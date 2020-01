Κοροναϊός: Σε συναγερμό η Αθήνα, σοκαριστικά στοιχεία από την Κίνα – Γιατί φοβίζει ο νέος ιός

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για τον νέο κοροναϊό. Οι νεκροί στην Κίνα έχουν φτάσει στους 56, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τις 2.000, ενώ μέτρα λαμβάνονται σε κάθε μία από τις περιοχές όπου έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα.

Με δεδομένο ότι στη Γαλλία έχουν καταγραφεί επίσημα τρεις ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον ιό, ο κίνδυνος να εμφανιστούν κρούσματα και στη χώρα μας έχει αυξηθεί. Επιστήμονες θεωρούν πιθανό το σενάριο, αν ο ιός συνεχίσει να ταξιδεύει με τους ίδιους ρυθμούς όπως σήμερα, να περάσει και τα ελληνικά σύνορα.

Για το λόγο αυτό σε πλήρη επαγρύπνηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι υγειονομικές Αρχές της χώρας, με τα νοσοκομεία να βρίσκονται σε συναγερμό, ώστε αν χρειαστεί να αντιμετωπιστούν τα πιθανά κρούσματα. Το ιατρείο του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να ελέγχονται ύποπτα συμπτώματα ταξιδιωτών που φτάνουν στη χώρα.

Μια τέτοια περίπτωση παρουσιάστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» τις προηγούμενες ημέρες, όταν και εντοπίστηκε το πρώτο «ύποπτο» κρούσμα σε οικογένεια κινέζων τουριστών. Ο μηχανισμός αντιμετώπισης του περιστατικού τέθηκε σε λειτουργία, ωστόσο μετά τις απαραίτητες εξετάσεις αποδείχτηκε ότι το κοριτσάκι της οικογένειας είχε προσβληθεί από τη γρίπη.

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και το πρωί της Κυριακής, επίσης στο «Ελ. Βενιζέλος», όταν γκρουπ 15 Κινέζων, από τους οποίους οι επτά προέρχονται από την πόλη Ουχάν από την οποία ξέσπασε ο κοροναϊός, απομονώθηκαν και ελέγχθηκαν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και του αεροδρομίου όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Αφού έγιναν όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι, διαπιστώθηκε πως κανένας εκ των 15 Κινέζων δεν νοσεί από τον νέο κοροναϊό.

Σε συναγερμό νοσοκομεία και «Ελ. Βενιζέλος»

«Αν χρειαστεί, είναι έτοιμος ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και με θερμικές κάμερες στα αεροδρόμιά μας και με θερμομέτρηση με φορητά θερμόμετρα «πιστόλια». Υπάρχει το αεροϋγειονομείο, υπάρχει ο σταθμός του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο, υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς, υπάρχει και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και όλοι αυτοί συνεργάζονται» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, επαναλαμβάνοντας -με την πρόθεση να καθησυχάσεις τους πολίτες- ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί και στη χώρα μας.

Ωστόσο, όντας ειλικρινής, παραδέχθηκε ότι «μαγικός τρόπος να μην φτάσει ο ιός σε μια χώρα, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η πρόληψη και υπάρχει η δυνατότητα για σωστή ενημέρωση χωρίς πανικό».

Πάντως, μέχρι στιγμής τα μέτρα που έχει θέσει σε εφαρμογή ο ΕΟΔΥ είναι κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα, με ειδικό ενημερωτικό υλικό που διανέμεται σε ταξιδιώτες που σχετίζονται με τις χώρες όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα, αλλά και με απλούς ελέγχους στα αεροδρόμια, όπως και οδηγίες στις πύλες εισόδου της χώρας και στα νοσοκομεία. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες βρίσκονται σε συνεχή επαφή τόσο με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) όσο και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), ώστε αν χρειαστεί να ενεργοποιηθούν πιο αυστηρά μέτρα.

