Επικίνδυνη και δικτατορική η “βιβλική” εμφάνιση Τραμπ!

Δημοκρατικοί πολιτικοί καταδίκασαν την απειλή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναπτύξει τον στρατό εάν οι δήμαρχοι και οι κυβερνήτες των πολιτειών δεν εφαρμόσουν τις εντολές του για να αποκατασταθεί η τάξη εν μέσω των διαδηλώσεων και των ταραχών με αφορμή τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

“Αν οποιαδήποτε πόλη ή πολιτεία αρνηθεί να προχωρήσει στις ενέργειες που είναι απαραίτητες για να προασπίσουν τις ζωές και τις ιδιοκτησίες των κατοίκων τους, τότε θα αναπτύξω τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και θα επιλύσω τάχιστα το πρόβλημα γι’ αυτές”, απείλησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

“Αυτά δεν είναι λόγια προέδρου. Αυτά είναι λόγια δικτάτορα”, έκρινε η γερουσιάστρια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις αντιδρώντας στην παρέμβαση του Τραμπ, ενώ στηλίτευσε επίσης το ότι η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων προτού εξαπολύσει έφοδο για να απωθήσει διαδηλωτές προκειμένου ο Τραμπ να πάει να φωτογραφηθεί σε μια εκκλησία αμέσως μετά το διάγγελμά του.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, που συγκρούστηκε επανειλημμένα με τον Τραμπ για τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χαρακτήρισε “ντροπή” τη συμπεριφορά του προέδρου. Χρησιμοποίησε “τον στρατό για να διώξει ειρηνικούς διαδηλωτές ώστε να πάει να τον φωτογραφίσουν μπροστά σε μια εκκλησία. Όλα είναι ριάλιτι σόου για αυτόν τον πρόεδρο. Ντροπή”, εξεμάνη.

“Η φασιστική ομιλία που μόλις έκανε ο Τραμπ έφθασε στα πρόθυρα της κήρυξης πολέμου εναντίον των Αμερικανών”, έκρινε μέσω Twitter ο Ρον Ουάιντεν, άλλο στέλεχος των Δημοκρατικών, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων που εκλέγεται στο Όρεγκον.

“Ο πρόεδρος δεν είναι δικτάτορας και δεν έχει δικαίωμα να αναπτύσσει μονομερώς τον αμερικανικό στρατό σε αμερικανικές πολιτείες”, τόνισε από την πλευρά της η πολιτειακή υπουργός Δικαιοσύνης της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική πολιτικός Λετίσια Τζέιμς.

“Η σημαντικότερη αποστολή της κυβέρνησής μας είναι να προστατεύει όλους τους Αμερικανούς, εξασφαλίζοντας την τήρηση του νόμου, της τάξης και της ισονομίας”, ανέφερε ο γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στο Twitter. “Αυτό σημαίνει ότι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τον φόνο του (Τζορτζ) Φλόιντ. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί τέλος στην αναρχία, στη βία και στις ταραχές με όσα τα νόμιμα μέσα που απαιτούνται”.

Let me be clear. This is revolting. The Bible is not a prop. A church is not a photo op. Religion is not a political tool. God is not your plaything. pic.twitter.com/RZwPeqrwoZ

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) June 2, 2020