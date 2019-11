Επιμένει ο Αυγενάκης στα όρια ηλικίας – Την Παρασκευή (15/11) στην Ολομέλεια το αθλητικό νομοσχέδιο

Στην τελική ευθεία για την ψήφισή του μπαίνει το αθλητικό νομοσχέδιο του Αυγενάκη, καθώς την Παρασκευή (15/11) θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Την Τετάρτη (13/11) ο Υφυπουργός Αθλητισμού έδωσε το το «παρών» στη δεύτερη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Ο Αυγενάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε εκτενώς και πάλι στο σχέδιο νόμου, καθιστώντας σαφείς τις διαφορές που έχει με παράγοντες όπως ο πρόεδρος της ΕΟΚ Γιώργος Βασιλακόπουλος και της ΕΟΕ Δημήτρης Διαθεσόπουλος σχετικά με τον περιορισμό των θητειών.

Αναλυτικά, η ομλία του: «Κυρίες και Κύριοι,

Παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή τις συζητήσεις που έγιναν για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την συζήτηση και το κλίμα συναίνεσης που σε γενικές γραμμές διαμορφώθηκε και βέβαια τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν και επεξεργαζόμαστε με μεγάλη προσοχή για τις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους, όλων των κομμάτων, που με το δικό τους τρόπο συνέβαλλαν και συμβάλουν στο να καταλήξουμε σε ένα νομοθέτημα, εξαιρετικά χρήσιμο, λειτουργικό, αποτελεσματικό που θα συμβάλει να έχουμε τον αθλητισμό που ζητά και έχει ανάγκη η χώρα μας. Ακούστηκε από πολλούς – όχι βέβαια από όλους- ότι το σχέδιο νόμου αποτελεί τομή για τον αθλητισμό.

Και θέλω να ευχαριστήσω τους Ολυμπιονίκες, τους πρωταθλητές όλο το υγιές στοιχείο του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος, που έστειλε το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα: ότι επιτέλους θέλουμε αλλαγή σελίδας. Αλλαγή σελίδας στον αθλητισμό που οραματιζόμαστε για τη χώρα μας.

Με ενίσχυση του μαζικού, ερασιτεχνικού αθλητισμού, του σωματειακού, αλλά και από την άλλη μια πλατφόρμα που θα υπηρετεί το σχεδιασμό μίας ενιαίας εθνικής στρατηγικής για τον αθλητισμό στη χώρα μας. Σε αυτή την προσπάθεια, η συμβολή όλων είναι απολύτως απαραίτητη.

Γι’ αυτό το λόγο με υπευθυνότητα, με σύνεση, αλλά κυρίως με ωριμότητα προχωρούμε να αντιμετωπίσουμε τα στημένα παιχνίδια στη χώρα μας, κυρώνοντας τη σύμβαση Macolin.

Προχωρούμε με βήματα μετρημένα και σταθερά στην αντιμετώπιση της βίας, μία μάστιγα που θέλει πολλή και συστηματική δουλειά από πολλούς, αλλά και συμμετοχή και ευθύνη από όλους.

Θα αντιμετωπίσουμε τη διοικητική αναζωογόνηση των ομοσπονδιών της χώρας μας, θα αξιοποιήσουμε τους Ολυμπιονίκες της Ελλάδας, αλλά και από την άλλη θα μετεξελίξουμε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ευέλικτο, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Η δουλειά συνεχίζεται, οι προτάσεις που κατατέθηκαν αξιολογούνται και μέχρι την Παρασκευή που θα έχουμε στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο θα γίνουν αρκετές βελτιώσεις.

Δεν είναι ν/σ fast- track, δεν είναι πρόχειρο, δεν ήρθε με διαδικασία επείγοντος.

Έχει στοιχεία τόλμης, ολιστικής προσέγγισης και διαπνέεται από πνεύμα εναρμόνισης της ελληνικής πραγματικότητας με την ευρωπαϊκή.

Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και φυσικά έχει περιθώρια βελτίωσης. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος των συνεδριάσεων μας εδώ.

Η σωστή εφαρμογή του μπορεί να φέρει γρήγορα θετικά αποτελέσματα.

Τηρήσαμε αυστηρά τους όρους καλής νομοθέτησης:

Ανακοινώσαμε προ τριμήνου την πρόθεσή μας να φέρουμε προς κύρωση τη Σύμβαση Μακόλιν και να αντιμετωπίσουμε επείγοντα ζητήματα του αθλητισμού.

Κατά την επεξεργασία του είχαμε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με εκπροσώπους όλων των κομμάτων με τομέα ευθύνης τον αθλητισμό με τα μέλη της Μορφωτικών Υποθέσεων αλλά και τόσες ημέρες που αφιερώσαμε συνεδριάζοντας.

Θέσαμε το ν/σ σε διαβούλευση, τηρώντας όλες τις διαδικασίες.

Πέραν της τυπικής διαδικασίας της διαβούλευσης, ακούσαμε παρατηρήσεις, συζητήσαμε αλλαγές, και δεν θελήσαμε να αιφνιδιάσουμε κανέναν. Οι ρυθμίσεις είναι γνωστές εδώ και πολύ καιρό.

Το ν/σ δεν έχει διατάξεις άσχετες με το αντικείμενο του Υπουργείου. Η Σύμβαση Μακόλιν αφορά ζητήματα του αθλητισμού, όπως και όλες οι διατάξεις του ν/σ.

Να θυμηθούμε την πρακτική της προηγούμενης Κυβέρνησης που έφερνε σε κάθε ν/σ διατάξεις άσχετες. Το κάνατε, ακόμα και σε κυρώσεις, πολλές φορές, και μετά φέρνατε και σωρεία εκπρόθεσμων τροπολογιών. Εμείς σεβόμαστε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τους όρους καλής νομοθέτησης. Θεωρώ την κριτική σας άδικη και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Μας αδικείτε και το γνωρίζετε καλά, ειδικά οι περισσότεροι συνάδελφοι σε αυτή την αίθουσα.

Σύμβαση Μακόλιν

Καταρχάς, διαπιστώνω ότι όλοι συμφωνούμε, ομόφωνα, στην κύρωση της Σύμβασης. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις των συναδέλφων και συμμερίζομαι την αγωνία απέναντι στην μάστιγα του τζόγου και των τυχερών παιγνίων, και την αδήριτη ανάγκη να προστατευθεί το κοινωνικό σύνολο. Η προστασία του αθλητισμού άλλωστε από δραστηριότητες που νοθεύουν τις αθλητικές αρχές και τα αθλητικά ιδεώδη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Το πρόβλημα των προ-συνεννοημένων αγώνων είναι υπαρκτό.

