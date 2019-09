Κόσμος : Έπεσε» το Yahoo

Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγες ώρες οι χρήστες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Yahoo.«This site can’t be reached. www.yahoo.com’s server IP address could not be found» είναι το μήνυμα που βγαίνει στις οθόνες των περισσότερων που προσπαθούν να μπουν στο email τους.

Η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει το πρόβλημα και προσπαθεί να το επιδιορθώσει. Γενικότερα, το online εργαλείο Down Detector που εντοπίζει προβλήματα λειτουργίας σε ιστοσελίδες όλου του κόσμου, έχει αναφέρει πως πολλά site έχουν «πέσει» ή αργούν να φορτώσουν, ανάμεσα στα οποία είναι το Steam και το Reddit.