Ηράκλειο:Δράση ενημέρωσης ξένων και ντόπιων για τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο

Δράση ενημέρωσης ξένων και ντόπιων για τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο 4685/2020 – Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Τα πρώτα “hello”, και τα δεύτερα “we would like to inform you” γίνονταν με γοργό βηματισμό, ταιριαστά με την πολύβουη, πολυπρόσωπη πλατεία των Λιονταριών. Στη φράση ” the latest enviromental law will destroy greek nature” το βήμα σταματούσε, μπορούσες πια να δεις ολόκληρο το μαυρισμένο πρόσωπο.

Οι επισκέπτες του νησιού που πέρασαν την Παρασκευή 24/07 από την πλατεία, έμαθαν από τους ντόπιους τα σχέδια της κεντρικής εξουσίας για τη ριζική αλλαγή στο τοπίο της χώρας. Εμείς, χαρήκαμε με το ενδιαφέρον τους για τη διατήρηση των βουνών και των θαλασσών μας ως φυσικό τοπίο που μπορεί να προσφέρει ανάταση στον επισκέπτη και όχι ως βιομηχανική περιοχή απ’ την οποία κερδίζουν λίγοι επενδυτές. Εκείνοι, προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν, συμμετέχοντας στον αγώνα μας, μεταφέροντας στην χώρα τους την είδηση για την αντίδραση των πολιτών της Ελλάδας στα σχέδια μετατροπής της σε “μπαταρία” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς, θα συνεχίσουμε με παρόμοιες δράσεις, απαντώντας στα μεγάλα Μ.Μ.Ε. της χώρας που παρουσιάζουν μονομερώς το σημαντικό θέμα της διαχείρισης του φυσικού μας πλούτου, υποστηρίζοντας τη θέση της ασύδοτης εκμετάλλευσης του, προς όφελος μια διαρκούς ανάπτυξης που βαφτίζουν “πράσινη” παρά το ότι σχεδιάστηκε αγνοώντας τις επιστημονικές υποδείξεις για τη βιολογική σημασία των οικοσυστημάτων που απειλούνται με αφανισμό. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους τουρίστες, έξω από μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα, λεωφορεία και παραλίες γιατί εκτός από την ληστεία του φυσικού μας πλούτου, το πλάνο για την ανάπτυξη του νησιού μας, μας κλέβει και το δικαίωμα στη φύση, απειλώντας μας με την μετατροπή της θάλασσας και των βουνών μας σε εργοτάξια.

Τα επιχειρήματα μας θα ακουστούν, η παντελής απουσία τους από τα μεγάλα ΜΜΕ, δεν θα είναι εμπόδιο. Έχουμε δικαίωμα στην φύση και θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε. Δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί είναι γκρεμός, ένα δυστοπικό μέλλον με απομεινάρια Φύσης.

Ραντεβού στους δρόμους όπου θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, με σεβασμό σε αυτό, μέχρι την αποκατάσταση της σχέσης μας με την Φύση.

Όπου κι αν βρισκόμαστε, εκεί βρίσκεται και ο αγώνας μας!

Οι Φυσητήρες διαθέτουν ενημερωτικό υλικό μεταφρασμένο σε Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Αν έχετε επαφές στο εξωτερικό που θα μπορούσατε να το προωθήσετε, παρακαλώ επικοινωνήστε στο fysitires@gmail.com και ζητήστε μας το αντίστοιχο υλικό.