Ωστόσο, πρέπει να το δούμε στις πραγματικές του διαστάσεις και όχι να προβαίνουμε σε αυθαίρετες γενικεύσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να το αντιμετωπίσουμε δραστικά και άμεσα.

Αξιοποιούμε την καλή γνώση, την εμπειρία και τις σύγχρονες μεθόδους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο, πως δεν μένουμε σε αυτό τον τομέα μόνο την κύρωση της σύμβασης, αλλά σε συνεργασία με τις FIFA και UEFA προχωρούμε και σε άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προσυνεννοημένων αγώνων το οποίο σχετίζεται άλλωστε και με τη βία.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να επισημάνω πως στο περιεχόμενο της σύμβασης, προβλέπεται και η δημιουργία μίας πλατφόρμας για την εφαρμογή των διατάξεων. Από πλευράς πολιτικής ηγεσίας, να γνωρίζετε πως ήδη σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση αυτής της πλατφόρμας και γενικότερα την εφαρμογή της σύμβασης. Για τα ζητήματα αυτά και για τη δημιουργία της Εθνικής Πλατφόρμας, το νέο θεσμό για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων θα σας μιλήσει πιο αναλυτικά ο κ. Μαυρωτάς.

Σε ό,τι αφορά το θέμα που τέθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση για την συμφωνία των διατάξεων της σύμβασης με την εθνική νομοθεσία, σας ενημερώνω πως αυτήν την στιγμή κυρώνουμε τη Σύμβαση. Κατά την εφαρμογή της και αν διαπιστώσουμε ότι ορισμένες διατάξεις αντιβαίνουν την εθνική νομοθεσία, εδώ είμαστε, για να επανέλθουμε και να συζητήσουμε τις όποιες τροποποιήσεις.

Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων

Στο σημείο αυτό να σας επισημάνω ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα ξεκινήσει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την βελτίωση του αθλητικού νόμου. Εκεί θα δούμε πολύ αναλυτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βία, με τους προσυνεννοημένους αγώνες, αλλά και την στρατηγική και το χάρτη για το μέλλον του αθλητισμού. Οι διατάξεις που εισάγουμε για την βία η οποία συνδέεται βέβαια με τα στημένα παιχνίδια, βελτιώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο για την αντιμετώπισή της.

Στόχος μας η δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων στους κατόχους εισιτηρίων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έτσι, καθίσταται ευχερέστερη η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των εμπλεκομένων σε πράξεις βίας, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η πλήρης ονομαστικοποίηση των εισιτηρίων. Η ονομαστικοποίηση των εισιτηρίων, καθιστά ευχερέστερη την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων σε πράξεις βίας, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

Ο στόχος της πάταξης των φαινόμενων αθλητικής βίας είναι κοινός, νομίζω. Είναι ανακριβές αυτό που ακούστηκε στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής, ότι βάζουμε κάμερες παντού. Από πού προκύπτει αυτό;

Απλά δίνουμε τη δυνατότητα αποδεικτικής αξιοποίησης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και κάθε άλλου οπτικοακουστικού υλικού που περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικού προσώπου και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο ή σε τηλεοπτικά δίκτυα. Μιλάμε για υλικό που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί!

Θεωρώ υπερβολικά τα όσα ειπώθηκαν περί αστυνομοκρατούμενου κράτους και περί καταστολής. Μακριά από εμάς αυτά. Μακριά από το πνεύμα που υπηρετούμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όμως εδώ το δίλημμα είναι απλό: να συλλαμβάνεται εκείνος που τον βλέπουμε να μαχαιρώνει, να βάζει φωτιές, να πετάει μολότοφ, να χτυπά, να καταστρέφει δημόσια περιουσία ή να κρυβόμαστε πίσω από θεωρίες προσωπικών δεδομένων ενώ διαπράττονται ποινικά αδικήματα;

Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να απαντήσουν οι συνάδελφοι, και θεωρώ ότι αυτή απάντηση πρέπει να δοθεί στον φίλαθλο που πηγαίνει την οικογένειά του στο γήπεδο για να παρακολουθήσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου και που κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε πρωτίστως τον αθλητισμό, προστατεύουμε τους ίδιους τους αθλητές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, προστατεύουμε το φίλαθλο, από όλους εκείνους που βρίσκουν την ευκαιρία να ξεθυμάνουν στο γήπεδο, και που δεν έχουν καμία σχέση με την αγάπη προς την ομάδα και τον αθλητισμό.

Προστατεύουμε και τον οργανωμένο φίλαθλο που αποφασίζει να ενταχθεί σε μια νομίμως λειτουργούσα Λέσχη και να ακολουθεί, να στηρίζει την ομάδα του. Είμαστε ξεκάθαροι υπέρ της λειτουργίας Λεσχών Φιλάθλων, αλλά στα πλαίσια του Νόμου που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνουν βελτιώσεις στη διάταξη αυτή στον επόμενο νόμο που θα φέρουμε.

Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

Επεκτείνουμε τα τοπικά και χρονικά όρια εφαρμογής των ποινικών διατάξεων, ώστε να τυγχάνουν εφαρμογής και σε πράξεις αθλητικής βίας που έχουν αμιγώς οπαδικά κίνητρα και τελούνται σε χρόνο και τόπο μη συνδεόμενους άμεσα με κάποια αθλητική εκδήλωση. Είναι αθλητική βία τα ραντεβού των οπαδών πριν από ένα παιχνίδι μετά από αυτό.

Και ό,τι αφορά το επιχείρημα του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ότι ένας φίλαθλος που πηγαίνει με το κασκόλ της ομάδας του σε μία αντιπολεμική διαμαρτυρία και ότι με μόνο κριτήριο ότι φέρει ένα κασκόλ ομάδας θα συλλαμβάνεται. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα πολύ προβληματικό. Καταρχάς από που προκύπτει ότι όποιος φοράει διακριτικά ομάδας συλλαμβάνεται; Σέβομαι την ευαισθησία σας, είναι να ξέρετε και δική μας ευαισθησία αλλά η διάταξη είναι πολύ συγκεκριμένη και δε χωρεί δεύτερων ερμηνειών. Αν θέλετε διαβάστε πιο προσεκτικά.

