Κρήτη:Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει τη στρατηγική της Υγιούς και Ενεργούς Γήρανσης

Η «Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας», καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) το 1990 και εορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Το θέμα της εκστρατείας για τον εορτασμό της φετινής «Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας», όπως έχει οριστεί από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι: «Πανδημίες: Μεταβάλλουν το πως διαχειριζόμαστε θέματα ηλικίας και γήρανσης;» (“Pandemics: Do they Change How we Address Age and Ageing?”).

Η Περιφέρεια Κρήτης, ως εποπτεύουσα αρχή των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, έχει ως προτεραιότητά της την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, τόσο των εργαζομένων, όσο και των ωφελούμενων των Μονάδων αυτών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, από την αρχή της πανδημίας η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και τα αιτήματα των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων προμηθεύοντάς τις με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό και τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες λόγω του Κορωνοϊού.

Επίσης, έχουν συσταθεί ειδικά κλιμάκια από κοινωνικούς λειτουργούς και επόπτες δημόσιας υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία πραγματοποιούν κοινωνικούς και υγειονομικούς ελέγχους στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων όλου του νησιού με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και της πιστής τήρησης των μέτρων προφύλαξης έναντι του Κορωνοϊού. Τέλος, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στη Διεπιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με σκοπό την υποστήριξη των Δομών Κοινωνικής Φροντίδας της Κρήτης έναντι του νέου Κορωνοϊού SARS-COV-2.

Στα πλαίσια της Επιτροπής αυτής υλοποιήθηκαν δυο διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του SARS-CoV-2, με τη συμμετοχή και στελεχών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας.

Ενόψει της «Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας» για το έτος 2020, η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία υποστηρίζει διαχρονικά τη στρατηγική της «Υγιούς και Ενεργούς Γήρανσης» μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων και προγραμμάτων, πρόκειται να χορηγήσει σε όλες τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων του νησιού ταμπλέτες (tablets), με λειτουργικό σύστημα “Android”, για την εγκατάσταση αντίστοιχων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης: «Η Περιφέρεια Κρήτης με αφορμή τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρα Τρίτης Ηλικίας» στέλνει ένα δυνατό μήνυμα. Η προστασία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, των γιαγιάδων και των παππούδων, των ανθρώπων που χρειάζονται τη φροντίδα των κοινωνικών δομών είναι προτεραιότητα, στην προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, χρειάζονται το σεβασμό που τους αξίζει και κυρίως την υγειονομική και κοινωνική υποστήριξη όλων των φορέων.

Για την Περιφέρεια Κρήτης ο φετινός εορτασμός αποτελεί την αφετηρία για μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ενεργό γήρανση».

Όπως επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς: «Η φετινή εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης απαιτεί την υλοποίηση δράσεων που να αντισταθμίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της Πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για τα άτομα τρίτης ηλικίας που διαβιούν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Η δράση που σχεδιάζει η Περιφέρεια προκρίνεται ως μια «Βέλτιστη Ψηφιακή Πρακτική» για τη μείωση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης που βιώνουν τα άτομα αυτά και προσβλέπει στη διευκόλυνση της απρόσκοπτης επικοινωνίας τους με τις οικογένειες τους. Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας της Περιφέρεια Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και συγκεκριμένα, με το «Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» πρόκειται να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των ψυχολογικών, κοινωνικών και νοητικών δεξιοτήτων των φιλοξενούμενων των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων μέσω της υλοποίησης διαδικτυακών διαδραστικών-βιωματικών ασκήσεων, μουσικών και άλλων δραστηριοτήτων. Για την ανάπτυξη του προγράμματος αυτού πρόκειται να αξιοποιηθούν οι ταμπλέτες που θα χορηγηθούν από την Περιφέρεια».

Τέλος, η Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την ουσιαστική προώθηση των στόχων της «Υγιούς και Ενεργούς Γήρανσης» βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τους επιστημονικούς φορείς του νησιού ως προς την επιλογή ενός κατάλληλου εξατομικευμένο προγράμματος νοητικής ενδυνάμωσης το οποίο να χορηγηθεί προς χρήση σε όλες τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.