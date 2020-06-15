Γιάννης Χριστιανάκης:Νέα κυκλοφορία ”Εσένα θέλω μόνο”
Νέα κυκλοφορία Γιάννης Χριστιανάκης – Εσένα θέλω μόνο
Ένας ταλαντούχος τραγουδιστής που έρχεται να μας ταξιδέψει με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι.
Ο Γιάννης Χριστιανάκης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι “Εσένα θέλω μόνο”,
σε στίχους & μουσική του ιδίου
Μια ερωτική μπαλάντα που δείχνει πόσο δυνατά είναι τα συναισθήματα όταν αγαπάς πραγματικά!
Γιάννης Χριστιανάκης – Εσένα θέλω μόνο Official (NEW SONG 2020)
https://youtu.be/YM0P0VlcmdYhttps://youtu.be/YM0P0VlcmdY
ΕΣΕΝΑ ΘΕΛΩ ΜΟΝΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ-ΣΤΙΧΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ
Στίχοι | Lyrics:
ΤΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΟΣΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ
ΨΑΧΝΩ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΒΡΩ
ΟΣΑ ΚΙ ΑΝ ΕΧΑΣΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ
ΠΟΣΟ ΣΤ’ΑΛΗΘΕΙΑ Σ’ΑΓΑΠΩ
ΜΟΝΑΧΑ ΕΣΕΝΑ ΘΕΛΩ ΣΤΟ ΧΩ ΠΕΙ ΚΑΙΡΟ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΕΧΩ ΠΑΡΑΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ
ΜΟΝΑΧΑ ΕΣΕΝΑ ΘΕΛΩ Σ’ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗ ΖΩΗ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΜΑΚΡΙΑ ΣΟΥ ΟΥΤΕ ΣΤΙΓΜΗ
ΘΥΜΑΜΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ, ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ
ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑ ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΑΤΙ ΘΑ ΧΕΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣhttp://Music Boost <musicboostpr@gmail.com>