Ο δήμαρχος της Ουχάν αναμένει άλλα 1.000 κρούσματα

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της πόλης Ουχάν στην Κίνα δήλωσε την Κυριακή ότι αναμένει άλλα 1.000 νέα κρούσματα στην πόλη, βασιζόμενος στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται και δεν έχουν προς το παρόν υποβληθεί σε εξετάσεις, ενώ επισήμανε την τεράστια πίεση που δέχονται οι υποδομές της πρωτεύουσας της επαρχίας Χουμπέι.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Ζου Ξιανγουάνγκ εξήγησε ότι τα νοσοκομείο της πόλης έχουν δεχθεί περισσότερους από 2.200 ασθενείς, που δεν έχουν μέχρι στιγμή μπορέσει να υποβληθούν σε εξετάσεις που θα επιβεβαιώσουν τον νέο κοροναϊό.

Βασιζόμενος σε ποσοστό περίπου 45% θετικών αποτελεσμάτων «είναι πιθανόν να προστεθούν 1.000 κρούσματα στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται ήδη» σημείωσε, όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Η τοπική κυβέρνηση της Ουχάν θα εντείνει την κατασκευή ειδικών νοσοκομείων για να διαχειριστεί τους ασθενείς, είπε επίσης ο δήμαρχος της Ουχάν. Η πίεση για προμήθειες σε ιατρικό εξοπλισμό όπως ειδικές προστατευτικές στολές, μάσκες και γυαλιά έχει μετριαστεί, όπως εξήγησε, χάρη εν μέρει στις δωρεές από ιδιώτες.

Δείτε ζωντανά την εξάπλωση του ιού

Για την άμεση ενημέρωση του κόσμου μάλιστα, επιστήμονες έχουν φτιάξει διαδραστικό χάρτη που απεικονίζει τις περιοχές στις οποίες έχει «χτυπήσει»ο κοροναϊός, ενώ καταγράφει και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά.

Το Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering κατασκεύασε και ενημερώνει τακτικά διαδικτυακό χάρτη που απεικονίζει την παγκόσμια εξάπλωση του κοροναϊού.

Η ιστοσελίδα δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά του 2019-nCoV, σε παγκόσμιο χάρτη, ενώ επιτρέπει και free download των στοιχείων από τους επισκέπτες.

Για την επιστημονική κοινότητα, αυτά τα στοιχεία θα γίνουν πιο πολύτιμα καθώς συνεχίζουν να τα συλλέγουν.

«Η διάθεση των στοιχείων για download είναι ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές», δήλωσε η καθηγήτρια Lauren Gardner, επικεφαλής αυτού του εγχειρήματος.

Τα στατιστικά στοιχεία που απεικονίζονται συλλέγονται από τον ΠΟΥ, το Centers for Disease Control and Prevention, το National Health Commission of the People’s Republic of China, και το Dingxiangyuan, ένα social networking site για επαγγελματίες υγείας που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά.

Ο κοροναϊός εξαπλώνεται πριν εκδηλωθούν τα συμπτώματα της νόσου

Την ίδια ώρα, κινέζοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι η πώληση όλων των άγριων ζώων στην Κίνα θα απαγορευτεί από την Κυριακή.

Κατά την άποψή τους, ο ιός προέρχεται από ζώα, η δε περίοδος επώασής του στους ανθρώπους, δηλαδή η περίοδος κατά την οποία ένα άτομο είναι φορέας της νόσου αλλά δεν έχει εμφανίσει ακόμη συμπτώματα αυτής, κυμαίνεται από μία έως 14 ημέρες.

Ένα άτομο που δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα της νόσου μπορεί να τη μεταδώσει εντός του προαναφερθέντος διαστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θανατηφόροι ιοί SARS (Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας) και Έμπολα (αιμορραγικός πυρετός) μεταδίδονται από άτομο σε άτομο μόνο μετά την εκδήλωση των σχετικών συμπτωμάτων.

Αντιθέτως, η γρίπη είναι το πλέον γνωστό παράδειγμα ιού που εξαπλώνεται χωρίς ο φορέας του να είναι απαραιτήτως και ασθενής.

Μολονότι, λοιπόν, δεν είμαστε στο στάδιο μιας παγκόσμιας πανδημίας, όπως εκείνη της γρίπης των χοίρων, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολο είναι το έργο των κινεζικών Αρχών αναφορικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας του νέου κοροναϊού.