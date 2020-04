Κούγιας:Nέες αποκαλύψεις κατά του Κυριάκου Θωμαίδη

Nέα ανακοίνωση πριν από λίγο από τον Αλέξη Κούγια

Με νέα ανακοίνωση σήμερα ο Αλέξης Κούγιας αναφέρει ότι εκφράζει την βαθιά ικανοποίηση μου και τη δικαίωση μου για την σταθερή εν γένει στάση, πάντα με νομικά επιχειρήματα, της ΠΑΕ ΑΕΛ στα διοικητικά συμβούλια του Συνεταιρισμού, γιατί είναι η μόνη ΠΑΕ μέλος του ΔΣ της Super League η οποία δεν τιμωρήθηκε με το πρόστιμο των 30.000€.

Επίσης αναφέρει ότι η συνέχεια των αποκαλύψεων του για τον ρόλο που έχει παίξει ο Σαγόνιας στο Koriopolis στην προσπάθεια να αθωωθούν στο δικαστήριο όλοι όσοι παραπέμφθηκαν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε αθωωθεί με βούλευμα θα αναδειχθεί μετά το μεσημέρι.

Κλείνονατας αναφέρει ότι από τη νέα εβδομάδα θα αναδειχθεί ο ρόλος του Σαγόνια,δηλαδή Κυριάκου Θωμαίδη, στη βρώμικη παγίδευση του αυτοκινήτου του Ζωγράφου, στις ίδιες αποκαλύψεις θα αναδειχθεί και ο ρόλος των άμεσων συνεργατών για χρόνια Γιαννη Παπαδόπουλου και του αδερφικού του φίλου που κινείται στο σκοτάδι, ιδιοκτήτου της εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων Avance, Τσιακατούρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Εκφράζω την βαθιά ικανοποίηση μου και τη δικαίωση μου για την σταθερή εν γένει στάση, πάντα με νομικά επιχειρήματα, της ΠΑΕ ΑΕΛ στα διοικητικά συμβούλια του Συνεταιρισμού, γιατί είναι η μόνη ΠΑΕ μέλος του ΔΣ της Super League η οποία δεν τιμωρήθηκε με το πρόστιμο των 30.000€ και συγχρόνως απηλλάγη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της κ. Σωτήρης Μάρκου από το προσωπικό πρόστιμο των 10.000€, στη γνωστή υπόθεση της εκτός νόμου προσλήψεως του πρώην Προέδρου της ΕΠΟ κ. Βασίλη Γκαγκάτση στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συνεταιρισμού, που η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ χθες ανακοίνωσε.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ, παρά το ότι είμαι συνήγορος υπερασπίσεως του Βασίλη Γκαγκάτση στις εφετειακές δίκες, τις οποίες αντιμετωπίζουν ο κ. Γκαγκάτσης και τα μέλη του ΔΣ της ΕΠΟ (όλοι τους έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για τα τηλεοπτικά της Εθνικής ομάδος και την Κάρτα Υγείας), δι εμού ανέπτυξε το νομικό θέμα στο ΔΣ της Super League (είναι γραμμένα όλα στα πρακτικά) και μειοψήφησε τόσο στην πρόσληψη του κ. Γκαγκάτση, όσο και στη διατήρηση του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δυστυχώς για τη δημοσιογραφική δεοντολογία ο Σαγόνιας στην ανάρτηση του λησμόνησε να το αναδείξει.

Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων μου η συνέχεια των αποκαλύψεων του για τον ρόλο που έχει παίξει ο Σαγόνιας στο Koriopolis στην προσπάθεια να αθωωθούν στο δικαστήριο όλοι όσοι παραπέμφθηκαν (ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε αθωωθεί με βούλευμα) θα αναδειχθεί μετά το μεσημέρι.

Από τη δε νέα εβδομάδα θα αναδειχθεί ο ρόλος του Σαγόνια στη βρώμικη παγίδευση του αυτοκινήτου του Ζωγράφου, στις ίδιες αποκαλύψεις θα αναδειχθεί και ο ρόλος των άμεσων συνεργατών για χρόνια Γιαννη Παπαδόπουλου και του αδερφικού του φίλου που κινείται στο σκοτάδι, ιδιοκτήτου της εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων Avance, Τσιακατούρα.

Όταν τελειώσουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση Ζωγράφου θα αρχίσουν οι αποκαλύψεις για τον βρώμικο ρόλο του Σαγόνια πάλι με τη βοήθεια των ίδιων φίλων του στη χυδαία και απάνθρωπη προσπάθεια εμπλοκής του Bαγγέλη Μαρινάκη στην υπόθεση του Noor 1.

Θα ακολουθήσει αποκάλυψη με στοιχεία του βρώμικου ρόλου του Σαγόνια στην προσπάθεια του να εμπλέξει τον Ιβάν Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ στις κακουργηματικές ενέργειες του μάνατζερ του παίκτου, ο οποίος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, αλλά και πως ο Σαγόνιας για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ιδιοκτήτου μεγάλης ΠΑΕ και του αδελφικού του φίλου Γιάννη Παπαδόπουλου, καθημερινού του συνομιλητή, αυτού που σε κάθε εκλογή ΕΠΣ είναι παρών και πλακώνεται με τον Τεβεκέλη και τον Πουρλιοτόπουλο, ξεφτίλισε την εκπομπή του τον Κάκο.

Η συνέχεια επί της οθόνης.

See you later in the afternoon.