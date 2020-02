Κρήτη και Ρόδος στους 25 κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς του Trip Advisor για το 2020

Η Κρήτη και η Ρόδος εντάσσονται εντός των 25 κορυφαίων προορισμών παγκοσμίως, για το 2020, σύμφωνα με τα βραβεία Traveller’s Choice του Trip Advisor.

Κάθε χρόνο, το Trip Advisor, συγκεντρώνει όλες τις κριτικές, τις βαθμολογίες και τα αποθηκευμένα μέρη που μοιράζονται οι ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αναδείξει ότι καλύτερο υπάρχει.

Τα βραβεία Travellers’ Choice Best of the Best, τιμούν όλα αυτά τα μέρη.

Σχετικά με την Κρήτη η πασίγνωστη ταξιδιωτική πλατφόρμα αναφέρει τις όμορφες ακτές της, την ιστορική και μυθολογική αξία του νησιού, καθώς και τις ιστορικές και αρχαιολογικές τοποθεσίες της.crete_

Η Ρόδος χαρακτηρίζεται ως το πιο δημοφιλές από τα Δωδεκανήσων και η ιστοσελίδα επισημαίνει την ιστορική σημασία της με τη μεσαιωνική της πόλη, που διατηρείται μέχρι σήμερα, τους αρχαιολογικούς χώρους, τις παραλίες και το λοφώδες εσωτερικό της. Πρόκειται για ένα νησί, που δίνει στον τουρίστα, τη «γεύση» της αληθινής Ελλάδας.

Όμως, οι αναφορές για τους ελληνικούς προορισμούς δε σταματούν εδώ. Στην κατηγορία των κορυφαίων προορισμών μόδας συμπεριλαμβάνεται η Ζάκυνθος, σε αυτή των ανερχόμενων προορισμών η Νάουσα και στις πιο δημοφιλείς παραλίες συγκαταλέγονται το Ελαφονήσι και η Λιμνοθάλασσα Μπάλου στον Κίσσαμο.

Πηγή: https://money-tourism.gr/ | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr