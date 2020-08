Φεστιβάλ Δράμας : Αποτελέσματα Drama Pitching Lab 2020

43ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

20-26 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα Drama Pitching Lab 2020

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής για το Drama Pitching Lab 2020. Υποβλήθηκαν περισσότερα από 90 σχέδια, και από τις πέντε ηπείρους, τα οποία φέτος ήταν ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών.

Με μεγάλη χαρά η εκπαιδευτική ομάδα του Drama Pitching Lab καλωσορίζει την υποβολή πολλών σχεδίων ντοκιμαντέρ, docu-fiction και animation.

Για το φετινό Pitching, που για πρώτη φορά θα διεξαχθεί online, επιλέχθηκαν σχέδια από τη μακρινή Κίνα έως την Αυστραλία, και από το Μεξικό έως την Ευρώπη. Ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων ήταν και τα σχέδια από την Ελλάδα, πολλά από τα οποία θα άξιζε να αναπτυχθούν σε σενάρια για μεγάλου μήκους, καθότι περιέχουν πλούσιες ιστορίες, που δε θα κατάφερναν να ολοκληρωθούν στη μικρού μήκους φόρμα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ιστορικό στοιχείο, οι οικογενειακές σχέσεις (διευρυμένες σε όλες τις πιθανές εκδοχές που εμφανίζονται στη σύγχρονη εποχή), τα κοινωνικά προβλήματα και οι φιλοσοφικές αναζητήσεις, έδωσαν τον τόνο στις φετινές υποψηφιότητες.

Το Pitching Lab, φέτος, αποφάσισε να δεχθεί 15 σχέδια, καθώς η διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να επιτρέψει τη μεγαλύτερη συμμετοχή, και κατά συνέπεια, να διευρύνει την παγκόσμια εμβέλεια του προγράμματος.

Η ΛΙΣΤΑ

1. LAUGHTER CLUB, Llewellyn Michael Bates, Screenwriter & Producer – AUSTRALIA

2. BAJO EL ÁRBOL, Gisela Carbajal Rodríguez / Felix Klee, Screenwriter / Director – MEXICO / GERMANY

3. THE CAGE WITHIN A CAGE, Onur Kök, Director – TURKEY

4. ART, NUCLEAR ENERGY AND A LOVE OF BUGS, Friederike Lorenz, Screenwriter & Director – GERMANY

5. MY GRANDMOTHER’S SISTER, Eleni Kavouki / Maria Tzortzatou, Screenwriter / Director – GREECE

6. THE VERY BIZARRE STORY OF AN UNOFFICIAL FAMILY, Salamis Ayşegül Şentuğ / FehmiÖztürk, Screenwriter / Director – CYPRUS

7. SIPHONOPHORE, Samuel Sultana / Stephanie Sant, Screenwriter / Director – FRANCE / MALTA

8. MAGDALENA HAUZEN:DIE UNBEWEGLICHE ZEIT, Yannis Karpouzis, Screenwriter & Director – GREECE

9. A GENTLE MOTH, Eric Peh Ha, Screenwriter & Director – CHINA

10. HONEYMOON, Alkis Papastathopoulos, Screenwriter / Director – GREECE

11. THE WALKING WAY, Vangelis Liberopoulos, Screenwriter & Director GREECE

12. THE BLACK BOX, Christos Asteriou / Konstantinos Fragkoulis, Screenwriter & Director – GREECE

13. CLOUDY WATER, Iakovos Panagopoulos / Konstantinos Karakostas, Screenwriter / Director – GREECE

14. DEEP END, Vera Pirogova, Screenwriter / Director – RUSSIA

15. THE TENDER SHOP, Eirini Karagkiozidou, Screenwriter / Director – GREECE

https://www.dramafilmfestival.gr/festival/pitching-lab/

Περισσότερες πληροφορίες:

student@dramafilmfestival.gr

info@dramafilmfestival.gr (Γραμματεία Φεστιβάλ Δράμας)

Γραφεία Δράμας: τηλ. 25210 47575

Γραφεία Αθήνας: τηλ. 210 3300309

• Site: https://www.dramafilmfestival.gr/

• Facebook: https://www.facebook.com/dramafilmfestival/

• Instagram: https://www.instagram.com/dramafilmfestival/

• Youtube: https://www.youtube.com/user/dramafilmfestival/

• FilmFreeway: https://filmfreeway.com/dramafilmfestival

• Hashtag: #dramafilmfestival & #DISFF43