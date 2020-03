Κορωνοϊός: Σεκιούριτι θα ελέγχουν την είσοδο στα σούπερ μάρκετ

Έλεγχος εισόδου σε όλα τα σούπερ μάρκετ τις χώρας θα υπάρχει από Δευτέρα, όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, ώστε να αποφευχθούν εικόνες, όπως αυτές του Σαββάτου με τις τεράστιες ουρές στα ταμεία, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με τα τετραγωνικά του καταστήματος θα μπαίνει και ανάλογος αριθμός καταναλωτών, με βάση τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, με δηλώσεις του, ξεκαθάρισε πως σεκιούριτι θα ελέγχουν πόσοι θα μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ και πως θα επιτρέπεται η είσοδος σε δέκα άτομα ανά τετραγωνικό μέτρο του καταστήματος.

Ποια καταστήματα έβαλαν «λουκέτο»

Υπενθυμίζεται πως από το Σάββατο και για 14 μέρες είναι κλειστά τα παρακάτω καταστήματα.

• Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα (shops in a shop), εκπτωτικά χωριά

• Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες delivery και take-away

• Κέντρα διασκέδασης

• Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων

• Βιβλιοθήκες

• Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι

• Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο, λέσχες παιγνίων με την εξαίρεση τους πλανόδιους πωλητές και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

• Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία (εξαιρούνται οι ανοιχτοί χώροι μεμονωμένης άθλησης όπως θα διευκρινιστεί στην ΚΥΑ)

• Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) / εξαιρούνται οι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι αναψυχής.

• Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ, οίκοι ανοχής, κέντρα δερματοστιξίας (τατουάζ) και τρυπήματος δέρματος/σώματος

Σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Μένουν ανοιχτά (ενδεικτικά):

• Λιανεμπόριο με εξαίρεση τα ανωτέρω

• Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ)

• Λαϊκές αγορές

• Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα

• Φαρμακεία

• Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας

• Καφετέριες κατά το μέρος που κάνουν διανομή προϊόντων και take away

• Ξενοδοχεία (αυστηρά για εξυπηρέτηση των τουριστών με τη δυνατότητα delivery και take away από το μπαρ ή το εστιατόριο που λειτουργεί εντός)

• Τράπεζες (με ειδικές οδηγίες για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα προστασίας, δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε περισσότερες ημέρες / λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση για διαδικτυακές συναλλαγές)

• Τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη απόσταση και μέτρα υγιεινής των εργαζομένων

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν στη σύσκεψη του Μαξίμου

Το «πάγωμα» όλων των πτήσεων από και προς Ιταλία, την αυστηριοποίηση των ελέγχων για τους παραβάτες των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, την αύξηση του προσωπικού της υπηρεσίας 1135 και λήψη περαιτέρω μέτρων για την αποφυγή συνωστισμού σε σούπερ μάρκετ και ΜΜΜ: αυτές είναι ορισμένες από τις αποφάσεις που ελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου στο Μέγαρο Μαξίμου, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό.

Στη σύσκεψη μετείχαν, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης.

Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτίμηση της εφαρμογής από τους πολίτες, των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, και τονίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση τους, ώστε να αποφεύγουν το συνωστισμό και να τηρούν τις αποστάσεις σε χώρους, των οποίων δεν έχει διακοπεί η λειτουργία όπως τα super markets και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που πρέπει να λειτουργούν με το 50% των επιβατών.

Σταματούν επίσης, όσες πτήσεις λειτουργούν ακόμη, από και προς την Ιταλία. Ζητήθηκε η αυστηροποίηση των ελέγχων για εκείνους που παραβιάζουν το νόμο δείχνοντας αντικοινωνική συμπεριφορά.

Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η αύξηση του προσωπικού της υπηρεσίας 1135, έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει σε διμερές κρατικό επίπεδο για την προμήθεια πρόσθετου ιατρικού υλικού και συζητήθηκε ο καλύτερος συντονισμός με τους δήμους για την λειτουργία του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι” προκειμένου να παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες στους ηλικιωμένους.