Ηράκλειο: «Λουκέτο» σε καφετέρια λόγω κρούσματος κορωνοϊού

Κλειστή θα παραμείνει μέχρι νεοτέρας η καφετέρια στα Μάλια, όπου διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό, ένας εργαζόμενος.
Όπως έγραψε νωρίτερα το Creta24, ο υπάλληλος έχει τεθεί σε καραντίνα ενώ στην καφετέρια έγινε απολύμανση.
Η ανάρτηση του καταστήματος στο Facebook:
“ΘA ΘEΛAME NA ΣAΣ ENHMEPΩΣOYME OTI ΣTO MAΓAZI MAΣ (Volta Coffee & Sweets) BPEΘHKE YΠAΛΛHΛOΣ ΘETIKOΣ ΣTON covid-19
EINAI AΣYMΠTΩMATIKOΣ KAI TEΘHKE ΣE 14 MEPEΣ KAPANTINA XΩPIΣ ΘEPAΠEIA!ΠPAΞAME TA AYTONOHTA KAI THPΟΥΣAME KATA ΓPAMMA TO ΠPΩTOKOΛΛO ΘEΛONTAΣ NA KANOYME TO ΣΩΣTO ΓIA TOYΣ ΠEΛATEΣ MAΣ,ΦIΛOYΣ MAΣ,KAI OIKOΓENEIEΣ MAΣ. EXEI ΓINEI TEΣT covid-19 ΣE OΛO TO ΠPOΣΩΠIKO KAI ΠEPIMENOYME TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ . ΤΟ MAΓAZI EKΛEIΣE MOΛIΣ ΤΟ ENHMEPΩΘHKAME ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ MEXPI NA BΓOYN TA AΠOTEΛEΣMATA. EXEI ΓINEI HΔH AΠOΛYMANΣH TOY XΩPOY MAΣ.ΘEΛAME EΠIΣHΣ NA ΣAΣ ENHMEPΩΣOYME OTI ΤΗΡΟΥΣΑΜΕ OΛA TA METPA AΣΦAΛEIAΣ ΦOPΩNTAΣ MAΣKEΣ ΓANTIA KAI KPATΩNTAΣ TIΣ AΠAITOYMENEΣ AΠOΣTAΣEIΣ ΣTA TPAΠEZIA MAΣ. Ο ΚΟΡΟΝΑΙΟΣ EINAI ΔIΠΛA MAΣ EXEI EPΘEI ΠOΛY KONTA ΜΑΣ
ΣE OΛOYΣ MΠOPEI NA ΣYMBEI ΣTON KAΘENA MAΣ! ΠAPAKAΛOYME ΓIA THN KATANOHΣH ΣAΣ!!!
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΑΛΑ”.
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