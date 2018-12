Γερμανός αστροναύτης: «Όταν κοιτάς τη Γη από ψηλά τρομάζεις»!

Ο Γερμανός αστροναύτης και γεωφυσικός Αλεξάντερ Γκέρστ επέστρεψε πριν λίγες μέρες στη Γη μετά από σχεδόν 200 μέρες παραμονή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και μιλάει στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit για όσα έζησε εκεί πάνω…

What is planet Earth trying to tell us? / Was uns der Planet wohl damit sagen will? pic.twitter.com/Z9dyT2WKFJ

«Η φρίκη μπορεί να είναι λανθασμένη λέξη επειδή περιέχει κάτι το αιφνίδιο που δεν έχεις ξανακούσει. Αλλά για μένα η αύξηση της ξηρασίας που είδα στη Γη ήταν κάτι το εντελώς νέο. Όταν είδα καφέ την Ευρώπη στα μέσα του καλοκαιριού πραγματικά φοβήθηκα λίγο. Θα ήθελα να περιγράψω πολλά- πολλά πράγματα με τη λέξη «απογοητευτικό»» λέει ο Γκερστ.

Σε ηλικία 41 ετών ο Γκερστ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι κανείς άλλος Ευρωπαίος πέρασε περισσότερο χρόνο στο Διάστημα. Είχε μια πρώτη εμπειρία από την προηγούμενη αποστολή το 2014, όπου έμεινε 165 ημέρες στον ISS. Αυτή τη φορά παρέμεινε περισσότερο από 6 μήνες (197 ημέρες), και στις 20 Δεκεμβρίου επέστρεψε και πάλι στη Γη.

Όταν οι δημοσιογράφοι της Die Zeit τον ρώτησαν αν νιώθει περίεργα στη γη μετά από τόσο καιρό απάντησε: «Όχι, καθόλου. Ζω στη γη εδώ και 41 χρόνια και πέρασα ένα ακόμη χρόνο στο διαστημικό σταθμό. Σε σύγκριση, αυτό είναι ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα -αρκετά σύντομο για να το συνηθίσει κανείς. Είναι σαν να ξυπνάς από ένα μακρύ όνειρο».

Isn’t it amazing the environments in which humans can live if they try hard? / Ist es nicht faszinierend, in welchen Umgebungen wir Menschen leben können? @roscosmos @NASA @csa_asc @JAXA_en @esa pic.twitter.com/4DQbzWFSiI