Κωλύματα εγγραφής – περιορισμοί

Σε ό,τι αφορά το θέμα που θίξατε για τους Διαιτητές Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Ο λόγος της δικής μας νομοθετικής παρέμβασης είναι απλά και μόνο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του motorsport. Είναι εξαιρετικής σημασίας μοναδικά και ξεχωριστά από άποψη γνώσης και εμπειρίας στελέχη, να μπορούν να συμμετέχουν ως στελέχη σε αγώνες.Υπάρχει μια σύγχυση σε ότι αφορά το θέμα των διαιτητών μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δεν υπάρχουν διαιτητές σε αυτό το άθλημα. Μη φαντάζεστε ανθρώπους με σφυρίχτρα που κρίνουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Μιλάμε για στελέχη που κρίνουν την ασφάλεια των αυτοκινήτων, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ασφάλεια των θεατών, των οδηγών κλπ. Το αποτέλεσμα κρίνεται από τα μηχανήματα.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των αθλητών που θίξατε. Σας λέω ότι η ίδια η FIA, που γνωρίζετε πόσο αυστηρή είναι σε θέματα δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων, για το θέμα αυτό μας λέει ότι πρέπει εκλεγμένα μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα της τοποθέτησής τους σε θέση Στελέχους ενός Αγώνα, ή το αντίθετο, για να μη στερείται η εξειδίκευση που είναι απαραίτητη για την ορθή διεξαγωγή των αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού που κατά συνέπεια θα αύξανε την επικινδυνότητά τους. Ωστόσο, σε συνέχεια της προχθεσινής μας συζήτησης κάνουμε βελτιώσεις και, όσον αφορά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, λαμβάνουμε υπόψη όσα ειπώθηκαν, τις επιφυλάξεις και κυρίως τις παρατηρήσεις. Θα υπάρξει μικρή βελτίωση και σ’ αυτό το άρθρο.

Κανονισμοί

Δίνεται η δυνατότητα έγκρισης της νομιμότητας των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών, εντός διμήνου και όχι εντός μηνός, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα σήμερα ρύθμιση. Επίσης, καταργείται η πρόβλεψη περί τεκμαιρόμενης έγκρισης των κανονισμών. Ακούω με ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις σας για τους κανονισμούς. Να επισημάνω ότι πολλές φορές οι ομοσπονδίες εκμεταλλεύονταν το χαλαρό θεσμικό πλαίσιο που προέβλεπε ο 2725/1999 με αποτέλεσμα να επιδιώκουν να περάσει άπρακτη η προθεσμία και να θεωρούνται εγκεκριμένοι οι κανονισμοί.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που νομοθετούμε αυτή τη διάταξη και επισημαίνω εδώ ότι υπάρχουν κανονισμοί αθλημάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό είναι απαραίτητη μια πίστωση χρόνου προς τις υπηρεσίες της γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Αναστολή ισχύος διατάξεων ν. 4603/19 – εναρμόνιση καταστατικών

Σε ό,τι αφορά την διάταξη για την αναστολή των διατάξεων του 4603 / 19, επισημαίνω ότι δεν αλλάζουμε τη νομοθεσία. Απλά αναστέλλουμε τις διατάξεις, μετά και από την έντονη αντίδραση των ομοσπονδιών, οι οποίες πρέπει στις αρχές του νέου χρόνου να αλλάξουν τα καταστατικά τους.

Αλλαγή των καταστατικών δεν είναι μια απλή διοικητική υπόθεση όπως αναφέρθηκε, αλλά σημαίνει μια περίοδο διοικητικής και διαδικαστικής αναστάτωσης βέβαια ένα πρόσθετο οικονομικό και διοικητικό βάρος το οποίο είμαι στον οδηγίες δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σηκώσουν. Η αναστολή αυτής της διάταξης ήταν και καθολικό αίτημα όλης της αθλητικής κοινότητας.

Άμεση προτεραιότητα άλλωστε είναι οι ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί αγώνες και εκεί πρέπει να εστιάσουμε για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της χώρας μας. Και ό,τι αφορά το θέμα των ποσοστώσεων, διαπίστωσα ότι έχει παρερμηνευθεί εντελώς η διάταξη. Είπατε ότι αποκλείουμε τις γυναίκες από τη συμμετοχή τους. Δεν αποκλείουμε καμιά γυναίκα από την συμμετοχή της σε εκλογές ομοσπονδίας ή από την εκλογή της! Είναι ελεύθερο το γήπεδο, για να μιλήσουμε και με αθλητικούς όρους, να θέσουν υποψηφιότητα όσες γυναίκες το επιθυμούν και να εκλεγούν.

Αμέσως μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου ξεκινάμε τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα εργαστεί για την βελτίωση του υπάρχοντος αθλητικού νόμου εδώ και μια 20ετία.

Διοικητικό Συμβούλιο – Θητείες

Ακούστηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι η Βουλή είναι εδώ για να νομοθετεί για τους αδύναμους. Αυτό είναι λαϊκισμός. Η Βουλή νομοθετεί για όλους τους πολίτες. Επίσης, ακούστηκε από αρκετούς συναδέλφους ότι η διάταξη είναι αντισυνταγματική, αναφορικά με την αναδρομικότητα στις θητείες και τα ηλικιακά όρια που θέτει. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα επιχειρήματα όλων των συναδέλφων. Η φιλοσοφία της διάταξης είναι η ανάγκη διοικητικής ανανέωσης των Ομοσπονδιών.

Πέρα και πάνω από τον πολύ θόρυβο που προκαλούν οι αντιδράσεις ορισμένων παραγόντων στο άκουσμα της απώλειας προνομίων, ακούμε το βουβό κίνημα των αθλητών, των στελεχών, των ανθρώπων που βρίσκονται στον πυρήνα του αθλητισμού. Είναι ο παλμός του αθλητισμού και η μεγάλη βάση την οποία πρέπει να ακούσουμε.

Θέλουμε να δώσουμε χώρο στους νέους ανθρώπους, θέλουμε οξυγόνο στην διοικητική δομή των ομοσπονδιών, θέλουμε νέο πνεύμα με όρεξη, δημιουργικότητα, νέες ιδέες, κέφι, διάθεση για προσφορά. Αυτά είναι τα συστατικά που θα αναβαθμίσουν εντέλει το αθλητικό οικοσύστημα της χώρας. Εδώ, σε αυτή την αίθουσα, ακούστηκε πολύ έντονα ότι η διάταξη είναι φωτογραφική και ότι το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε φίλους. Ζητώ ξεκάθαρα να μιλήσετε με ονόματα. Να πείτε πρόσωπα και να κατονομάσετε ποιους εξυπηρετούμε. Αλλιώς είναι λόγια του αέρα και λάσπη στον ανεμιστήρα.

