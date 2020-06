Ηράκλειο: Δράσεις για την αποτροπή της ενδοοικογενειακής βίας

Το έργο «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής» (OOSPC) είναι ένα νέο έργο που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, που σκοπό έχει να αποτρέψει την περαιτέρω ενδοοικογενειακή βία και να αλλάξει τα βίαια πρότυπα συμπεριφοράς των θυτών. Στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής, οι οποίοι θα διδάξουν στους δράστες ενδοοικογενειακής βίας πως να υιοθετήσουν μη βίαιη συμπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας σε αυτούς, την οικογένεια και την κοινότητά τους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

Βελτιωμένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη των προγραμμάτων θυτών ως σημαντικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης / περιεκτικής προσέγγισης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Αυξημένη γνώση και κατανόηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής σχετικά με τη δυναμική πίσω από την ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση και τις τυπικές πεποιθήσεις, αξίες και τακτική των δραστών.

Ενισχυμένη συνεργασία πολλών οργανισμών στο πεδίο δράσης του έργου.

Θα δημιουργηθούν κατάλληλα εργαλεία και θα υλοποιηθούν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη καταχρηστικών πρακτικών και θα παροτρύνουν το κοινό και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ενωθούν ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία .

Το έργο ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2020 και θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία φορέων από την Κύπρο Ιταλία, Ρουμανία Ηνωμένο Βασίλειο:

The Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family- APHVF, Κύπρος, Συντονιστής Προγράμματος, Bournemouth University (BU)- Ηνωμένο Βασίλειο, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus- CAM, Ιταλία,

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα, European Knowledge Spot, Ελλάδα &

Direcțiade Asistență Socială și Medicală, Cluj-Napoca-DASM, Ρουμανία.

Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας(REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020), η περίοδος υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες με προϋπολογισμό 505,543.00€, και συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 80%.