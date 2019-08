Ηράκλειο : Εκδηλώσεις πολιτισμού με επίκεντρο την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο και την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και άλλους φορείς συνδιοργανώνει και φέτος εκδηλώσεις με επίκεντρο την Αυγου-στιάτικη Πανσέληνο (Πέμπτη 15 Αυγούστου).

Οι εκδηλώσεις:

1. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Παρουσιάζει… Καλοκαίρι 2019- Πανσέληνος Αυγούστου

Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 ,ώρα 21:00

Μινωικό Ανάκτορο Μαλίων

Είσοδος Ελεύθερη

O μεγάλος μαέστρος, συνθέτης και μουσικός , Γιώργος Κατσαρός , μας μαγεύει με το σαξόφωνο του στο Μινωικό Ανάκτορο Μαλίων στην Κρήτη την Παρασκευή 16 Αυγούστου!

Ένα ταξίδι στο χρόνο της μουσικής, με αξέχαστες μελωδίες και διαχρονικά τραγούδια του από την δισκογραφία και τον κινηματογράφο.

Μας παρουσιάζει από την πορεία του όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σε συνεργασία με ένα σπουδαίο cast από τραγουδιστές και μουσικούς. Μεγάλες μελωδίες με το σαξό-φωνο που όλοι έχουμε αγαπήσει. Μαζί του σε αυτήν την βραδιά τρεις σπουδαίοι καλ-λιτέχνες:

Λένα Αλκαίου ,μια λαϊκή φωνή με μεγάλη πορεία στο καλό λαϊκό τραγούδι.

Σπύρος Κλείσσας, ένας πολλά υποσχόμενος, ανερχόμενος τραγουδιστής,

Guest , Η διεθνούς φήμης φωνή TEREZA διαχρονική αξία, με επιτυχίες όπως το περίφημο «Fly Me To The Moon».

Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο γνωστός κιθαρίστας Κώστας Νικολόπουλος.

Κιθάρα : Κώστας Νικολόπουλος,

Μπάσο : Γιάννης Σαρόγλου

Τύμπανα : Άγγελος Κουσάκης

Μπουζούκι :Στέλιος Τζανετής

Συμμετέχει η Χορωδία Μαλίων υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αντωνακάκη

Η συναυλία είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης ,του Δήμου Χερσονή-σου και της Χορωδίας Μαλίων , με την συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρα-κλείου .

2. «Αυγουστιάτικη Βαρκαρόλα» στη Σητεία με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Ο Ναυτικός Όμιλος Σητείας και η χορωδία CORO SITIA σε συνεργασία με τον Μανώλη Φραγκούλη και την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσιάζουν την Αυγουστιάτικη Βαρκαρόλα με παλιά και σύγχρονα τραγούδια για το φεγγάρι, τη θά-λασσα και τη νύχτα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Αυγούστου στο Λιμάνι της Σητείας στις 21.00.