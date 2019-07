Μαγνητίζουν τους επισκέπτες και προβάλουν την Αμμουδάρα σε όλο τον κόσμο τα γλυπτά στην άμμο

Μαγευτικά γλυπτά από άμμο αποτελούν και φέτος αξιοθέατα στην Αμμουδάρα, στέλνοντας παράλληλα σε όλο τον

κόσμο μηνύματα για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος από τη ρύπανση. Είναι τα έργα τέχνης που

δημιουργήθηκαν από τους γλύπτες στο 4ο Φεστιβάλ Γλυπτικής στην άμμο, το οποίο πραγματοποιήθηκε και φέτος

υπό την αιγίδα του δήμου Μαλεβιζίου και με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης.

Το φεστιβάλ Γλυπτικής στην άμμο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, όμως τα γλυπτά που παραμένουν στην Αμμουδάρα,

εκτός απροόπτου έως το τέλος του καλοκαιριού, μαγνητίζουν τον κόσμο και υποδηλώνουν ότι η Κρήτη και γενικότερα

η Ελλάδα παράγει τέχνη, παράγει πολιτισμό! Όπως είναι γνωστό, το φεστιβάλ διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος

Μονής Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τον γλύπτη Μανώλη Χαρκούτση. Μετείχαν ακόμα οι καλλιτέχνες Αμαλία Φλώρου,

Λήδα Παυλή, Αντώνης Πετράκης και Στρατής Καβαρνός.

Γιγαντιαίους αστερίες, ανθρώπινες φιγούρες, χταπόδια, δελφίνια, ακόμα και καρτούν που… μάχονται με τη

ρύπανση της θάλασσας, «επιστράτευσαν» οι καλλιτέχνες για να αποδώσουν το μήνυμα του φεστιβάλ

«Δεν το βάζω κάτω! Καθαρές θάλασσες! Καθαρές παραλίες!»

Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών της Αμμουδάρας είναι πάνω από κάθε προσδοκία! Τις 25 ημέρες του φεστιβάλ,

μικροί και μεγάλοι ενθάρρυναν με λόγια και πράξεις τους καλλιτέχνες που δούλευαν κάτω από τον ήλιο, ενώ δεν ήταν λίγοι

όσοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν τα δικά τους μικρά γλυπτά από άμμο, δίπλα στα γιγαντιαία των επαγγελματιών γλυπτών.

Αμέτρητες είναι οι φωτογραφίες και τα βίντεο των επισκεπτών, όπως και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που

στέλνουν πανέμορφες εικόνες από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο! Η ανταπόκριση των τουριστών, ιδιαιτέρως φέτος, δεν έχει προηγούμενο!

Αν και τέλειωσε το φεστιβάλ, φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν διαρκώς τα εκπληκτικά έργα τέχνης κάτι που αναμένεται

να κάνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού!

Πού βρίσκονται τα γλυπτά

Τα σημεία όπου βρίσκονται τα γλυπτά του φεστιβάλ είναι :

– Διακόσια μέτρα δυτικά του γηπέδου ΕΓΟΗ

– Ακριβώς δυτικά των εκβολών του Αλμυρού ποταμού

– Ανάμεσα στις οδούς Πάρου και Καλύμνου (κέντρο Αμμουδάρας)

– Μπροστά στο πρώην club “Barracuda” (κέντρο Αμμουδάρας)

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η συμβολή των επιχειρήσεων οι οποίες στηρίζουν το μοναδικό στην Ελλάδα θεσμό:

– Μέγας χορηγός: ΦΗΜΗ Β. Ζηδιανάκης

– Χρυσοί χορηγοί: TUI Magic Life Candia Maris, Apollonia Beach City Resort & Spa, ΑΝΕΚ – Blue Star Ferries

– Αργυροί χορηγοί: Cretan Holidays, Φροντιστηριακός Όμιλος ΕΝΑ, Let’s Wash, ξενοδοχεία Santa Marina Beach,

Μαριλένα και Γοργόνα, Μεταξαράκη Διαφημιστική, ERGO Καλουδάκης, Γερανοί Μαλλιαράκης και ΠΛΕΚΤΑΜ.

– Απλοί χορηγοί: Envirol καύσιμα Κρήτης, Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, Κρεοπωλείο Απλαδάς, ΤΑΧΙ Knossos – Ραδιοταξί,

Cretan Mill Αλμπαντάκης, KOUVIDIS, Αρτοζαχαροπλαστεία Σαβοϊδάκης, Tool masters Αντώνης Ταταράκης,

626 All Day Lounge and City Garden, The grill project Oregano, εστιατόριο – beach bar Heaven, εστιατόριο Πετούσης,

Diving Μακριδάκης, τα ξενοδοχεία Agapi Beach, Atlantica Akti Zeus, Sitia Beach City Resort and Spa, CRM Ariadni,

Supermarket Apostolakis A.Papandreou 58, NN Gift Shop & Accessories 1st Vagias 18, 2nd A.Papandreou 217,

ενοικιαζόμενα δωμάτια – beach bar Frank, ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ, Ταβέρνες «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα», «Μούσες», «Τα Καλύτερα»,

Εστιατόριο «Μεράστρι» και Χονδροζουμάκης Wines.