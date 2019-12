GNTM: Ανατροπή! Νικήτριες και η Άννα Μαρία Ηλιάδου και η Κάτια Ταραμπάνκο!

Το Greece’s Next Top Model έφτασε στο τέλος του μετά από τρεισήμισι σχεδόν μήνες! Είκοσι τέσσερα πανέμορφα κορίτσια ήρθαν αντιμέτωπα με τους χειρότερους φόβους τους, έκλαψαν, πείσμωσαν, συγκινήθηκαν, έχασαν, κέρδισαν, έπεσαν, σηκώθηκαν αλλά μόνο μόνο δύο κατάφεραν να αναδειχθούν Next Top Model της Ελλάδας. Πασαρέλες, χιλιάδες κλικ, επιβραβεύσεις και μια μοναδική εμπειρία στο Μιλάνο οδήγησαν τις Top3 του GNTM – Κάτια Ταραμπάνκο, Άννα Μαρία Ηλιάδου και Κέισι Μίζιου – στη μεγάλη στιγμή του τελικού.

Λίγο μετά τη 1 το βράδυ της Πέμπτης, νικήτριες του GNTM 2019 βγήκαν και η Άννα Μαρία Ηλιάδου, και η Κάτια Ταραμπάνκο, κάνοντας τη μεγαλύτερη ανατροπή! Οι δύο κοπέλες κέρδισαν την μεγαλύτερη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής – Βίκυ Καγιά, Άγγελος Μπράτης, Δημήτρης Σκουλός, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με σύνολο 112 βαθμούς. Επειδή έπεσε το σύστημα της ψηφοφορίας, η παραγωγή αποφάσισε να δώσει τη νίκη και στα δύο μοντέλα, που ισοβαθμούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι δύο διαγωνιζόμενες μοιράζονται την πρώτη θέση και φυσικά το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Η Άννα Μαρία Ηλιάδου και η Κάτια Ταραμπάνκο κέρδισαν το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ (δηλαδή από 25.000 η καθεμιά), ένα μεγάλο συμβόλαιο στο χώρο της μόδας με το Πρακτορείο Μοντέλων Place Μodels στο Αμβούργο, ένα μονοετές συμβόλαιο με γνωστή εταιρία καλλυντικών αλλά και ένα εξώφυλλο και editorial μόδας στο περιοδικό μόδας Madame Figaro. Σε ένα άκρως γιορτινό και χαρούμενο κλίμα, με όλες τις πρώην συμπαίκτριες και την οικογένειά τους να βρίσκονται εκεί, η πανέμορφη Άννα Μαρία και η κούκλα Κάτια χάρηκαν τη κάθε στιγμή της μεγάλης τους νίκης.

Στην πρώτη δοκιμασία η Άννα Μαρία συγκέντρωσε 40 βαθμούς (τέσσερα δεκάρια από την κριτική επιτροπή), ενώ από τη δεύτερη δοκιμασία 33 βαθμούς. Στη τρίτη και τελευταία δοκιμασία με το αγόρι της Τάσο, η νικήτρια του GNTM συγκέντρωσε 39 βαθμούς (τρία δεκάρια και ένα εννιάρι). Σύνολο 112!

Η Κάτια συγκέντρωσε 36 βαθμούς στη πρώτη, 38, στη δεύτερη και 38 στην τρίτη! 112 σύνολο!Οι δοκιμασίες του μεγάλου τελικού ήταν τρεις φωτογραφίσεις. Το concept των φωτογραφικών δοκιμασιών είναι «Celebration» κατά τη διάρκεια των οποίων, οι 3 φιναλίστ φωτογραφήθηκαν στο φακό του Δημήτρη Σκουλού, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και λάμψης.

Στην πρώτη δοκιμασία με τίτλο «The Preparation/Towels», οι υποψήφιες πόζαραν στη σουίτα ενός ξενοδοχείου φορώντας πετσέτες και ανεκτίμητα κοσμήματα, ενώ προετοιμάζονται για μια μεγάλη βραδιά, σε πολυτελή σουίτα ενός ξενοδοχείου. Το ζητούμενο για τις υποψήφιες ήταν να δείχνουν λαμπερές και να αποδώσουν στις φωτογραφίες τους, συναισθήματα χαράς και ανυπομονησίας.

Στη δεύτερη δοκιμασία με τίτλο «The Party/ Havana Club» το σκηνικό θύμιζε κάτι από κλαμπ της Κούβας του '30. Η ατμόσφαιρα παλιού Hollywood, τα εκτυφλωτικά φορέματα και η Έλενα Χριστοπούλου με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, που συμμετείχαν στη λήψη, πλαισίωναν τις υποψήφιες, οι οποίες ήταν ντυμένες με high fashion τουαλέτες και κοσμήματα, ως πρωταγωνίστριες του party, που πρέπει απλώς να… κλέψουν την παράσταση !

Η τρίτη δοκιμασία με τίτλο «The After Party/ Dancing In The Rain» επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη: το πάρτι έχει τελειώσει και τα κορίτσια γιορτάζουν τη μεγάλη τους στιγμή, παρέα με τους συντρόφους τους. Χορός στη βροχή, διάχυτος ερωτισμός αλλά και συναισθηματική φόρτιση, ήταν τα στοιχεία που συνθέτουν μαζί με τις πόζες τις τελευταίες εικόνες των κοριτσιών.