Και σας απευθύνω το εξής ερώτημα: Πού είναι η ευαισθησία σας, τι κάνατε και τι έχετε να απαντήσετε στους αθλητές, τους πρωταθλητές, τους ολυμπιονίκες που έχουν ευθέως κατηγορήσει πολλάκις τις ομοσπονδίες τους δημόσια για κατάπτυστες εκλογικές διαδικασίες με στημένους μηχανισμούς, για αποκλεισμούς, για μη δημοκρατικές διαδικασίες, για μυστικούς μηχανισμούς χειραγώγησης αποφάσεων; Σε αυτούς τους αθλητές τι λέτε; Εγώ δεν θα πω τίποτα παραπάνω, απλά θα επαναλάβω όσα ειπώθηκαν επίσημα και δημόσια από όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό:

Όλοι ακούσαμε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, τον Ολυμπιονίκη μας κ. Νίκο Κακλαμανάκη! Παραθέτω αυτούσια, από τα πρακτικά:

“… Πρώτα, σχετικά με τον χρονικό περιορισμό της θητείας των μελών του Δ.Σ. των Ομοσπονδιών. Αυτός, θεωρώ, ότι κρίνεται απαραίτητος και το νομοσχέδιο κινείται ως προς αυτό το σημείο προς την σωστή κατεύθυνση, αν και θεωρώ καλύτερα τις δύο θητείες αντί για τρεις, είναι ήδη υπεραρκετές.

Αποτρέπει ο χρονικός περιορισμός, την δημιουργία και τη συντήρηση πελατειακών σχέσεων, που αποτελεί, δυστυχώς, ανοικτή πληγή στο χώρο του αθλητισμού. Άλλωστε, ας είμαστε ειλικρινείς, υπέρ-θητείες άνω των 12 ετών, δεν εξυπηρετούν καθόλου τον αθλητισμό και εκπέμπουν αρνητικά μηνύματα στην κοινωνία και τον αθλητισμό. Να σημειωθεί ότι στην βασανιζόμενη πραγματικότητά μας, υπάρχει, δυστυχώς, το φαινόμενο των αιωνόβιων πρόεδρων…” Και συνέχισε λέγοντας:

“Όμως, υπάρχει ένα «αλλά» και πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά τις «τομές». Πρώτον, η ρύθμιση κινδυνεύει να γίνει εμπαιγμός με την μη άμεση εφαρμογή της. Έτσι εάν οριστεί ότι ο νόμος θα υπολογίζεται για το χρόνο περιορισμού, εντεύθεν, τότε ουσιαστικά αυτή η ρύθμιση «με το πλαστό νομικά πρόσχημα της μη αναδρομικότητας», θα ματαιωθεί ολοσχερώς και θα αποτελέσει ξεκάθαρη διγλωσσία.

Η αληθής έννοια της αναδρομικότητας, αφορά βιοτικές σχέσεις, που έχουν παρέλθει. Εδώ, αφορά το μέλλον και τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος. Θα περιμένουμε, δηλαδή, άλλα 12 χρόνια, όταν άλλωστε θα έχουν αλλάξει άλλες δέκα φορές οι νόμοι και οι κυβερνήσεις;

Δεύτερον, αυτή η ρύθμιση κινδυνεύει εν τοις «πράγμασει» να ματαιωθεί, εάν μπορούν οι εν λόγω αιωνόβιοι πρόεδροι, να προετοιμάσουν το έδαφος για τα συγγενικά τους πρόσωπα και να τους κάνουν διάδοχος προέδρους δίκην κληρονομικού δικαίου.

Πόσο αντιπροσωπευτικές των αθλητών είναι οι σημερινές διοικήσεις; Ενέχονται μήπως σε κατάχρηση εξουσίας, με παράνομες και αθέμιτες πρακτικές διαχρονικά;

Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, στρεβλώσεις υπάρχουν στην έννοια της αυτοδιοίκησης. … …

Η αλήθεια είναι ότι το κράτος δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στη διοίκηση του αθλητισμού, όμως σε μια τόσο διεφθαρμένη κατάσταση έχει συμμετέχει και σε ολυμπιακούς αγώνες, χρειάζεται κάποιου είδους κρατική παρέμβαση, για να ισιώσει το θέμα.

… … Αυτή τη στιγμή ζητάμε να γκρεμίζετε τείχη, να γκρεμίσετε τείχη διαφθοράς, τείχη της κατάχρησης εξουσίας, διασπάθισης δημόσιου χρήματος και τείχη περιφρόνησης…”.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτά τα τείχη προσπαθούμε να γκρεμίσουμε και σας ζητώ με το χέρι στην καρδιά να βοηθήσετε όλοι σε αυτό. Είναι υποχρέωση μας να το πράξουμε!

Σας παραθέτω συνοπτικά, λόγω της πίεσης του χρόνου, τις δημόσιες δηλώσεις και άλλων Ολυμπιονικών μας:

Πύρρος Δήμας (άρση βαρών):

“… Αρχικά, σε ό,τι αφορά τις θητείες των μελών των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών, το πνεύμα των διατάξεων που πρόκειται να ψηφιστούν, με βρίσκει σύμφωνο, τόσο ως προς τον ποσοτικό περιορισμό των τριών θητειών στη θέση του Προέδρου, με την αύξηση των δύο θητειών σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση, όσο και στον ηλικιακό περιορισμό των εβδομήντα ετών για ένα πρόσωπο. Πιστεύω, ότι επιβάλλεται να υπάρχει ανανέωση στις διοικήσεις των Ομοσπονδιών με ανθρώπους που θα προσφέρουν καινοτόμες ιδέες και θα συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη του αθλητισμού, με προοδευτικές απόψεις. …”.

Μιχάλης Κουρέτας (πόλο):

“… Πολύ σημαντικές οι ημέρες που έρχονται. Και ο λόγος είναι το Αθλητικό Νομοσχέδιο που συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής. Και βέβαια πολύ υπερήφανος για όλο αυτό που γίνεται. Γιατί είναι κάτι που δεν τόλμησε κανένας να ακουμπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ένα νομοσχέδιο που θα δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για μια απίστευτη αλλαγή στο αθλητικό γίγνεσθαι της χώρας, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Και τοποθετούμαι τόσο για τις θητείες των προέδρων και των μελών στις ομοσπονδίες, όσο και για το όριο των 70 ετών για τους προέδρους και τα μέλη των ομοσπονδιών.

