό της Γραμματείας του Φεστιβάλ 697 0651153

Και σε αυτό το ταξίδι είμαστε σίγουροι ότι θα είστε μαζί μας

Φίλοι του

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων