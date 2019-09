Γ΄Εθνική:H Ειδική προκήρυξη για τον όμιλο Κρήτης-Τι προβλέπεται για τους πρωταθλητές και δευτεραθλητές των τεσσάρων ενώσεων

Ξεκαθαρίστηκε επισήμως το τοπίο σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του κρητικού ομίλου στην Γ’ Εθνική, με την τροποποιημένη ειδική προκήρυξη που ανακοίνωσε η ΕΠΟ.

H ειδική προκήρυξη προβλέπει πλέι οφ των τεσσάρων πρώτων ομάδων (θέσεις 1-4 της κανονικής διάρκειας) με τη μορφή μίνι πρωταθλήματος για την ανάδειξη του πρωταθλητή αλλά και πλέι άουτ με τον ίδιο τρόπο για τις υπόλοιπες πέντε ομάδες (θέσεις 5-9 της κανονικής διάρκειας) για την μία ομάδα που θα υποβιβαστεί στο τοπικό πρωτάθλημα της οικείας ΕΠΣ.

Να τονίσουμε ότι ο πρωταθλητής του κρητικού ομίλου, στη συνέχεια θα δώσει πλέι οφ με τους πρωταθλητές των άλλων ομίλων για να διεκδικήσει την άνοδό του στην Football League. Εκ των οκτώ πρωταθλητών των ομίλων της Γ’ Εθνικής, την άνοδο θα πάρουν οι τέσσερις.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι την περίοδο 2020-21 ο κρητικός όμιλος θα έχει 14 ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τους τέσσερις πρωταθλητές των ΕΠΣ που θα ανέβουν απευθείας, θα γίνει διαδικασία πλέι οφ για τους δευτεραθλητές των ΕΠΣ (μίνι πρωτάθλημα έξι αγωνιστικών), ώστε δύο εξ’ αυτών να ανέλθουν στην Γ’ Εθνική.

Μάλιστα γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει έως την Δευτέρα 13 Απριλίου να έχουν ολοκληρωθεί τα πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας όλης της Κρήτης και να έχουν επικυρωθεί οι δευτεραθλητές που θα συμμετέχουν στην διαδικασία των πλέι οφ ανόδου.

Eφόσον δημιουργηθούν κενά, προβλέπεται ότι θα καλυφθούν από τις ομάδες που πήραν μέρος στα πλέι οφ των δευτεραθλητών αλλά «παράθυρο» ανόδου έχουν και οι τριταθλητές, με την εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 10 του Κ.Α.Π.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ

Στον 8ο Όμιλο Κρήτης (09 Σωματεία), θα διεξαχθούν αγώνες play – off σε Όμιλο, με την συμμετοχή των τεσσάρων (04) πρώτων Σωματείων της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης της κανονικής περιόδου, με την βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει στην εν λόγω κατάταξη, για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.

Τα υπόλοιπα πέντε (05) Σωματεία της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης της κανονικής περιόδου, με την βαθμολογία που θα έχουν στην εν λόγω κατάταξη, θα αγωνιστούν σε αγώνες play – out σε Όμιλο, για τον υποβιβασμό ενός (01) Σωματείου, στην Α’ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν αγώνες play – off σε Όμιλο με την συμμετοχή των τεσσάρων (04) πρώτων Σωματείων της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης της κανονικής περιόδου, με την βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει στην εν λόγω κατάταξη, για την ανάδειξη του Πρωταθλητή με τους εξής όρους:

α. θα πάρουν μέρος σε αυτό οι τέσσερις (04) πρώτες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της κανονικής περιόδου του 8ου Ομίλου. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας) μετά από κλήρωση. Συνολικά θα διεξαχθούν έξι (6) αγωνιστικές.

β. Η πρώτη Ομάδα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου των αγώνων play – off, θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής του 8ου Ομίλου (Κρήτης), ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Ειδικό Πρωτάθλημα για τον προβιβασμό στην Football League. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Πρωταθλητής δεν δύναται να συμμετέχει στο Ειδικό Πρωτάθλημα για τον προβιβασμό στην Football League, τότε το δικαίωμα αποκτούν τα Σωματεία που συμμετείχαν στον Όμιλο των play – off, με την σειρά που θα έχουν στην Τελική βαθμολογική κατάταξη του Ομίλου των αγώνων play – off.

Όσον αφορά τον υποβιβασμό, μετά το πέρας της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν αγώνες play – out σε Όμιλο, με την συμμετοχή των πέντε (05) τελευταίων Σωματείων της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης της κανονικής περιόδου, με την βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει στην εν λόγω κατάταξη, για τον υποβιβασμό ενός (01) Σωματείου στην Α’ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ., με τους εξής όρους:

α. θα πάρουν μέρος σε αυτό οι πέντε (05) τελευταίες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της κανονικής περιόδου του 8ου Ομίλου. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας) μετά από κλήρωση. Συνολικά θα διεξαχθούν δέκα (10) αγωνιστικές.

β. Η τελευταία Ομάδα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου των αγώνων play – out, θα υποβιβαστεί στην Α’ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ. από τον 8ο Όμιλο (Κρήτης).

Προβιβασμός από Ε.Π.Σ.

Όσον αφορά τις Ε.Π.Σ. της Κρήτης (Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων), μόνο για την περίοδο 2020 – 2021 θα προβιβάσουν εκτός των Πρωταθλητών τους σύνολο τέσσερα (04) Σωματεία, και δύο (2) επιπλέον Σωματεία μετά από αγώνες κατάταξης των τεσσάρων (04) Δευτεραθλητών τους σε Όμιλο, μετά το πέρας της κανονικής περιόδου των πρωταθλημάτων τους.

Όλες οι ανωτέρω Ε.Π.Σ. έχουν την υποχρέωση έως την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 να έχουν ολοκληρώσει το Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας τους, να έχουν επικυρώσει την βαθμολογία και να μας έχουν αποστείλει τους Δευτεραθλητές της Α’ Κατηγορίας τους.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της κανονικής περιόδου των πρωταθλημάτων των εν λόγω Ε.Π.Σ. θα διεξαχθεί από την Ε.Π.Ο. ένα μίνι πρωτάθλημα για τον προβιβασμό δύο (2) εκ των τεσσάρων (4) Δευτεραθλητών στην Γ’ Εθνική, ώστε να συμπληρωθεί ο Όμιλος της Κρήτης και να έχει από τούδε και στο εξής δέκα τέσσερα (14) Σωματεία με τους εξής όρους:

α. Θα πάρουν μέρος σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα οι Δευτεραθλήτριες Ομάδες σύμφωνα με την τελική βαθμολογική κατάταξη της κάθε Ε.Π.Σ. από τις ανωτέρω. Συνολικά θα πάρουν μέρος τέσσερις (04) Ομάδες.

β. Θα σχηματιστεί ένας (01) Όμιλος από τέσσερις (04) Ομάδες.

γ. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας) μετά από κλήρωση που θα διεξαχθεί στην Ε.Π.Ο. Συνολικά θα διεξαχθούν έξι (6) αγωνιστικές. δ. Οι δύο πρώτες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου θα προβιβαστούν στην Γ’ Εθνική. Συνολικά θα προβιβαστούν δύο (02) Ομάδες.

ε. Οι υπόλοιπες Ομάδες του Ομίλου θα παραμείνουν στις οικείες Ε.Π.Σ. για την περίοδο 2020 – 2021.

στ. Όλες οι Ομάδες θα αγωνισθούν με τους ίδιους όρους και κανόνες που αγωνίζονταν στα πρωταθλήματα που συμμετείχαν, λόγω του ότι προέρχονται από διαφορετικές Διοργανώτριες.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η μία (01) ή και οι δύο (02) Ομάδες που απέκτησαν δικαίωμα προβιβασμού στην Γ’ Εθνική από την ανωτέρω διαδικασία, δεν δύνανται ή δεν επιθυμεί/ούν να προβιβασθεί/ούν στην Γ ́Εθνική, τότε το δικαίωμα αποκτούν τα Σωματεία που συμμετείχαν στον εν λόγω Όμιλο, με την σειρά που θα έχουν στην Τελική βαθμολογική κατάταξη του Ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση που οι τέσσερις (04) Δευτεραθλήτριες Ομάδες για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις δύο (02) επιπλέον θέσεις για τον Όμιλο της Κρήτης τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι τέσσερις (4) Τριταθλήτριες Ομάδες των τεσσάρων (04) Ε.Π.Σ., με την εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 10 του Κ.Α.Π. στους Ομίλους που συμμετείχαν με τα δεδομένα που είχαν στην τελική βαθμολογική τους κατάταξη.