Είναι κάτι που θα δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα πλέον να μπουν νέοι άνθρωποι και καινούργιες ιδέες στη διαχείριση και στην υλοποίηση όλων αυτών των στόχων και οραμάτων για την ανάπτυξη και βελτίωση των αθλητικών δρωμένων στη χώρα μας. Με καινοτομίες και όρεξη για δουλειά.

Είμαι ευτυχής που κάποιοι αποφάσισαν να σπάσουν αυγά, και να πάρουν την πρωτοβουλία να αλλάξει ο χάρτης του Ελληνικού Αθλητισμού. …”.

Μαρία Χριστοφορίδη (άρση βαρών):

“Βρίσκομαι στον αθλητισμό από παιδί. Έχω δει κι έχω βιώσει πολλά. Στη Βουλή αυτές τις μέρες βρίσκεται σε διαβούλευση το νέο αθλητικό νομοσχέδιο όπου για πρώτη φορά μας δίνει ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. Υπάρχουν διατάξεις για τη βία, τα χειραγωγούμενα παιχνίδια, την επαγγελματική αποκατάσταση των αθλητών, τον παραγοντισμό και τις ομοσπονδίες. Πιστεύω ότι πρέπει ο ελληνικός αθλητισμός να προχωρήσει μπροστά με νέους ανθρώπους και σύγχρονες ιδέες που θα μας οδηγήσουν σ ένα λαμπρότερο αθλητικό μέλλον. Γι αυτό θεωρώ ότι το νέο αθλητικό νομοσχέδιο πρέπει να στηριχθεί από το κοινοβουλευτικό σώμα προς το συμφέρον όλου του Ελληνικού Αθλητισμού”.

Αντώνης Βλοντάκης (πόλο):

“… Επιτέλους κάτι φαίνεται να αλλάζει στον ελληνικό αθλητισμό. Το νέο νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Αθλητισμού, ανάμεσα στα άλλα, έχει και διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα σε Ολυμπιονίκες να παίξουν ένα πιο ενεργό κοινωνικό ρόλο, να παίξουν συντονισμένα το ρόλο των πρεσβευτών και να προσελκύσουν παιδιά στο μεγάλο σχολείο του αθλητισμού. Το σίγουρο είναι ότι οι διακεκριμένοι αθλητές και οι Ολυμπιονίκες δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται σαν στυμμένες λεμονόκουπες, αλλά μπορούν να προσφέρουν αθλητισμό και μετά τη λήξη της καριέρας τους. Ένα νομοσχέδιο που αλλάζει σελίδα σε πολλούς τομείς”.

Βούλα Ζυγούρη (πάλη):

“ … Με το νομοσχέδιο αυτό η Ελληνική Πολιτεία επιχειρεί να παρέμβει για να περιορίσει σημαντικά προβλήματα του σύγχρονου αθλητισμού. …

Η απεριόριστη παραμονή των ιδίων κατά βάση ατόμων στις κορυφαίες θέσεις του αθλητικού διοικητικού συστήματος ευθύνεται κυρίως για την ανάπτυξη ενός φαύλου κύκλου παθογενειών που εμποδίζουν ανάπτυξη, την πρόοδο και την εναρμόνιση του αθλητισμού μας με όσα η σύγχρονη πραγματικότητα επιβάλλει. Δεν είναι σπάνιοι οι κορυφαίοι παράγοντες που – στην προσπάθειά τους να ελέγξουν το εκλογικό τους σώμα ώστε να μείνουν γαντζωμένοι στις καρέκλες τους – δημιουργούν πελατειακές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό κα) σε βάρος όλων μας.

Ο περιορισμός των θητειών Προέδρων και εκτελεστικών μελών είναι το πρώτο βήμα για την καταπολέμηση αυτής της διαφθοράς. …

Δεδομένου του ότι αντίστοιχες περιοριστικές διατάξεις στις θητείες ισχύουν για δημάρχους, περιφερειάρχες, πρυτάνεις αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα περίμενε ο κάθε καλόπιστος φίλαθλος μόνοι τους οι ομοσπονδιάρχες να είχαν μεριμνήσει για την έγκαιρη και ομαλή διαδοχή, προσδίδοντας μια δημοκρατική διάσταση στο “τερατώδες” αυτοδιοίκητο που απολαμβάνουν. Να το είχαν θέσει μόνοι τους στις Γενικές Συνελεύσεις τους! Απεναντίας, οχυρώνονται πίσω από τους Διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς διαλέγοντας για μια ακόμα φορά να το ερμηνεύσουν κατά το δοκούν! … “.

Γιώργος Αφρουδάκης (πόλο):

“Με το νέο νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Αθλητισμού έφτασε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα προς το μέλλον για τον Ελληνικό αθλητισμό. … Σχετικά με το θέμα των θητειών των Προέδρων νομίζω ότι κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με τα κατεστημένα και στον αθλητισμό. Εξέλιξη χωρίς αλλαγές προσώπων δεν μπορεί να υπάρξει και αυτό δεν ισχύει μόνο στον αθλητισμό, ισχύει παντού. Στηρίζω απόλυτα το νομοσχέδιο που θα μας οδηγήσει στο αύριο και θα ωθήσει τα παιδιά μας στον αθλητισμό”.

Βασίλης Γκούμας (μπάσκετ):

“Δεν υπάρχουν αυτές οι Ομοσπονδίες. Ακόμα διοικεί ο Βασιλακόπουλος το μπάσκετ. Πρέπει να μπουν μπροστά, μοντέρνοι πρώην αθλητές, όπως ο Ράτζα στην Κροατία, ο σχεδιασμός Σαμπόνις στη Λιθουανία, ο Κιριλένκο στη Ρωσία, ο Βολκόφ στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε ακόμα να προχωράμε ως ελληνικό μπάσκετ με τον Βασιλακόπουλο και τον Τσαγκρώνη. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σωστός ο Νόμος του κυρίου Αυγενάκη. Πρέπει να μπουν νέα μυαλά, νέοι άνθρωποι, που να έχουν το κουράγιο να δουλέψουν, να ακούν και τους άλλους. Τώρα κάθε φορά εδώ και 10 χρόνια, αλλάζουμε προπονητές στην Εθνική και όλο πατώνουμε. Όλο μένουμε έξω από νωρίς”.

