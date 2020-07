Ηράκλειο:Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο

Συνεδριάζει δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η. – αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού) την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:55 με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

Ενημέρωση για την πρόταση κατασκευής Κλειστού Κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάκληση απόφασης παραχώρησης ακινήτου στην Περιφέρεια Κρήτης.

2. Ανάκληση απόφασης παραχώρησης ακινήτου στο Δήμο Μαλεβιζίου.

3. Μετακίνηση της Λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα στην 3η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή Καμίνια) – (απόφαση 42/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

4. Ανάληψη οφειλής της Εταιρείας Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης του πρώην Δ. Γοργολαϊνη από το Δήμο Ηρακλείου

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού Ρουκανίου» (απόφαση 321/20202 Οικονομικής Επιτροπής).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για δράσεις του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών (απόφαση 355/2020 Οικονομικής Επιτροπής).

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (απόφαση 366/2020 Οικονομικής Επιτροπής).

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης (απόφαση 432/2020 Οικονομικής Επιτροπής).

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με αιτήματα επτά τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 517/2020 Οικονομικής Επιτροπής)

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ. Α.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α. (απόφαση 518/2020 Οικονομικής Επιτροπής).

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για το Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων (απόφαση 519/2020 Οικονομικής Επιτροπής)

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με πέντε αιτήματα του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 520/2020 Οικονομικής Επιτροπής)

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 βάση 4 αιτημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 521/2020 Οικονομικής Επιτροπής) .

14. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

15. Εισήγηση της Εκτιμητικής Επιτροπής Κινητών Πραγμάτων, που αφορά στην εκποίηση κατεστραμμένων υλικών κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου.

16. Νέα παράταση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με θέμα “Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων δημοτικών ακινήτων “.

17. Αιτήματα των καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση μίσθωσης έργου των σχολικών κτιρίων.

18. Απόφαση παραχώρησης χρήσης σχολικών χωρών σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων.

19. Ανέγερση – Τοποθέτηση κινητών πλαισίων σκίασης και ανεμοθωρακίων στην οδό Μινωταύρου αρ. 10 περιμετρικά του Πάρκου Θεοτοκοπούλου (απόφαση 50/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

20. Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην 4η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή Μασταμπάς) (απόφαση 52/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής )

21. Έγκριση αιτήματος διατήρησης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισθείσας οριστικής αποζημίωσης, ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Ν. Αλικαρνασσού, στα Κ.Χ. 128 – 129 και επί των οδών Ηροδότου, Αναγεννήσεως, την οδό 1922 και την οδό Τιμοθέου, δυνάμει της με αρ. 3/2010 Πράξη προσκύρωσης, ρυμοτόμησης και αναλογισμού αποζημίωσης.

22. Παράκαμψη δρόμου στην Κοινότητα Αγίου Μύρωνος για τον εορτασμό του Αγίου Μύρωνος την 7η και 8η Αυγούστου.

23. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων.

24. Αποδοχή υλοποίησης, έγκριση ομάδας έργου και εξειδίκευση δαπανών για την πράξη με τίτλο «KAIROS – Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability» στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας URBACT III – Δίκτυα Συνεργασίας (Action Planning Networks), 2η φάση

25. Μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 (απόφαση 472/2020 σε ορθή επανάληψη Οικονομικής Επιτροπής).

26. Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης της με αρ. 164/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

27. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου στη γενική συνέλευση της «Α.Κ.Ο.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»