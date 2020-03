Μαρινάκης: «Συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια, είμαστε δίπλα σας»

Η 11μελής αποστολή της ΠΑΕ Ολυμπιακός, συνόδευσε τα τρία φορτηγά και τους συνολικά 75 τόνους υλικού, που περιλαμβάνουν ξηρά τροφή, νερό, χυμούς και αναλώσιμα είδη, φτάνοντας αρχικά στο στρατόπεδο «Κονδυλάπτης» όπου έγινε και η εκφόρτωση.

Ο επικεφαλής της αποστολής και πρόεδρος της «Καραϊσκάκης ΑΕ», Βασίλης Βασιλειάδης, εξέφρασε τη στήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, δηλώνοντας σχετικά: «Η εντολή είναι πως για ότι έχετε ανάγκη, με ένα σας τηλεφώνημα θα εκτελείται άμεσα».

Στη συνέχεια, η αποστολή έφτασε στο συνοριακό φυλάκιο Κήπων, όπου την υποδέχθηκε ο διοικητής της 12ης Μεραρχίας Πεζικού, υποστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, λέγοντας:

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας σκέφτεστε και να είστε σίγουροι πως η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα και εμείς είμαστε αυτοί που το διασφαλίζουμε».

Αναλυτικά το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος κοινοποίησε και το βίντεο με την είδηση από το MEGA CHANNEL: Γεμάτη συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια η εθελοντική ομάδα της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ παρέδωσε σήμερα το πρωί τους 75 τόνους νερών, αναψυκτικών, φρούτων, τροφίμων και άλλων αναλώσιμων ειδών στον Ελληνικό Στρατό και τις Δυνάμεις Ασφαλείας της πατρίδας μας, που εδώ και ημέρες υπερασπίζονται τα σύνορα της Ελλάδας, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μας είμαστε δίπλα σας και θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε ότι χρειάζεστε! 🇬🇷 🇬🇷🇬🇷 / Full of national pride and emotions, our OLYMPIACOS FC team of volunteers, delivered this morning 75 tons of supplies including water, refreshments, fruits, foods and other items, to our country’s Armed and Security Forces, who for the past days are defending our national borderline, the borders of the European Union. We all stand by your side and we will keep supplying you with everything you may need!