Νίκος Δεληγιάννης (πόλο)

“Ακούω με λύπη, παλιούς συναθλητές μου ότι φοβούνται να πουν τη γνώμη τους, υπέρ ή κατά του νέου αθλητικού νομοσχεδίου, που ειρήσθω εν παρόδω στοχεύει σε χρόνιες στρεβλώσεις του συστήματός μας τόσο σε δομές όσο και σε νοοτροπίες. Αγαπητοί συναθλητές, λυπάμαι αν νομίζετε ότι πετύχατε στον αθλητισμό επειδή κρυβόσαστε! Πετύχατε γιατί δώσατε μάχες και δεν κρυφτήκατε. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Υπέστην πολιτική δίωξη (τα τελευταία πέντε χρόνια) επειδή λέω την γνώμη μου, αλλά αυτό είμαι και δεν με πειράζει και καθόλου. Το αθλητικό κίνημα, που επικαλούνται κάποιοι, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός παράγοντα! Πρώτα είναι οι αθλητές, οι προπονητές και έπειτα οι παράγοντες και οι λοιποί. Το προς ψήφιση νομοσχέδιο λοιπόν, είναι βήμα μπροστά και πρέπει να στηριχθεί”.

Δημήτρης Παπαδόπουλος (βετεράνος διεθνής καλαθοσφαιριστής)

“Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε! Και ο πανίσχυρος άνεμος της κοινωνίας θα ξεριζώσει κάθε εμπόδιο που αντιστέκεται στην εξυγίανση του Αθλητισμού. Οι Ολυμπιονίκες μας μίλησαν και όλοι συμφωνούν με το σχέδιο νόμου του κ. Αυγενάκη. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι άνθρωποι που τίμησαν και τιμούνε το Αληθινό Αθλητικό Κίνημα. Βγείτε να δηλώσετε όλοι την υποστήριξή σας! Ο κάθε ένας ξεχωριστά ας ενώσει τη φωνή του με τον Ούριο Άνεμο της Ελπίδας.

Αξιότιμε νομικέ και βουλευτή κ. Στυλιανίδη, πώς είναι δυνατόν να επικροτείτε και να ενθαρρύνετε την πολιτική βούληση του συναδέλφου σας κ. Αυγενάκη και από την άλλη να υποστηρίζετε το αυτοδιοίκητο των ομοσπονδιών; Δεν καταλαβαίνετε ότι μια ομοσπονδία που διοικείται επί 40 χρόνια από τους ίδιους ανθρώπους παύει να είναι ένας δημοκρατικός θεσμός και μεταλλάσσεται σε μια οργάνωση μη χρηστής διακυβέρνησης, η οποία έχει ως μοναδικό σκοπό της την εξυπηρέτηση του κυκλώματος διαφθοράς και την οριστική διάλυση των αξιών που πρεσβεύει το Αθλητικό Κίνημα και Ιδεώδες;

Αν το καταλαβαίνετε, είναι υποχρέωση των κυβερνώντων αυτό το κράτος, την Ελλάδα μας, να βρείτε τον τρόπο να συμβάλετε στην κάθαρση και να σταματήσετε να διατυπώνετε νομικές τάχα μου, επιφυλάξεις. Γιατί γνωρίζετε ως εξαίρετος νομικός και συνταγματολόγος ότι όλα σε αυτή τη ζωή αλλάζουν και ότι η υγιής δημοκρατία γεννήθηκε για να εντοπίζει και να διορθώνει τα κακώς κείμενα του νόμου και των ανθρώπων”.

Ακόμη και από Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, όπως ο Κ. Βιολιτζής, μέλος ΔΣ της ΟΧΕ, χάντμπολ:

“… Σε σχέση με το νέο αθλητικό Νόμο και ιδιαίτερα στο ζήτημα που έχει ανοίξει περί της θητείας των παραγόντων, έχω την άποψη ότι εμάς, τους ανθρώπους του χάντμπολ, ποτέ δεν μας απασχόλησαν οι θέσεις και οι καρέκλες. Μέριμνά μας είναι η επίλυση των προβλημάτων του αθλήματος, η ανάπτυξη και η διάδοση όσων πρεσβεύει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και σε καμία περίπτωση δεν σκεφτόμαστε τις θητείες. Άλλωστε, για κάποιον που επιθυμεί να υπηρετήσει το άθλημα που αγαπά, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικά παρανομαστής το αξίωμα, οι καρέκλες ή το ταμπελάκι με την ιδιότητα μπροστά στο γραφείο. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός χρειάζεται ανθρώπους για να τον στηρίξουν παραγοντικά, σε όλα τα πόστα και τα αξιώματα πρέπει να περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η καρέκλα δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός στον αθλητισμό”.

Ακόμη και στελέχη προερχόμενα από το χώρο της παραδοσιακής αριστεράς στηρίζουν την προσπάθεια εξυγίανσης. Χαρακτηριστικά αναφέρω:

Γιάννης Κανελλάκης (Δημοσιογράφος):

“Τολμηρό, σύγχρονο και με πολλές και απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, είναι το σχετικό Νομοσχέδιο του Υφυπουργού Αθλητισμού, κ. Αυγενάκη, όπως ειπώθηκε από τον αθλητικό και όχι μόνο χώρο! Προβλήματα, που έπρεπε να είχαν λυθεί, χρόνια πριν, είχαν βαλτώσει και καμιά από τις κυβερνήσεις δεν τόλμαγε να τα αγγίξει! Όπως, σε Αθλητικές Ομοσπονδίες, όπου διάφοροι είχαν καταντήσει ισόβιοι πρόεδροι! Δηλαδή, κάποιοι είχαν στήσει συμμορίες και λειτουργούσαν σαν να ήταν δικτακτορίσκοι στις Ομοσπονδίες Αθλητισμού, όπως ειπώθηκε και στη Βουλή! Μάλιστα, αρκετοί βουλευτές, από την αντιπολίτευση, σχολίασαν πολύ θετικά το Νομοσχέδιο Αυγενάκη. Συγκκριμένα, είπαν μεταξύ άλλων, ότι » η Ν.Δ. αν συνεχίσει να αντιμετωπίζει φλέγοντα προβλήματα, που ταλαιπωρούν χρόνια τον ελληνικό λαό, με τέτοια αποφασιστικότητα, σίγουρα θα αλλάξει η εικόνα σε πολλούς τομείς..! Ο Αυγενακης, είπαν, έδωσε το παράδειγμα!» Ας ελπίσουμε, ότι ο υφυπουργός Αθλητισμού, δεν θα κάνει πίσω στις δίκαιες αυτές αποφάσεις του, για την εξυγίανση του πολυταλαιπωρημένου χώρου του Αθλητισμού, όπου το νταβατζιλίκι παρακοιμωμενων σε πολιτικούς χώρους, είχε χτυπήσει κόκκινο!!!”.

Ανδρέας Κατσαρός, Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης και Ασημένιος Παραολυμπιονίκης Κολύμβησης.

