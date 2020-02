Ετοιμάζει αλλαγές στο Facebook o Ζάκερμπεργκ: «Πολλοί θα τσαντιστούν»

Την απόφασή του να αλλάξει την προσέγγιση του Facebook προκειμένου να υπερασπιστεί αρχές όπως η ελεύθερη έκφραση και η κρυπτογράφηση, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει την αντίδραση κάποιων, ανακοίνωσε ο ιδρυτής του, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

«Αυτή είναι η νέα προσέγγιση και νομίζω ότι θα τσαντίσει αρκετό κόσμο. Αλλά, ειλικρινά, η παλιά προσέγγιση τσάντιζε επίσης αρκετούς ανθρώπους, οπότε ας δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό», δήλωσε ο Ζάκερμπεργκ την Παρασκευή σε σύνοδο τεχνολογίας στην Γιούτα.

Όπως παραδέχτηκε ο συνιδρυτής και CEO του Facebook, η εταιρεία του για πολύ καιρό προσπαθούσε να αποφύγει να κάνει οτιδήποτε που θα θεωρείτο «υπερβολικά προσβλητικό», ωστόσο πλέον αλλάζει αυτήν την προσέγγιση, ενόψει αυτού που θεωρεί ως υπερβολική λογοκρισία.

«Όλο και συχνότερα καλούμαστε να λογοκρίνουμε πολλά διαφορετικά είδη περιεχομένου, κάτι που μας κάνει να αισθανόμαστε πραγματικά άβολα», δήλωσε ο Ζάκερμπεργκ , παρόλο που αναγνώρισε την ευθύνη του Facebook να εξολοθρεύσει από την πλατφόρμα κάθε περιεχόμενο σχετικό με τρομοκρατία, εκμετάλλευση παιδιών και υποκίνηση σε βία.

«Θα κατεβάζουμε περιεχόμενο που είναι πραγματικά επιβλαβές, αλλά η γραμμή πρέπει να κρατηθεί σε ένα σημείο», πρόσθεσε.

Τέλος, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται υπέρ της κρυπτογράφησης, ένα θέμα για το οποίο προκλήθηκε αρκετή πολεμική κατά τους τελευταίους μήνες.

