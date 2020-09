Επιμένει στις προκλήσεις η Τουρκία: Δύο Navtex για ασκήσεις με πυρά νότια της Λέσβου

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε δύο Navtex, προαναγγέλλοντας ασκήσεις με πραγματικά πυρά νότια της Λέσβου

Λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία, η Άγκυρα αυξάνει εκ νέου την ένταση στην περιοχή, ανακοινώνοντας ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε δύο Navtex, προαναγγέλλοντας ασκήσεις με πραγματικά πυρά νότια της Λέσβου.

Ειδικότερα, οι ασκήσεις θα γίνουν στην περιοχή μεταξύ του κόλπου της Φώκαιας και του νότιου τμήματος στη θαλάσσιας περιοχής της Λέσβου. Η περίοδος των ασκήσεων είναι από αύριο, 19 Σεπτεμβρίου, έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι Navtex:

TURNHOS N/W : 1176/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

TURNHOS N/W : 1176/20

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0600Z TO 0730Z IN AREA BOUNDED BY;

38 51.00 N – 026 19.00 E

38 55.00 N – 026 05.00 E

38 43.00 N – 026 02.00 E

38 42.00 N – 026 19.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 200830Z SEP 20.

TURNHOS N/W : 1175/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

TURNHOS N/W : 1175/20

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

38 39.97 N – 026 44.10 E

38 41.93 N – 026 18.97 E

38 50.93 N – 026 18.97 E

38 50.93 N – 026 35.97 E

38 57.82 N – 026 47.78 E

38 57.40 N – 026 47.80 E

38 44.20 N – 026 45.30 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 200930Z SEP 20.

Διπλωματικός μαραθώνιος

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικός μαραθώνιος προκειμένου να σταματήσουν οι προκλήσεις και να δρομολογηθεί ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ενόψει και της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα εξετάσει πιθανές κυρώσεις.

Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις απευθείας συνομιλίες που έχουν ξεκινήσει μεταξύ των συμβούλων του Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά δημιουργεί προσδοκίες για έναρξη των διερευνητικών επαφών πριν τη Σύνοδο Κορυφής.

Το γεγονός αυτό, όμως, δεν μειώνει τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι 27 ηγέτες όταν συναντηθούν δια ζώσης στις Βρυξέλλες. Η συμπεριφορά της Τουρκίας τον τελευταίο χρόνο δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και η ανησυχία για έναν τακτικό ελιγμό της Άγκυρας, ώστε να αποφύγει τις κυρώσεις και στη συνέχεια να επιστρέψει στον δρόμο των προκλήσεων, είναι υπαρκτή.