“Πολλοί με ρωτάνε να πω την άποψή μου για το αθλητικό νομοσχέδιο. Θεωρώ ότι όσο αφορά τους Ολυμπιονίκες και τους Παραολυμπιονίκες και στην ανάπτυξη του αθλητισμού κινείται σε θετική κατεύθυνση”.

Και βέβαια, να αναφέρω ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την ακρόαση φορέων της Δευτέρας, απευθυνόμενοι προς τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΓΑΣ ανέφεραν (διαβάζω από τα πρακτικά):

“ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ: Μάρκου λέγομαι και σας ενημερώνω, ότι εάν φύγετε μετά από 45 χρόνια, θα είναι προς όφελος της ομοσπονδίας. Δεν μας πείθετε ότι είστε ικανός επειδή γυμνάζεστε καλά. Λοιπόν, λίγη σοβαρότητα στο σώμα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ: Παρακαλώ πολύ σεβαστείτε, ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι βουλευτής και να διακόπτω. Σας παρακαλώ πολύ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ισόβιος Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ: Δεν είμαι Πρόεδρος κύριε τα τελευταία 7 χρόνια.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ισόβιος παράγοντας …”.

Χθες, δημοσιεύθηκε ότι μετά από πρωτοβουλία του προέδρου της ΕΟΕ Σπύρου Καπράλου που εξασφάλισε την συντριπτική πλειοψηφία των παραγόντων των ομοσπονδιών κατατίθεται εναλλακτική πρόταση στο νομοσχέδιο Αυγενάκη. Η πρόταση του Καπράλου προς τον Αυγενάκη είναι να δεχτεί την κατάργηση του αριθμού των θητειών και να ανεβάσει το όριο ηλικίας των παραγόντων από τα 70 στα 75 χρόνια. Ουσιαστικά, η ΕΟΕ αποδέχεται τη θέσπιση ανώτατου όριου ηλικίας!

Μάλιστα, ο κ. Καπράλος προχθές, σε αυτή την αίθουσα, παραδέχτηκε ότι οι σχετικές συστάσεις της ΔΟΕ χρονολογούνται από 5ετίας τουλάχιστον.

Τι ζητά λοιπόν η ΔΟΕ;

Θέσπιση ηλικιακών ορίων και όρια ηλικίας.

Τι προβλέπει το Καταστατικό της ΔΟΕ;:

i) ηλικιακό όριο 70 ετών

ii) 3 θητείες για τον Πρόεδρο,

iii) 2 θητείες για τα εκτελεστικά μέλη και δικαίωμα επανεκλογής, μετά από 1 παύση!

Την ίδια ώρα υπάρχουν θητείες σε πολλές Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, που έχουν εφαρμόσει όρια ηλικίας ή/και όρια θητειών, όπως για παράδειγμα:

η Βραζιλία (όχι περισσότερες από 2 θητείες),

οι ΗΠΑ (όχι περισσότερες από 2 θητείες),

η Νέα Ζηλανδία (όχι περισσότερες από 3 θητείες),

η Ελβετία (όχι περισσότερες από 3 θητείες),

η Ιρλανδία (όχι περισσότερες από 3 θητείες),

η Γερμανία (ανώτατο όριο ηλικίας τα 70 έτη)

η Γαλλία (ανώτατο όριο ηλικίας τα 70 έτη)

και πολλές άλλες «μεγάλες» ή «μικρότερες» Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ).

Αυτά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς εισάγουμε με το παρόν νομοσχέδιο. Η διάταξη είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το Καταστατικό της ΔΟΕ.

Μήπως, λοιπόν, με βάση όσα προανέφερα για τη ΔΟΕ και για τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές άλλων χωρών, θα πρέπει να εξετάσουμε και το γεγονός της θέσπισης θητειών και ορίου ηλικίας και στην ΕΟΕ;

Θα ήθελα στο ζήτημα αυτό να τοποθετηθείτε οι συνάδελφοι όλων των κομμάτων. Να αναφερθούμε και στις πρακτικές του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ;

Συμβούλιο της Ευρώπης:

Όπως πιθανότατα ξέρετε, το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι από τα πιο ενεργά και επιδραστικά πολιτικά όργανα στα θέματα του αθλητισμού. Τα τελευταία χρόνια δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στα θέματα της αθλητικής διακυβέρνησης. Προσπαθεί να βάλει κριτήρια καλής διακυβέρνησης όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία, κλπ.

Ένα από τα μέτρα που συστήνει λοιπόν το Συμβούλιο της Ευρώπης σε πρόσφατα ψηφίσματά του είναι ο περιορισμός των θητειών των διοικήσεων (term limit).

(Σελ. 13, άρθρο 51: οι νέοι Κανονισμοί της FIFA, εγκαθιδρύουν όρια θητειών σε όχι πάνω από τρεις θητείες των τεσσάρων ετών, δηλαδή 12 έτη για:

– τον Πρόεδρο της FIFA και τα μέλη του Συμβουλίου (Άρθρα 33.2 και 33.3 του Κανονισμού),

– όλα τα μέλη των δικαστικών οργάνων της FIFA (Άρθρα 52.5 και 52.6 του Κανονισμού)

– όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης (Άρθρα 51.3 και 51.4 του Κανονισμού).

Και, μάλιστα, το Συμβούλιο της Ευρώπης κάνει αυτές τις συστάσεις ακόμη και για το πλέον προστατευόμενο άθλημα, αυτό του ποδοσφαίρου. Που όπως όλοι γνωρίζετε διέπεται παγκοσμίως από ένα ειδικό καθεστώς που έχουν καθιερώσει οι FIFA και UEFA.

Και βέβαια, είναι κάτι που υιοθέτησε και η FIFA το 2016 βάζοντας 3 θητείες maximum για τα μέλη όχι μόνο του ΔΣ αλλά και των επιτροπών της.

Ευρωπαϊκή Ένωση:

Το ίδιο κάνει, όμως, και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το “Principles of Good Governance in sport” (Αρχές καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό)

Ειδικότερα, στη σελ. 10: στον αρ. 6, στα minimum good practice principles, Σημείο 7: Adopting fixed terms of office to allow regular refreshing of decision making bodies (Θέσπιση συγκεκριμένου αριθμού θητειών για την τακτική ανανέωση των οργάνων λήψης αποφάσεων.

Και φυσικά το επιχείρημα που ακούστηκε σε αυτή την αίθουσα ότι δεν μπορούμε να νομοθετούμε για ζητήματα που δεν ορίζονται ρητά στους Κανονισμούς των Διεθνών Ομοσπονδιών, θα αναφερθώ στο Καταστατικό της World Athletics (πρώην IAAF) (Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου). Στο β’ μέρος, άρθρο 7 παρ 5 ορίζει ότι: Για να θεωρηθεί μέλος ο αιτών (ΣΕΓΑΣ) που θέλει να αποκτήσει αποδοχή ως μέλος, πρέπει να επιδείξει στην κρίση του Συμβουλίου (IAAF) ότι είναι μια ξεχωριστή νομική οντότητα που έχει συσταθεί ορθά και είναι πάντα εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας του.

Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων

Συμφωνούμε σε αυτό νομίζω, και αναφέρθηκε από αρκετούς συναδέλφους βουλευτές, ότι δηλαδή η αξιοποίηση των μεγάλων ολυμπιακών εγκαταστάσεων δεν επετεύχθη.

Στάδια, γήπεδα, γυμναστήρια και πολλές άλλες εγκαταστάσεις που έπρεπε να έχουν αποδοθεί στους πολίτες ώστε εκεί να γυμνάζονται, να προωθείται το αθλητικό πνεύμα, να καλλιεργούνται αθλητές και πρωταθλητές και η επόμενη γενιά ολυμπιονικών, βρίσκονται σε μαρασμό, εγκατάλειψη και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές καταστροφές και ελλείψεις.

Αυτή η εικόνα δεν εκφράζει κανέναν, δεν προάγει τον αθλητισμό και είναι μια εικόνα που δεν ταιριάζει στην Ελλάδα του σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, εισάγουμε μια τολμηρή διάταξη, για να γλιτώσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις από το μαρασμό.

Επιπλέον δύο πράγματα. Όσον αφορά το αντάλλαγμα για την χρήση των Ολυμπιακών Ακινήτων, ξεκαθαρίζω ότι εξαρχής αναφέραμε ρητά στην διάταξη την χορήγηση ανταλλάγματος.

Ακούσαμε προσεκτικά τις παρατηρήσεις ορισμένων συναδέλφων για την διαδικασία εκμίσθωσης και προχωρήσαμε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις και θέτουμε υπόψη σας την βελτιωμένη ρύθμιση, η οποία περιγράφει τη διαδικασία εκμίσθωσης με όρους διαφάνειας, αξιοκρατίας και λογοδοσίας

Επειδή ακούστηκε κριτική για αυτή την διάταξη και ιδίως από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εξυπηρετούμε ημετέρους. Θα είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Δεν θέλω να μείνει καμία σκιά. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά καταρχάς τον Ολυμπιακό Ακίνητο στα Λιόσια, το οποίο βρίσκεται σε τραγική κατάσταση αυτή τη στιγμή και για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από την ΚΑΕ ΑΕΚ.

Είναι απορίας άξιον, που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτού του είδους την κριτική, διότι επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν οι συζητήσεις για την παραχώρηση του εν λόγω ακινήτου και μάλιστα έχουμε στη διάθεσή μας τη σχετική αλληλογραφία. (Δεν νομίζω ο κ. Βασιλειάδης να το διαψεύδει αυτό, ούτε και ο κ. Μπουρνούς).

Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που τέθηκε για το προσωπικό, σας ενημερώνω ότι το προσωπικό που υπηρετεί σε εγκαταστάσεις αυτές ανήκει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της υπηρεσίας του. Άρα δεν υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία. Σε συνέχεια, μάλιστα, των εύστοχων παρατηρήσεων που έγιναν από κάποιους συναδέλφους στις προηγούμενες συνεδριάσεις, θα κάνουμε προσθήκες στο εν λόγω άρθρο. Θέτουμε ασφαλιστικές δικλείδες και ενισχύουμε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το δημόσιο συμφέρον.

Καυταντζόγλειο

Σε ό,τι αφορά το Καυτατζόγλειο είπε μια συνάδελφος ότι ξηλώνουμε το Καυτατζόγλειο. Αυτό είναι αναληθές. Η διάταξή μας αφορά σε νομική διευκρίνιση ασαφειών που η προηγούμενη τροποποίηση προκαλούσε σύγχυση ως προς τη διάρκεια της θητείας και ως προς την αρμοδιότητα του Υπουργού να αντικαθιστά τα μέλη της Διοίκησης ακόμη και προτού λήξει η θητεία τους.

ΕΟΕ

Κατ’ αρχάς θυμίσω ότι είναι ομόφωνη απόφαση της ΔΟΕ και της ΕΟΕ. Ακούσατε και τον κ. Καπράλο τη Δευτέρα. Σας θυμίζω επίσης ότι περισσότερο από έναν χρόνο πριν, η ΕΟΕ είχε ζητήσει εγγράφως από τον κ. Βασιλειάδη να προχωρήσει στην κύρωση του νέου καταστατικού της.

Το ισχύον καταστατικό της ΕΟΕ, αποδείχθηκε στην παρούσα συγκυρία ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες λειτουργίας της ΕΟΕ και της ανάγκης προσαρμογής της σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο νομικό, κοινωνικό και αθλητικό πλαίσιο.

Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε από τους εθνικούς αθλητικούς οργανισμούς αλλά κυρίως από την ΔΟΕ. Η ΕΟΕ μάλιστα ήταν ανάμεσα στις ελάχιστες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των οποίων το καταστατικό κρίθηκε αναχρονιστικό και από τις οποίες εγγράφως η ΔΟΕ ζήτησε να τα αλλάξουν με τον κίνδυνο, εάν αυτή η αλλαγή δεν πραγματοποιηθεί, να μείνει εκτός της Ολυμπιακής οικογένειας.

Αν είναι δυνατόν, η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες να βρεθεί εκτός της Ολυμπιακής Οικογένειας. Με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται το νέο καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), η οποία από Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπεται σε Ν.Π.Ι.Δ..

Το νέο καταστατικό της ΕΟΕ θα της επιτρέψει να είναι πιο ευέλικτη και να μπορεί να στρέψει το απόλυτο ενδιαφέρον της στη στήριξη και προώθηση του ελληνικού αθλητισμού.

Σε συνέχεια των συζητήσεων μας εδώ, έχουμε κάνει βελτιώσεις στο άρθρο για το προσωπικό της ΕΟΕ. Παράλληλα, για το ζήτημα του ΕΝΦΙΑ στα α) Ολυμπιακό Στάδιο και β) Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης που ζήτησε τη Δευτέρα ο κος Καπράλος είμαστε σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Και εμάς μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους,

Ελπίζουμε ότι θα τύχει της έγκρισης και από το αρμόδιο υπουργείο, που είναι το Οικονομικών».